Fight of Nations™- Put do pobjede, novi reality show s jedinstvenim konceptom, možete gledati na platformi Voyo. Prvi MMA reality show na ovim prostorima dostupan je na platformi Voyo u dvije epizode. FNC i Voyo pustili su odmah za početak dvije epizode, od sedam njih, a veliko finale na rasporedu je 7. rujna u Puli na FNC-ovom eventu. Tada će se Filip Pejić Nitro, trener teama Hrvatska i Vaso Bakočević, trener teama Srbija, sučeliti u kavezu po MMA pravilima, a najbolji član teama Hrvatska i Srbija odmjerit će talente jedan protiv drugog.

Prve dvije epizode Fight of Nations™- Put do pobjede pokazale su drugu stranu slobodne borbe. Osam mladih boraca, po 4 u svakoj momčadi, prolaze kroz izazove, stresne situacije, mečeve, svaki od njih sanja svoje sportske snove. Svi su zajedno smješteni u vili u kojoj imaju sve, ali opet, neke situacije se ne mogu izbjeći. Nije lagano, a potvrdili su nam i to sami borci kroz uvodne razgovore, borit se s nekim, htjet mu otkinuti glavu u kavezu, a onda s njim provodti vrijeme u kući, odnosno dijeliti s njim prostor, jesti s njim za stolom itd...

Prva večer u vili bila je zanimljiva, a izgleda kako nisu svi spavali u svojim sobama.

"Prva večer je protekla jako zabavno. Noćno kupanje smo odradili ja i Uroš, bez odjeće, je je to bila neka moja ideja, ne znam što me to puklo u glavu", rekao je Fran Luka Đurić, borac tema Hrvatska.

