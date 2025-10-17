Sitno odbrojavamo do MMA spektakla: Evo kada počinje i kako ga možete gledati

Jedna od vodećih europskih MMA organizacija, poljski KSW, ponovno se vraća u Češku s vrhunskim programom borbi. Gala večer XTB KSW 111 donosi dva okršaja za titulu i pregršt uzbudljivih mečeva koji će oduševiti ljubitelje borilačkih sportova. Za fanove u Hrvatskoj, ekskluzivni prijenos osiguran je putem streaming servisa Voyo.

Gdje i kada se održava KSW 111?

Borilački spektakl XTB KSW 111 održat će se u subotu, 18. listopada 2025. godine, u Werk Areni u gradu Třinecu u Češkoj Republici. Program započinje u 19:00 sati po našem vremenu, kada su na rasporedu uvodne borbe, nakon čega slijedi glavni dio priredbe s najočekivanijim okršajima večeri.

KSW 111 gledajte uživo na Voyo u subotu 18. listopada

Kako gledati KSW 111 uživo u Hrvatskoj?

Ljubitelji mješovitih borilačkih vještina u Hrvatskoj imat će priliku pratiti cijeli događaj uživo i to isključivo na streaming platformi Voyo. Prijenos započinje istovremeno s početkom priredbe, u 19:00 sati, omogućujući gledateljima da ne propuste ni sekundu akcije.

Vrhunski okršaji na KSW 111

Glavni program predvode dva uzbudljiva meča za pojas prvaka.

Glavna borba večeri | Teška kategorija

U glavnoj borbi večeri, dugogodišnji i dominantni prvak teške kategorije, Englez Phil De Fries (27-6), branit će svoj pojas po tko zna koji put. Njegov izazivač bit će opasni slovački nokauter i drugi izazivač na ljestvici, Štefan Vojčák (9-1), koji u meč ulazi na valu tri uzastopne pobjede.

Sunaslovna borba | Poluteška kategorija

Ništa manje uzbuđenja ne očekuje se ni u sunaslovnoj borbi, gdje će prvak poluteške kategorije Rafał Haratyk (19-5-1) braniti naslov protiv sunarodnjaka Bartosza Leśka (15-4-2). Obojica su poznati kao beskompromisni borci, što jamči vatromet u kavezu.

Ostatak programa uključuje nastupe poznatih čeških boraca poput Lea Brichte, Matúša Juráčeka i Karolíne Vaňkove, koji će imati veliku podršku domaće publike.

Ne propustite vrhunsku večer europskog MMA. Pripremite se za subotu, 18. listopada, i osigurajte svoju Voyo pretplatu na vrijeme kako biste uživali u spektaklu koji donosi KSW 111.

