Fight of Nations™- Put do pobjede, novi reality show s jedinstvenim konceptom, možete gledati na platformi Voyo. Prvi MMA reality show na ovim prostorima dostupan je na platformi Voyo u dvije epizode. FNC iVoyo pustili su odmah za početak dvije epizode, od sedam njih, a veliko finale na rasporedu je 7. rujna u Puli na FNC-ovom eventu. Tada će se Filip Pejić Nitro, trener teama Hrvatska i Vaso Bakočević, trener teama Srbija, sučeliti u kavezu po MMA pravilima, a najbolji član teama Hrvatska i Srbija odmjerit će talente jedan protiv drugog.

Prve dvije epizode Fight of Nations™- Put do pobjede pokazale su drugu stranu slobodne borbe. Osam mladih boraca, po 4 u svakoj momčadi, prolaze kroz izazove, stresne situacije, mečeve, svaki od njih sanja svoje sportske snove. Svi su zajedno smješteni u vili u kojoj imaju sve, ali opet, neke situacije se ne mogu izbjeći. Nije lagano, a potvrdili su nam i to sami borci kroz uvodne razgovore, borit se s nekim, htjet mu otkinuti glavu u kavezu, a onda s njim provodti vrijeme u kući, odnosno dijeliti s njim prostor, jesti s njim za stolom itd...

U trećoj epizodi emisije ove subote u goste borcima stiže i popularna reperica Mimi Mercedez te osnivač Colonije Boris Đurđević. Cijelo glazbeno iskustvo pretvorilo se u nezaboravnu zabavu u kojoj su neki borci otkrili da ako im se iznenada zalupe vrata MMA karijere - ona glazbenog showbiza čekaju ih širom otvorena. Vjerujte nam na riječ, s ovom epizodom sve se počinje komplicirati u kući, ali i događati stvari koje će pričati unucima.

U sljedećim epizodama kao gost iznenađenja pojavit će se i slavni bivši hrvatski MMA borac, Hrvat s najviše nastupa u UFC-u (13) Igor 'The Duke' Pokrajac. Na kraju tog izazova tim će za nagradu otići na prekrasnu lokaciju u Hrvatsko zagorje, u dvorac Gjalski, gdje će im se na večeri pridružiti i gost iznenađenja, gastro influencer i youtuber Debeli Sremac.

Posljednji gosti u serijalu bit će olimpijski prvaci, braća Sinković, a borce će iznenaditi i slavni hrvatski skijaš, četverostruki osvajač srebrne medalje na Olimpijskim igrama, Ivica Kostelić, čiji motivacijski govor nikada neće zaboraviti.

Naravno, timovi Hrvatska i Srbija, koje treniraju Filip 'Nitro' Pejić i Vaso 'Psiho' Bakočević trude se nizati pobjede i u kavezu te tako donijeti svojoj momčadi pobjedu i nagradu od 10.000 eura dok najboljeg borca čeka sportski ugovor u vrijednosti od 10.000 eura.

Treću epizodu 'Fight of Nations™: Put do pobjede' gledatelji će moći pogledati na streaming platformi Voyo 3. kolovoza!

