Na priredbi će se boriti dva velika prijatelja, Ivan Erslan (13-2-0) i Darko Stošić. Naš Ivan, u jednoj od najvažnijih borbi večeri, za protivnika ima Rafala Haratyka (16-5-2), a Stošić će se u glavnoj borbi večeri boriti protiv Michala Martineka (10-4-0). Prvi put je to bilo na KSW priredbi rednog broja 61 u Poljskoj (Gdask/Sopot) 6. svibnja 2021. Tada su i Erslan i Stošić bili uspješni. Stošić je u prvoj rundi nokautirao Kitu, a Ivan je isto u prvoj slavio nokautom protiv Mysiala. Borilački spektakl ne propustite na platformi Voyo.

Srpski borac Darko Stošić najavio je borbu...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na KSW 87 eventu vas čeka Martinek. Koja su vaša očekivanja?

''Očekivanja su da pobijedim i da odnesem još jednu pobjedu i ako je to moguće da to bude prekid. Bio bi to peti prekid od sedam borbi u KSW-u.''

Imate pet uzastopnih pobjeda u KSW-u. Smatrate li se nedodirljivim u teškoj kategoriji?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''U teškoj kategoriji sam prvi izazivač. Samim time sam jedan od dvojice najboljih. Najbolji je De Fries, koji je šampion, a nadam se da ću uskoro biti ja taj koji će biti najbolji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O KSW-u kao organizaciji, vidi li u njoj svoju budućnost

''Drži svoj standard i najbolja organizacija u Europi koja redovno ima evente. Ima svoju bazu obožavatelja, koja u svakom trenutku može napuniti stadion. Jako sam zadovoljan i drago mi je da sam dio te organizacije.''

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vi i Ivan Erslan ste prijatelji, i to veliki. Kako je s njim sparirati?

Prije svega smo dobri prijatelji, on se bori u polu teškoj, a ja u teškoj kategoriji. Pomažemo jedan drugome koliko možemo, a naravno, uvijek je potrebno biti obazriv. Jedan i drugi se borimo, borimo se za svoje obitelji i to nam je izvor prihoda. On i ja želimo dati maksimum u svakom treningu i sparingu i tu treba biti pažljiv. Znamo zajedno trenirati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Erslan nam je svojedobno rekao kako najjače udarate od svih s kojima je radio. Komentar te konstatacije?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Drago mi je i hvala mu na tom komplimentu. Kažu da imam težak udarac i da udaram jako. Čak je i Hill, koji je šampion polu teške kategorije, kod Joea Rogana rekao kako sam ga ja udario najjače ikada. To mi imponira, ne mogu biti lažno skroman i to je nešto što obilježava moju borbu. Jaki udarci, nokauti...

Cijeli intervju:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Spektakularni KSW 87 ekskluzivno 14. listopada od 20.00 samo na stream platformi Voyo!