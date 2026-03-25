Legendarni Henry počinje boksati? 'Tu sam za njega brže nego što se Superman presvlači'

Thierry Henry (48), legendarni bivši nogometaš, u opasnom je treningu. Kad kažemo opasnom, mislimo da Henry svakodnevno naporno trenira i da je izuzetno isklesan. Svojom transformacijom i pločicama na trbuhu pohvalio se putem svog Instagram profila, a impozantno je to što je u teretanu krenuo ranije ovog mjeseca. Sad se pojavila priča koju su plasirali engleski mediji. Dakle, Malik Scott, bivši boksački trener Deontaye Wildera, predložio je da Thierry Henry zaplovi boksačkim vodama i da se prijavi za svoj boksački debi.

Malik Scott (45) oženio se Kate Scott 2024. godine, što ga je zbližilo s Henryjem koji je sukomentator CBS Sportsa i radi upravo s Kate Scott. Objeručke bi Malik Scott prihvatio priliku raditi s Henryjem ako bi Henry htio trenirati boks.

Scott je rekao je za Action Network:

"Treba li Thierry Henry, sa svojom novom tjelesnom građom, razmisliti o boksačkom meču? Apsolutno, jer je i prije imao jaku mentalnu snagu, ono što je potrebno da bi se netko natjecao na visokoj razini. Kad pogledate njegovu novu tjelesnu građu, kad razgovaram s njim o tome, daje mi do znanja da je smanjio unos šećera. Tome je stvarno posvećen. Također želi da svi u osnovi smanje unos šećera", navodi Malik Scott, prenosi The Sun.

Baš sam neki dan razgovarao s njim o tome, a on mi je rekao: 'Malik , samo probaj to s izbacivanje šećera mjesec ili dva i prije nego što se okreneš, osjećat ćeš se bolje'. Hennry je stvarno u formi. I to mu se isplatilo jer vidite njegovu fizičku građu, u formi je i to vrhunskoj. Vjerujem da s njegovom mentalnom snagom i svime što je morao prevladati da bi bio ono što je danas, bilo dovoljno da postane borac. I vjerujem da Thierry ima te kvalitete za to. Ne samo u boksu, već u bilo kojem sportu koji bi odabrao. Da je Thierry Henry zainteresiran za boks i da mu je potrebna moja pomoć, bio bih tu za njega, brže nego što se Superman presvlači. Definitivno bih to učinio i pomogao mu u tome.“

Henry je objavio svoje povlačenje iz nogometa u dobi od 37 godina nakon što se borio s problemima s Ahilovom tetivom . Slavni Francuz je u karijeri osvojio puno trofeja, osvojivši Svjetsko prvenstvo, Ligu prvaka i dva naslova Premier lige. Unatoč tome što je objesio kopačke o klin, Henry je nastavio održavati svoju kondiciju i dan danas trenira. Bivši napadač posljednjih je godina ozbiljnije shvatio vježbe s vlastitom težinom i dizanje utega. I to je imalo drastičan utjecaj na njegovu građu, koja je sada mišićavija i bolja nego ikad.

