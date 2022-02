Ako tko poznaje britanskog elitnog teškaša Dilliana Whytea, onda je to Alen Babić (10-0-0). The Savage je zadivio je Dilliana Whytea još davno prije, na jednom od svojih prvih sparinga s njim. Sad mu je Dillian Whyte menadžer, koji mu zajedno s Eddieom Hearnom vodi karijeru, pronalazi i donosi mečeve...

Alen Babić i Dillian Whyte spariraju

Impresioniran nasilnim agresivnim stilom i mentalitetom kojeg Alen ima, upravo mu je Whyte dao nadimak "Savage" (Divljak) te ga je najavio kao veliku nadu teške kategorije. Danas se stalno čuju naravno, ipak su suradnici, ali i prijatelji...

"Jesmo, Dillian i ja smo stvarno prijatelji, čujemo se na dnevnoj bazi, ali isto tako to je biznis, posao... On mene gleda kao prijatelja i mi jesmo stvarno prijatelji, ali s druge strane moramo raditi jedan s drugim. Moraš se čuti s njim, želiš se čuti s njim, sve to stoji... Kako bilo, meni je drago da imamo takav odnos, iako nekad nije dobro da smo prijatelji. To je sad već posao postalo, znate kako je u tim odnosima. Osobno, nemam prijateljstva u poslu, ali u ovom slučaju imam", kazao nam je neporaženi Alen Babić danas ujutro.

Dillian Whyte je 5. teškaš svijeta

Njegov prijatelj Dillian, inače, je jedan od najboljih teškaša svijeta (nalazi se na 5. mjestu svjetskih teškaša prema BoxRecu), koji je konačno potpisao ugovor za veliku borbu s Tysonom Furyjem.

Očekuje se da će se ova dugoočekivana borba za naslov WBC prvaka svijeta u kraljevskoj teškoj kategoriji održati 23. travnja na stadionu Wembley, iako je i opcija, doduše slabija, Cardiffov stadion Principality, kako to javljaju otočki mediji.

Kako bilo, Dillian Whyte dočekao je svoju borbu života. Britanac je prava životinja u ringu, koja gaji onaj pravi, otvoreni old school stil boksa bez prevelikog kalkuliranja i strateškog pristupanja istom. Whyte spada u red onih boraca koji su sposobni u meču otići do kraja, potući se do krajnjih granica, a ima gromovit udarac. Stoga, jako je nezgodan boksač...

"Ma to će biti old school boks, pravi meč. Tyson Fury je old school boksač, a Dillian Whyte je čista ulica. Pa sad vi vidite", govori nam oduševljeno Alen Babić...

Fury i Whyte, inače, međusobno će podijeliti iznos od 41.025 milijuna američkih dolara. WBC je prvotno odredio kako će podjela honorara ići u omjeru 80:20 u korist Furyja. Whyte i njegov tim bili su nezadovoljni tim prijedlogom i dugo se pregovaralo oko službenog potpisa ugovora.

'Nepravedno su podijelili ukupni novac'

"Znao sam da će Dillian potpisati ugovor za borbu, samo što, naravno, nisam htio pričati ništa. Dali su mu 80 naprema 20% u odnosu na zaradu Tysona Furyja. Po meni, to je dosta nepravedan omjer podijele honorara. Pa, Dillian je obvezan izazivač, on bi kao takav trebao imati barem 45%, po nekim pravilima. Ali eto, nema tu nikakvih pravila. No, bitno za naglasiti kako Dillian Whyte s nikim u svjetskom boksu nije na 80 naprema 20, nikakve veze nema koliko će novca Whyte dobiti, on je jako opasan boksač, pogotovo za Furyja".

Babić nam, nadalje, govori kako je to ponižavajuće za Whytea, koji je, prema Babiću, boksač koji ima i malo ega, svojevrsni alfa mužjak u takvom, nekakvom pogledu...

"Gledajte, svi mi boksači imamo ego, tako da to nije loše. Dillian je i u takvom jednom odnosu podijele novca, zarade, honorara koji je ukupnim nekim obujmom stavljen na stol za ovaj meč, prihvatio borbu i potpisao ugovor. On zna kakva mu je to prilika i mislim da se Tyson Fury tu malo zeznuo, precijenio i dobili smo jedan od najvećih mečeva".

'Dillian Whyte otvoreno ne voli Tysona Furyja'

No, iza meča Tysona Furyja i Dilliana Whytea, krije se nešto dublja priča, ona koja jednu ovakvu borbu čini još i značajnijom, većom, zanimljivijom i atraktivnijom...

"Ma Dillian Whyte otvoreno ne voli Tysona Furyja, tako da ćemo dobiti jednu staru priču o dva boksača koja se ne vole, kako je to nekad bilo. Danas ima jako puno poštovanja u boksu ipa. Dobit ćemo jedan pravi boksački old school masakr. Uf, jedva čekam".

Alen je baš komentirao prije nego što smo ga dobili kako je Dillian Whyte nezgodan boksač, paklen s kojim je teško sparirati, a kamoli se boriti u meču: "Dillian Whyte je baš moj stil boksača", naglašava nam Alen Babić kome je potpisnik ovih redaka rekao kako mu Dilliana Whytea, u biti, baš ostavlja dojam boksača koji će se potući u ringu kao u birtiji...

'Ja i Dillian gajimo sličan stil boksa'

"Zato ga i razumijem tako dobro jer sam takav i ja, ali isto tako moramo biti iskreni i reći kako je Tyson Fury favorit u borbi. Čovjek je prvak svijeta, vlasnik pojasa prvaka... Dillian još nije bio svjetski prvak. No, Fury je favorit u odnosu 51% naprema 49. Samo toliko"...

S tim da Dillian Whyte može nokautirati svakog na svijetu s jednim udarcem...

"Nokautirao je ljude s krošeima, aperkatima, direktima... Baš je opasan. Nema tu stoga favorita. Zato je ovo, po meni, jedan od najvećih boksačkih mečeva u teškoj kategoriji u zadnje vrijeme. Mislim da je i najskuplji, initial beat je bio najskuplji ikad".

Nije poznato je li Whyte ishodio povoljniju podjelu honorara ili se ostalo pri prvotno ponuđenoj. No, ono što je poznato je to kako Alen Babić jako dobro poznaje Dilliana Whytea u ringu...

'Fury će morati biti najbolji do sad'

"Ma baš je pravi profi boksač, s malim rukavicama, ekstremno je opasan, za bilo koga na svijetu. Za duže neke sparinge nije nešto. Mi radimo 100 udaraca po rundi, pa je nama lako raditi sparinge, ali za profi meč s malim rukavicama, Dillian Whyte je ekstremno opasan čovjek. Tyson Fury ako ne bude najbolji do sad, imat će teške probleme, čeka ga pakao u ringu".

Što se tiče Alena Babića, on se vratio u formu. Malo je bio pao nakon posljednjeg meča s Davidom Spilmontom koji mu je bio najteži dosad, jer je po prvi put u profi karijeri osjetio kako je to biti u nokdaunu, iako tvrdi kako nije bio uzdrman.

'Uzeo sam malo odmora, 10 mečeva u dvije i pol godine me iscrpilo'

''Savage'' je Spilmonta nokautirao u šestoj rundi i tako je zadržao stopostotni učinak kad su pobjede nokautom u pitanju. Ipak, Francuz je iznenadio sveprisutne, a niti ''Savage'' nije krio da je ostao iznenađen...

"Imao sam u dvije godine, dvije i pol godine 10 profi mečeva. Iscrpilo me to dosta. Uzeo sam malo odmora, u glavi sam se sredio, preraspodijelio. Sad sam natrag. Pričam s Dillianom na dnevnoj bazi baš o sljedećim mečevima. Uskoro će biti najava nekog mog meča".

Queensberry PromotionsFranka Warrena pobijedio je na licitaciji s ponudom od 41 milijun dolara (30 milijuna funti), te tako dobio prava za organizaciju ovog meča, koji će biti velik...

'Nadao sam se da ću dobiti mjesto na tom undercardu'

"Žao mi je što Eddie Hearn nije dao kojih 10 milijuna više, pa da on organizira ovu borbu. Da je bio u organizaciji Hearna, čak bi se i ja možda našao na tom cardu, nadao sam se da ću dobiti mjesto na tom undercardu. Još postoji ta mogućnost, međutim Frank Warren je promotor od Furyja, pa će vjerojatno njegovi borci boksati. Jer, da to organizira Matchroom boxing, sigurno bi nastupio i možda u sunoaslovnoj borbi", zaključio je Alen Babić.