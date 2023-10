Još nas tri dana dijeli do spektakla. KSW 87 event iz Werk Arene u Trinecu ekskluzivno će prenositi Voyo, RTL-ova brzorastuća stream platforma. Od 20.00 zvijezde europske, regionalne i poljske MMA scene ulaze u kavez koji iz godine u godinu dobiva sve više na važnosti. Borilački sport, posebno slobodna borba, još od Mirka Filipovića pa nadalje, itekako je popularna u Hrvatskoj, ali još uvijek nemamo, točnije nije postojalo jedno mjesto na kojem možeš pogledati značajne evente. Sve do pojave streama Voyo.

Spektakularni KSW 87 ekskluzivno 14. listopada od 20.00 samo na stream platformi Voyo

Jedna od glavnih zvijezda eventa organizacije, koja se vraća u Češku, bit će i Ivan Erslan (13-2-0, 31.). Najbolji hrvatski poluteškaš, koji dva puta tjedno sparira sa Darkom Stošićem u American Top Teamu, kako nam je to rekao sam Darko prošle nedjelje u telefonskom razgovoru, za protivnika će u jednog od glavnih borbi večeri imati Poljskog tenka - Rafala Haratyka (16-5-2).

Prije dva dana Erslan je gostovao u studiju Net.hr i osvrnuo se na Voyo, koji pridonosi dostupnosti hrvatskoj publici što se tiče borilačkih evenata.

FNC 4. studenoga stiže u Beograd, a revanš Croate i Vase pratite ekskluzivno na platformi Voyo

"Kao što si i sam primjetio, dosta ljudi voli pogledati nokaut. Sve više medija nas podupire, sve više medija prati naše karijere i to što radimo. Ljudi su mogli vidjeti da nismo nikakvi divljaci ili nešto slično tome, jer se bavimo jednim takvim neobičnim krvavim sportom. Svi mi borci većinom smo obiteljski ljudi, dosta ih je akademski obrazovano, ljudi se možda mogu lakše poistovjetiti s nama. Nije to nikome strano. Tko god se hoće s ovim baviti, može. Ne mora biti profesionalno, može i amaterski. Velika je to stvar da se približimo masama, da vide da je to sport kao i svaki drugi. Pa, ja se ne bih usudio spuštati na spustu u skijanju, meni je to strašno."

To možete vidjeti u videu gore od 15.10.

O KSW produkciji, odnosno vizualnom dijelu kojem Poljaci pridaju jako puno pozornosti, Erslan nam navodi:

"KSW se ističe po produkciji i to je nešto po čemu su oni prepoznatljivi, to je nešto posebno. Ti kad dođeš na event, uz dobru borbu dobit ćeš i show. Ispunili su nedavno stadion, 50 000 ljudi je bilo."