Trušček utišao 20 tisuća Nijemaca: Brutalnim nokautom poručio – “Vidimo se u veljači!”

U spektakularnoj atmosferi prepunog Lanxess Arene u Kölnu, Ivica Trušček još jednom je pokazao zašto ga zovu “Terror”. Hrvatski MMA veteran svladao je domaćeg borca Christiana Eckerlina, popularnog “Kralja Njemačke”, u glavnoj borbi priredbe Oktagon 78, i to tehničkim nokautom koji je šokirao publiku.

Borba je počela žestoko Eckerlin je odmah pritisnuo Truščeka uz ogradu kaveza pokušavajući nametnuti ritam. No, hrvatski borac brzo se izvukao iz klinča i vratio kontrolu. Kada je Nijemac krenuo po rušenje, Trušček ga je dočekao u svojoj specijalnosti, giljotini, i iako je Eckerlin uspio preživjeti pokušaj završnice, našao se u izrazito lošoj poziciji.

POGLEDAJTE VIDEO: De Fries dokazao da mu nitko nije ravan

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Trušček je preuzeo kontrolu na tlu i počeo nizati razorne udarce u “ground and poundu”, prisilivši suca Marca Goddarda da prekine meč. Publika u dvorani ostala je u nevjerici – domaći favorit nije se mogao obraniti od hrvatske sile.

“Znao sam da će pokušati držati meč uz žicu, ali to mu nije pomoglo. Kad je pao – bio je gotov,”

rekao je Trušček nakon borbe, vidno zadovoljan novom velikom pobjedom.

Legendarni “Terror” nije zaboravio ni obožavatelje u dvorani. Uz osmijeh je uzeo mikrofon i uz glasne zvižduke poručio publici:

“Vidimo se opet uskoro... u veljači, u Münchenu – na FNC-u!”

POGLEDAJTE VIDEO: Kakva kanonada u Ruandi, ovakvim udarcima nitko se ne bi mogao oduprijeti