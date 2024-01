Hrvatski MMA borac Ivan Vitasović u subotu 20. siječnja debitirat će u KSW-u, i to na priredbi KSW 90 u Varšavi koju ekskluzivno možete gledati na platformi Voyo.

Vitasović je aktualni prvak teške kategorije u FNC-u, a u debiju u najjačoj europskoj MMA organizaciji čeka ga domaći borac Arkadiusz Wrzosek, koji u tri meča u KSW-u ima tri pobjede.

Hrvatski borac inače je medicinski tehničar iz Fažane kojeg smo posljednji put imali priliku gledati na priredbi FNC 12 u Puli kada je prekidom u trećoj rundi pobijedio Poljaka Michala Andryszaka.

KSW 90 Quick Card:

Arkadiusz Wrzosek vs. Ivan Vitasović

Ewelina Woźniak vs. A. Toncheva

Damian Stasiak vs. Adam Soldaev

Dawid Śmiełowski vs. Ramzan Jembiev

Islam Djabrailov vs. A. Rocher-Labes

Werlleson Martins vs. O. Polischuck

Marek Samociuk vs. Oļegs Jemeļjanovs

Gino van Steenis vs. Hugo Deux

KSW 90 iz Varšave 20. siječnja ekskluzivno gledajte na platformi Voyo. U veljači nas na istoj platformi čeka i FNC iz Ljubljane.

