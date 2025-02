UFC prvak sanja opakog Hrvata koji ga je prebio kao nitko: Pogledajte batine koje je dobio

Hrvatski MMA borac Roberto Soldić poznat pod nadimkom Robocop ime je koje odjekuje borilačkim svijetom. Od skromnih početaka u Vitezu, Bosni i Hercegovini, do statusa jednog od najtalentiranijih boraca današnjice, Soldićev put je priča o upornosti, talentu i beskompromisnoj predanosti sportu. Njegova agresivnost u kavezu, snažni udarci i impresivne pobjede osigurali su mu mjesto među elitom.

Platforma Voyo u četvrtak od 16.00 prenosi spektakularni ONE 171 event. Roberto Soldić borit će se protiv Saygida Guseynova Arslanalieva

Uspon Robocopa

Soldićeva profesionalna karijera započela je 2014. godine. Već u ranoj fazi, pokazao je izniman talent, pobjeđujući većinu borbi nokautom ili tehničkim nokautom. Njegova predanost i radna etika, koju je razvio još u mladosti, odvajali su ga od konkurencije.

Soldić je prelomio i odlučio se posvetiti profesionalnoj karijeri, ostavljajući iza sebe "kafane, alkohol i cigarete". Želio je postati nešto što nitko nije iz Viteza kojeg obožava.

"Izgubio ja ili pobijedio, a realno svaki borac kad - tad izgubi, ja ću opet sutra ujutro na posao, na trening. To je moj život. Isto kad i osvojim, pobjedim. Znači, svejedno, kako god borba završila, ja u ponedjeljak ujutro moram doći na trening. Svako je izgubio, ja ne znam evo i taj McGregor je dobio nokaut, Jedino Khabib i Jon Jones nisu. Meni su borbe život, pobijedio, izgubio, to je bit sporta. U MMA su ljudi glavni pobjeda, ja kad dobijem jače ime imam motivaciju za pobjedu. Znam da ima i onih koji me hoće povrijediti. I dalje sam gladan, treninga, borbi, a onaj tko je gladan je i opasan", kazao nam je Roberto Soldić svojedobno u intervjuu za Net.hr.

Dvostruki prvak u KSW-u

Soldić je najveći dio svoje karijere prije prelaska u ONE Championship proveo u poljskoj organizaciji KSW (Konfrontacja Sztuk Walki). Tamo je postigao nevjerojatan uspjeh, osvojivši titulu prvaka u velter kategoriji, a zatim i u srednjoj kategoriji, nokautiravši legendarnog Mameda Khalidova. Ta borba protiv Khalidova, održana krajem 2021. godine, bila je proglašena najskupljom MMA borbom u Europi, a Soldiću je donijela status superzvijezde.

Postao je prvi borac u povijesti KSW koji je istovremeno držao pojaseve u dvije težinske kategorije. Njegova pobjeda nad Khalidovim bila je brutalna – lijevi aperkat poslao je čečenskog borca na pod, gdje je Soldić dovršio posao. Jutro poslije meča, u ekskluzivnom nam je razgovoru rekao:

"Uspio sam ispisati povijest u KSW organizaciji, postao sam prvak u dvije kategorije. To nitko još nije uspio, a tko god je išao u višu težinsku diviziju, izgubio je. Osjetio sam da mi je sjeo kad sam ga pogodio, ali morao sam ga završiti. Jer, ako ga ne završiš, onda postoji mogućnost da se suparnik oporavi. Nažalost, morao sam ga popraviti dolje. Imam puno borbi iza sebe u kojima su se suparnici vraćali nakon moji dobrih udaraca, pokušaja... Nisam htio slaviti nakon pobjede, neki moji navijači su se počeli derati, galamili", izjavio je 2021. Roberto Soldić.

Možda i najveća pobjeda dosadašnje Soldićeve karijere je bila ona protiv aktualnog UFC prvaka u srednjoj diviziji - Dricusa Du Plessisa.

Dvoboj koji je oblikovao put UFC prvaka

Dricus Du Plessis danas je ime koje odjekuje u svijetu mješovitih borilačkih vještina. Južnoafrikanac je na vrhu svijeta, ima niz od 11 pobjeda i drži pojas u srednjoj diviziji UFC-a, ali njegov put do vrha bio je obilježen Robertom Soldićem. Robocop je posljednji borac koji je nanio poraz Du Plessisu i to na spektakularan način davne 2018. Njihov rivalitet, koji se odvijao pod okriljem KSW promocije, ostaje zapamćen kao jedan od najuzbudljivijih u povijesti europskog MMA.

Soldićev poraz od Du Plessisa

Njihov prvi okršaj dogodio se u travnju 2018. godine na KSW 43 priredbi u Wroclawu. Soldić, tada relativno nepoznat široj javnosti, ušao je u meč kao zamjena i odmah osvojio pojas prvaka velter kategorije, pobijedivši favoriziranog Borysa Mankowskog. Du Plessis, koji je već bio etablirano ime, postao je Soldićev sljedeći izazov. Nažalost, u tom meču Soldić je izgubio.

Revanš u Londonu i Soldićeva osveta

Samo šest mjeseci kasnije, KSW 45 u Londonu pružio je priliku za revanš. Soldić je bio čovjek na misiji, željan osvete i povratka pojasa. Za razliku od prvog meča, Soldić je od samog početka dominirao. Kontrolirao je distancu, pogađao preciznim ručnim tehnikama i snažnim "kickovima". Du Plessis, iako poznat po svojoj izdržljivosti i nepredvidljivosti, nije imao odgovora na Soldićevu agresiju. Kazna je došla u trećoj rundi kad ga je nizom udaraca, od kojih je jedan udaca bio nogom, poslao na tlo.

ONE Championship

U kolovozu 2022., Soldić je potpisao ugovor s ONE Championship, jednom od najvećih svjetskih MMA organizacija. Ovaj prelazak označio je novo poglavlje u njegovoj karijeri i priliku da se dokaže na globalnoj sceni. Međutim, njegov put u ONE-u nije bio bez prepreka.

Borbe u ONE Championshipu

Roberto Soldić - Murad Ramazanov (ONE on Prime Video 5, 2022.): Soldićev debi završio je bez pobjednika zbog slučajnog udarca u međunožje.

Roberto Soldić - Zebaztian Kadestam (ONE Fight Night 10, 2023.): Soldić je izgubio od Kadestama tehničkim nokautom u drugoj rundi.

Budućnost Robocopa

Roberto Soldić je trenutno u vrhuncu svoje karijere. Njegova pobjeda nad de Ridderom otvorila mu je vrata prema vrhu velter kategorije u ONE Championshipu. Ipak, Soldić izražava nezadovoljstvo učestalošću borbi u ONE Championshipu, te putem društvenih mreža traži meč. Njegov menadžer, Ivan Dijaković, također je izrazio frustraciju zbog nedostatka prilika za Soldića, ističući da je borac u vrhunskoj formi i željan novih izazova.

Soldićeva budućnost je svijetla, a fanovi s nestrpljenjem očekuju njegove sljedeće nastupe. Njegova priča je inspiracija mnogima, a njegov put od malog mjesta u Bosni i Hercegovini do svjetske MMA scene dokaz je da se snovi mogu ostvariti uz naporan rad i predanost.

ONE 171: Roberto Soldić - Saygid Guseyn Arslanaliev

Ponajbolji hrvatski MMA borac u četvrtak navečer nastupit će na ONE 171 eventu u Dohi, a protivnik će mu biti Saygid Guseyn Arslanaliev (9-2-0). 30-godišnji Dagestanac pod turskom zastavom jako je opasan protivnik, ali Soldić je osjetno iskusniji, a vjerujemo i kvalitetniji.

"Dagiju" će ovo biti "tek" 12. meč u karijeri, dok Roberta čeka čak 26. profesionalna MMA borba (20-4, 1 NC). Platforma Voyoekskluzivno prenosi ovaj spektakularni MMA event za koji vlada veliki interes od 16.00. Boris Jovičić komentirat će event, a sukomentator će mu biti Antun Račić.

