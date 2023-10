Još je samo jedan dan ostalo do spektakularne borilačke noći na našoj Voyo brzorastućoj platformi.

KSW počinje u 20.00, BKFC u 21.00

Voyo donosi borilačke spektakle svakog mjeseca. 4.studeni - FNC 13 - Beograd. Prosinac - FNC 14 - Sarajevo. Svaki mjesec BKFC event na Voyo.

Bare Knuckle Fighting Championship Prospect Series 2 iz Liverpoola od 21.00 samo na Voyo.

Od 20.00 iz Wer Arene u češkom Trineca na rasporedu je ekskluzivan prijenos KSW 87 eventa na kojem će nastupiti u jednoj od glavnih borbi večeri Ivan Erslan, a protivnik će mu u meču koji je dogovoren na tri runde u poluteškoj diviziji biti Rafal Haratyk.

Event počinje u 20.00, a Erslanov meč je negdje na rasporedu oko 22 i 30, prema procjenama.

Spektakularni KSW 87 ekskluzivno 14.listopada samo na stream platformi Voyo.

Erslanov veliki prijatelj i sparing partner u American Top Teamu Darko Stošić Stole u glavnoj borbi večeri u teškoj kategoriji borit će se protiv Martineka. Stošić je u nizu od 5 pobjeda u KSW kavezu, pa sad želi i šestu.

Erslan: 'Haratyk je ozbiljan borac'

"Vjerujem i očekujem pobjedu, iako je Haratyk ozbiljan borac koji iza sebe ima ozbiljne mečeve. Sve su to ozbiljni suparnici koje je on dobivao, a s kojima sam ja trenirao u ATT-u na Floridi. Radi se o ozbiljnom suparniku i velikoj prepreci i izazovu za mene. To je stepenica koju moram prijeći i ta pobjeda donosi jako puno. Očekujem od njega da će pokušati borbu odvesti u duboke vode, da će ići na hrvanje i parter. Neće mu biti lagodno biti samnom u stojci i izmjenjivati udarce, s obzirom da sma veći i da jače udaram. Dokazao sam da imam nokaut snagu", rekao nam je prije 4 dana u studiju Net.hr Ivan Erslan.

Erslan je otkrio i sljedeće:

"Puno toga lošeg mi se izdogađalo uoči eventa što se tiče zdravlja, ali borim se za obitelj i nisam htio odustati. Ne pada mi napamet tražiti alibije. Ni na kraj pameti mi nije bilo otkazivati borbu. Što god, borba bi se održala".

FNC 4. studenoga stiže u Beograd, a revanš Croate i Vase pratite ekskluzivno na platformi Voyo.

Erslanov put je bio trnovit

Davno je za njega sve ovo prestalo biti hobi...

"Meni put nije bio lagan, prošao sam kroz trnje i kamenje. Davno je ovo prestalo biti moj hobi, volim ovo i ne postoji radije stvar osim ove s kojom bi se bavio. Kroz ovaj kamp su mi se događale svakakve nedaće, ali zbog situacije u kojoj se nalazim, zbog obitelji o kojoj se trebam brinuti, zbog višeg cilja, nisam htio odustati. Zna biti teško, koliko samo prepreka treba prijeći do same borbe", istaknuo je Ivan Erslan.

Darko Stošić Stole se nada kako će njegov i nastup Erslana biti slavljenički, kao na KSW priredbi rednog broja 61 u Poljskoj (Gdask/Sopot) 6. svibnja 2021.

Tada su i Erslan i Stošić bili uspješni. Stošić je u prvoj rundi nokautirao Kitu, a Ivan je isto u prvoj slavio nokautom protiv Mysiala.

Stošić: 'Ivan i ja smo dobri prijatelji'

"Prije svega smo dobri prijatelji, on se bori u polu teškoj, a ja u teškoj kategoriji. Pomažemo jedan drugome koliko možemo, a naravno, uvijek je potrebno biti obazriv. Jedan i drugi se borimo, borimo se za svoje obitelji i to nam je izvor prihoda. On i ja želimo dati maksimum u svakom treningu i sparingu i tu treba biti pažljiv. Znamo zajedno trenirati", izjavio je Stošić.

Erslan nam je svojedobno rekao kako najjače udarate od svih s kojima je radio. Komentar te konstatacije?

'Hvala Ivanu na komplimentu'

"Drago mi je i hvala mu na tom komplimentu. Kažu da imam težak udarac i da udaram jako. Čak je i Hill, koji je šampion polu teške kategorije, kod Joea Rogana rekao kako sam ga ja udario najjače ikada. To mi imponira, ne mogu biti lažno skroman i to je nešto što obilježava moju borbu. Jaki udarci, nokauti..."

Na KSW 87 eventu vas čeka Martinek. Koja su vaša očekivanja?

''Očekivanja su da pobijedim i da odnesem još jednu pobjedu i ako je to moguće da to bude prekid. Bio bi to peti prekid od sedam borbi u KSW-u.''

Imate pet uzastopnih pobjeda u KSW-u. Smatrate li se nedodirljivim u teškoj kategoriji?

'Prvi sam izazivač, nadam se da ću uskoro biti bolji od De Friesa'

''U teškoj kategoriji sam prvi izazivač. Samim time sam jedan od dvojice najboljih. Najbolji je De Fries, koji je šampion, a nadam se da ću uskoro biti ja taj koji će biti najbolji."

Neće korisnici Voyo platforme moći uživati samo u slobodnoj borbi, jer samo sat vremena nakon početka spektakla u Češkoj na KSW 87 eventu, u 21.00, na redu je prijenos Bare Knuckle Fighting Champonship Prospect Series 2 iz Liverpoola.

Boks bez rukavica brutalni je sport koji doživljava svoju ekspanziju na mapi borilačkih sportova.

BKFC organizacija je u svojevrsnoj amplitudi prema gore

BKFC neprestano ulazi na nova tržišta diljem Sjedinjenih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i svijeta. Ambiciozni borci uvijek lupaju na vrata predsjednika BKFC-a Davida Feldmana tražeći priliku da potpišu ugovor za BKFC. Sada, uz BKFC Prospect Series, imat će priliku boriti se pred znakom BKFC-a i možda zaraditi željeno mjesto na rosteru BKFC-a.

U subotu sljedeća generacija novopečenih engleskih BKFC zvijezda pokušava zaraditi ugovor za više borbi s BKFC-om. Događaj koji se ne smije propustiti također uključuje niz boraca povratnika koji traže šansu za iskupljenje i još jednu priliku s BKFC-om, najbrže rastućom svjetskom promocijom borilačkih sportova.