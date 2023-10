Pred nama je ludi borilački mjesec na RTL-ovoj brzorastućoj platformi Voyo. "Tulum" istinskih i modernih gladijatora počinje sljedeće subote, 14. listopada, kad ćete samo na Voyo platformi moći gledati KSW 87 event iz Werk Arene u češkom Trinecu.

Spektakularni KSW 87 ekskluzivno 14. listopada samo na stream platformi Voyo

Između ostalog, na eventu će nastupiti i najbolji hrvatski teškaš Ivan Erslan koji se tako vraća u oktogon najjače europske promocije slobodne borbe i jedne od najjačih svjetskih, a suparnik će mu biti 36-godišnji Poljak Rafał Haratyk.

Erslan je trenutno na omjeru 13-2, 1 NC, a posljednja pobjeda mu je jedna od najvećih, a vjerujemo i najdražih. Ona datira s FNC 11 eventa u zagrebačkoj Areni, gdje je u prvoj rundi nastradao brazilski borac Dirlei Broenstrup, a pobjeda je došla tehničkim nokautom.

Osim posljednje pobjede u Areni, svakako treba izdvojiti Erslanove pobjede nad Rafalom Kijanczukom (12-7-0) na KSW 70 eventu u svibnju prošle godine, Luisom Henriqueom da Silvom (19-9-0) u travnju 2021. godine na Armagedon 2 Finals eventu te legendarnim Przemyslawom Mysialom (24-12-1) mjesec dana nakon na sjajnom eventu KSW 61: To Fight or Not To Fight.

Erslan se zadnji se put poljskoj promociji borio prošle godine kada je u meču za pojas poluteške kategorije izgubio od sadašnjeg prvaka Ibragima Chuzhigaeva, a pobjedi li Haratyka trebao bi dobiti novu priliku za napad na titulu.

