Ivan Vitasović (12-5-1) iz poznatog Trojan gyma iz Pule, priprema se za novi veliki izazov u svojoj karijeri. Vitasović će 20. siječnja debitirat u KSW-u - najjačoj europskoj organizaciji slobodne borbe protiv itekako opasnog borca Arkadiusza Wrzoseka (3-0-0).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Borba na KSW 90 priredbi je dogovorena u teškoj kategoriji co main event. Nema sumnje, gledajući po organizaciji, Vitasovića čeka najveća borba u karijeri.

Foto: Voyo Screenshot Foto: Voyo Screenshot Ivan Vitasović

Vitasović je u nizu od 6 uzastopnih pobjeda, a posljednja je došla na FNC 12 priredbi u rujnu prošle godine u Areni Pula.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tada je pred svojom publikom, u 3. rundi tehničkim nokautom, pobijedio Michala Andryszaka i tako obranio pojas FNC-ovog teškaškog prvaka.

"Imao sam u karijeri i puno težih boraca boraca u slobodnoj borbi od Arkadiusza Wrzoseka. Opasan je, vrlo je opasan, nema sumnje da je opasan, ali spreman sam za njegove iznenadne high-kickove i svih kuteva. Srčan je, ali sve to zalog je da će borba biti zanimljiva. On ide do kraja, sigurno jedan od nezgodnijih boraca s kojima ću ući u kavez", rekao nam je Ivan Vitasović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Wrzosek je posljednju borbu odradio početkom lipnja na KSW 83 eventu, kada je u prvoj rundi na predaju prisilio Bogdana Stoicu.

Ukupno je Wrzosek odradio tri meča u KSW-u, te iz svakog od njih izašao kao pobjednik, a prije nego što se u kolovozu prošle godine priključio KSW-u, imao je uspješnu karijeru u kickboksu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Europsko rukometno prvenstvo gledajte uživo na Voyo

Wrzosek je tijekom ozbiljne kickboksačke karijere u ring ulazio ukupno 20 puta, pri čemu je upisao 14 pobjeda, od toga devet puta nokautom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U studenom 2021. pridružio se slavnom Gloryju, te u svom debiju izgubio od Benjamina Adegbuyija, da bi nešto manje od godinu dana kasnije nokautirao Demorea Dennisa.

Najpoznatiji Wrzosekov meč pod okriljem Gloryja onaj je iz travnja 2021. godine, kada je ušao u ring s legendarnim kickboksačem, paklenim K1 lavom Badr Harijem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Slavni Marokanac, "ubojica" u ringu, je u toj borbi čak tri puta slao Poljaka u "knockdown" udarcima u tijelo, da bi ga Wrsozek, u drugoj rundi - nokautirao "high kickom" i tako oduševio i šokirao borilački svijet, istodobno... Badr Hari je napadao Wrsozeka, stisnuo ga je bio na konopce, ali Poljak je plasirao lijevi high-kick koji je prošao i poslao na pod legendu kickboksa.

OVDJE pogledajte tu borbu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Da, toliko je opasan...

"Spremali smo kontre na njegov high-kick, ali uvijek može proći. Vidjet ćemo čija će taktika biti uspješnija. Sve ovisi o tome kako će se stvari posložiti. Dobro sam ga prostudirao, ima lijevi high-kick dobar, desne low kickove, ima i dobra koljena. Dobar kickboksač", priča nam Ivan Vitasović u svom zadnjem tjednu jačih treninga i sparinga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pazimo se za vrijeme sparinga, sparing je ozbiljan, ali se pazimo. Ne idemo se povrijediti. Radimo ozbiljno, ali svi smo ekipa u klubu. Nitko ne ide nikog povrijediti. Tu su Dilan, Miran, Dorijan, imamo mlađe dečke u klubu koji će stasati kroz par godina. To su malo veći dečki koji mi stvarno daju papra i svaki je sparing zanimljiv. Spariram s Miranom, od velike mi je pomoći, stvarno je tempaš. Na meni se nekoliko njih izmjenjuje. Stvarno sparinzi budu zanimljivi, papreni", dodao je Vitasović.

Sparinzi s Dilanom Rajićem su posebno zanimljivi. To je momak od 205 cm koji nastupa za boksačku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Bio je treći na U-22 EP-u u olimpijskom boksu u studenom prošle godine i puno Vitasoviću pomaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dilan je i dobar kickboksač. Po visini, po gabaritima, za Dilana će se još čuti", otkriva nam Ivan Vitasović... Sjajni Rajić bio je prava senzacija u Budvi, jer je prije imao samo dva meča, a onda je osvojio broncu pod trenerskom palicom Almedina Fetahovića.

"Dečko je baš čudo od borca. On mi je jedan od jačih sparing partnera, po gabaritima je kao i Arkadiusz", tvrdi borac Trojan gyma.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ivan Vitasović, u trenutku razgovora, je imao oko 107 kg. Kilogrami će, očekuje se, sami od sebe još dolje. Jedno dva do tri kilograma. U tjednu prije meča treninzi će biti lakši, pripremat će se tek nožne tehnike. Bitno je da forma bude tempirana dobro.

"Arkadiusz Wrzosek je bio TOP 10 u svjetskom kickboksu u Gloryju. Vrhunski je kickboksač. U stand upu je odličan, već je nekoliko godina u slobodnoj borbi pa je sigurno nešto i naučio. Nije baš neznalica, ali smatram da sam u svakom segmentu borbe bolji i u mislim da ću ga u bilo kojem segmentu dobiti. Stvorit ću mu pritisak takav da se neće moći niti znati snaći. To je neko moje mišljenje. Vidjet ćemo što će se dogoditi", zaključio je Ivan Vitasović.