Nevjerojatno koliko je KSW organizacija napredovala posljednjih godina. Poljska je luda za slobodnom borbom, a KSW se odavno proširio i na druge države. Sad se vraća u Češku...

KSW 87 event - jedinstven spektakl

Za devet dana, točnije 14. listopada, Voyo, brzorastuća stream platforma RTL-a, iz Werk Arene u češkomTrinecu donosi jedinstven spektakl - KSW 87 event.

Na ovom jakom eventu nastupit će Ivan Erslan u borbi protiv Rafała Haratyka, što će biti jedna od najvažnijih borbi večeri, a u glavnoj borbi srpski udarač Darko Stošić ulazi u Octagon protiv Michala Martíneka iz Češke, domaćeg borca.

Zanimljivo, ali Ivan Erslan i Darko Stošić su prijatelji i to veliki. Kad je Erslan 2. lipnja ove godine gostovao u studiju Net.hr-a, taman se sa suprugom i kćericom spremao Stošiću na svadbu u Srbiju.

'Stole bez sumnje najjače udara od ljudi s kojima sam radio'

"Darko Stošić bez sumnje najjače udara, kojem idem na svadbu. Neću biti tri dana na svadbi, nego dan i pol. On je daleko najjači udarač s kojim sam sparirao. Jako opasan, stvarno je beton i u teškoj je stvarno nezgodan. To pokazuje stalno", otkrio nam je Erslan djelić svog iskustva sa sparinga sa Stoletom u poznatom American Top Teamu u Španskom. To je elitna dvorana za slobodnu borbu, stvarno čudo od kompleksa i ekipe koja tamo trenira.

Filip Pejić, poznati hrvatski MMA borac baš iz ATT tima, posljednji put nastupio je u KSW kavezu 26. veljače prošle godine. Tada je na KSW 67 priredbi poražen od Dawida Slielowskog tehničkim nokautom u 3. rundi. Zanimljivo, ali na istom eventu Darko Stošić se borio u glavnoj borbi večeri protiv De Friesa i izgubio. Filip ima ukupno dvije pobjede u KSW-u i pet poraza, a u UFC-u je na 0-1.

'KSW je svemir'

"KSW i Poljska su nešto nevjerojatno. Organizacija je TOP, a mi smo se s tim ljudima u Poljskoj tako zbližili da je to fantastično... Poljaci su ludi za slobodnom borbom", kazat će Nitro...

Jesu, to im je drugi sport po popularnosti u zemlji, iza nogometa?

"Ako ne i prvi. To trebate doživjeti. Od organizacije do popularnosti, jačine cardova, posjećenosti, marketing, dostupnost evenata ljudima, imaju svoju TV... To je borilački svemir, neka druga dimenzija. Znači, u koji god grad u Poljskoj dođeš, ako si se borio barem jednom u KSW-u, netko ćete na ulici prepoznati. E, mene Poljaci dan danas pitaju kad ćeš se vratiti kod nas, hoćeš li... Dosta ih je jako tužno zbog mojih ishoda, što se zna dogoditi, vodim, vodim, vodim protiv nekog, a onda izgubim. Sve je to život. Nemam loše iskustvo s KSW-om, nikakvom i nadam se povratku u taj Octagon."

Nitro dobio Viniciosa 23. prosinca prošle godine

Inače, 23. prosinca prošle godine Nitro je ostvario svoju posljednju pobjedu, na FNC 9 eventu protiv Marcosa Viniciosa u prvoj rundi tehničkim nokautom.

Dinamičan i eksplozivan hrvatski borac koji dolazi iz Zagreba, sa skorom, prema Sherdogu 16-8, uveo nas je u svijet KSW organizacije. Definitivno, radi se o jednoj od najjačih organizacija slobodne borbe u svijetu. Nominalno, u TOP 4 je...

Filipe, kako zdravlje?

"Dobro sam, oporavio sam se od posljednjeg nokauta na FNC priredbi u Areni Zagreb ranije ove godine. Još sam na suspenziji, medicinskoj naravno, pa se dosađujem. No, budite sigurni, još ćete me gledati u kavezu i jedva čekam da se vratim", kazao nam je Filip Pejić Nitro...

'Želim Vasu'

Imate li se u planu boriti po isteku medicinske suspenzije?

"Nazire se nešto oko sljedeće potencijalne borbe, mislim da će biti, ja bih volio da bude protiv Vase Bakočevića bi se trebao boriti, ali tamo negdje veljača ili ožujak sljedeće godine. Čekam da mi potvrde evente koji će biti, kad se sve posloži, gdje, kad i što, onda ćemo napraviti najbolji plan gdje bi se meč mogao, gdje bi bilo najbolje da se održi. Da smo na neutralnom terenu i ja i on. On nije htio doći u Zagreb, ja sam htio doći u Beograd. Nažalost, doživio sam nokaut u zadnjoj borbi. Dobio sam liječničku suspenziju. Moram odmoriti glavu malo od udaraca u svega".

Nije isto dobiti udarac u glavu kad imaš 18., 20 godina ili 31. kao vi? Kako godine idu, mozak postaje sve osjetljiviji i sve teže podnosi udarce. Tolerancija na udarce pada. Mozak jako trpi.

"Tako je i upravo radi toga sam dobio liječničku suspenziju, da malo odmorim. Ja sam skoro 18 godina u profi borbama, nije to malo, a sve u svemu što se tiče zdravlja, nemam nikakve posljedice, niti sam imao nekakve ugruške i potrese mozga. Niti išta od toga... Po tom svemu, odmah sam se mogao vratiti u dvoranu. Po savjetu nekih liječnika koje imamo, Bogu hvala puno, onih koji vole i prate ovaj sport, pridaju mi više pažnje, i borcima, od šest mjeseci minimalno je potrebno da se mozak, ćelije u mozgu, oporave od udaraca."

Ivan Erslan i Darko Stošić se bore na eventu. Erslanova borba je borba prije pretposljednje, co-main meča eventa, što je znak da je Ivan zvijezda koja zaslužuje status i pažnju javnosti...

"Erslanov meč je treći meč gore, a to je znak da je renomiran, vrh piramide.... Jedva ga čekam vidjeti i dajem mu svu podršku. To je stvarno jak i dobar lik... To za Darka Stošića da ima najjači udarac koji je osjetio, ne bih vam to htio komentirati jer ja nisam osjetio kako jako udara Stole. Vidim, čujem da je jak i moćan, ali ipak ja sma borac, trebao bih to osjetiti da išta komentiram, na svojoj koži. Nikad ne znaš tko, kako jako udara. Vjerujem da Stole udara jako, vidim i čujem na treningu, ali evo, ne mogu posvjedočiti."

I za kraj, što očekujete od KSW 87 eventa?

'KSW je čudo'

"KSW 87 je jak event i očekujem puno od njega. Te svjetlosne stvari, efekte koje rade, imaju, taj njihov vizualni dio, pa to je bolesno, čudo, kao da si na filmu. Oni su prvi u svijetu to napravili, da to tako izgleda. Očekujem puno i bit će to sjajna priredba na Voyo platformi", zaključio je Filip Pejić.

Spektakularni KSW 87 ekskluzivno 14. listopada samo na stream platformi Voyo.

FNC 4. studenoga stiže u Beograd, a revanš Croate i Vase pratite ekskluzivno na platformi Voyo.