Za 6 dana, 14. lipnja, brzorastuća platforma Voyo ekskluzivno donosi prijenos KSW 87 spektakla iz Werk Arene u češkom Trinecu.

KSW 87

Na priredbi će se boriti dva velika prijatelja, Ivan Erslan (13-2-0) i Darko Stošić. Naš Ivan, u jednoj od najvažnijih borbi večeri, za protivnika ima Rafała Haratyka (16-5-2), a Stošić će se u glavnoj borbi večeri boriti protiv Michala Martineka (10-4-0).

'Martinek je dobar i nezgodan borac'

U fokusu nam je ovog puta Darko Stošić koji nam se danas javio iz Beograda, kako bi napravili njegov osobni karton kroz razgovors njim, uz neke zanimlivosti, a bitno za naglasiti da smo do statističkih podataka, informacija, crtica osobnog kartona došli, ne samo kroz razgovor sa Stoletom, nego i putem relevantnog Tapologyja.

"Gledao sam svog suparnika. Znate što, nema više nešto loših boraca danas. Pogotovo nema na ovako visokom nivou. Martinek je dobar borac, nezgodan, nije klasičan nego je nepredvidiv, a ti su najgori. Čini mi se jedino da nema nokaut,da nema snagu za nokaut. Njegovo oružje kojim dolazi do pobjeda nisu nokauti nego taktički pristup i kretanje. Dobar borac uglavnom. Idemo na pobjedu u svakom slučaju, kao i uvijek", rekao nam je Darko Stošić Stole...

Ivan i Stole po drugi put zajedno se bore na priredbi

Po drugi put će Ivan i Stole zajedno nastupati na jednom eventu. Prvi put je to bilo na KSW priredbi rednog broja 61 u Poljskoj (Gdańsk/Sopot) 6. svibnja 2021. Tada su i Erslan i Stošić bili uspješni. Stošić je u prvoj rundi nokautirao Kitu, a Ivan je isto u prvoj slavio nokautom protiv Mysiala.

"Nadam se da ćemo i ovog puta obojica biti uspješni. On je moj veliki prijatelj. Zahvalite se mojem prijatelju na lijepim riječima ovo da najjače udaram. Velike riječi od njega i to mi puno znači. Uvijek je lijepo i izazovno sparirati s njim i trenirati u American Top Teamu u Zagrebu, gdje sam kao kod kuće, ne treba mi navigacija za kretanje, kako se ja to volim našaliti", govori nam Darko Stošić i dodaje:

'Super mi je trenirati u Zagrebu'

"Super mi je trenirati u Zagrebu. Erslan je odličan momak, veliki radnik i profesionalac. Sve više i više napreduje, svaki put je sve bolji i bolji. Čuvamo se mi u sparinzima, ono, pogotovo kad isti datum radimo meč, i jedan i drugi smo nabrušeni, dajemo sve od sebe i onda vrlo lako može doći do ozljede prilikom sparinga, ali čuvamo se, pazimo se, ali se ne mazimo. Najbitnije je da budemo spremni, ali bez ozljeda. "

Stole nam je otkrio:

"Ivan i ja spariramo u American Top Teamu bar dva puta tjedno, ostale dane trenira svako svoje, ali zajedno smo u dvorani. Svaki dan se Ivan i ja viđamo u dvorani i borilački rastemo."

Osobni karton: Darko Stošić

Datum rođenja: 9. veljače 1992. - Laćarak

Dolazi iz: Beograda

Klub u kojem trenira: American Top Team (Zagreb)

Profi skor: 18-6-0

Divizija: Teška

Najjači segment: Jačina udarca i snaga

Stil borbe: Orthodox -Stojka (boks, kickboks) , zna i judo

Visina: 183 cm

Raspon ruku: 193 cm

Težina: 110 kg

Trenutni niz: Jedna pobjeda (Stefan Wojcak - KSW 84: nokaut u trećoj)

Trenutni niz u KSW-u: Dvije pobjede

Rejking: Trenutno je šesti teškaš Istočne Europe i peti u Poljskoj, prema Tapologyju. Prvi je u poretku KSW teškaša, iza prvaka Phiel De Friesa, prema Wikipediji.

Submission: 6 % pobjeda

Nokauti: 67 % pobjeda

Sudačke odluke: 28 % pobjeda i 50 % poraza (ima 5 pobjeda i 3 poraza)

Preciznost udarca: 70 %

Snaga udarca: 84 %

KSW: 5-1 skor

UFC: 1-3 skor

22. srpnja 2018. debitirao je u UFC-u na Fight Night 134 eventu protiv Jeremyja Kimballa i slavio ground and pound udarcima u prvoj rundi

Sljedeći suparnik: Michal Martinek (Češka)

Hobiji: Jahanje konja i šetnja prirodom

Voli se zezati da u slobodno vrijeme lovi komarce po sobi

Krajem 2019. otišao je iz Cro Cop tima nakon nekoliko uspješnih godina treniranja

Za sebe govori kako voli skupljati različita iskustva i samo ono najbolje iz različitih kampova

Prijašnji sport: Judo - počeo ga je trenirati kad je imao 7., a nakon toga je prešao na kickboks

Životna filozofija i izjava: "Tip sam čovjeka kojem ništa nije teško napraviti za neki cilj koji sam si postavio i zato volim izaći iz zone komfora"

Bivši prvak Final Fight Championshipa u teškoj kategoriji

Sve pobjede su mu jednako važne

Sa 22 godine se počeo baviti MMA

Nedavno se oženio (u lipnju) i bio mu je Erslan na svadbi