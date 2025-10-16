Miočić ga brutalno nokautirao, a sada je nepobjedivi vladar

Philip De Fries, britanski MMA borac i aktualni prvak teške kategorije poljske organizacije KSW, ime je koje odzvanja europskom borilačkom scenom. S rekordnih jedanaest uspješnih obrana naslova, on nije samo prvak, već i najdominantniji vladar u povijesti promocije. Njegov put, obilježen teškim porazima i nevjerojatnim preokretom, kulminirat će novim izazovom 18. listopada 2025. godine, kada će u Češkoj braniti pojas protiv Štefana Vojčáka.

Phila de Friesa i njegov nastup na KSW 111 gledajte uživo na Voyo u subotu 18. listopada

Put od dna do vrha: Borba izvan oktogona

Rođen u Sunderlandu, De Fries je rano pokazao talent za borilačke vještine, započevši s treninzima brazilskog jiu-jitsua već s 14 godina. Profesionalnu karijeru započeo je 2009. i s impresivnim omjerom 7-0 potpisao za UFC. Međutim, san se ubrzo pretvorio u noćnu moru. Unutar najpoznatijeg oktogona na svijetu upisao je tek dvije pobjede i tri teška poraza, uključujući nokaut od budućeg prvaka Stipe Miočića za samo 43 sekunde.

POGLEDAJTE VIDEO: Dva kontinenta, jedna borilačka noć: Voyo donosi MMA spektakl godine!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ono što javnost tada nije znala jest da je De Fries vodio svoju najtežu bitku izvan kaveza. "Svaka borba u UFC-u za mene je bila kao hod po zelenoj milji. Bio sam prestravljen", priznao je godinama kasnije. Teška anksioznost, depresija i alkoholizam doveli su ga na rub, a nakon poraza na lokalnoj sceni od borca s negativnim omjerom, razmišljao je o prekidu karijere i, kako sam kaže, o samoubojstvu.

Phila de Friesa i njegov nastup na KSW 111 gledajte uživo na Voyo u subotu 18. listopada

Preporod u KSW-u i stvaranje legende

Prekretnica se dogodila kada je potražio stručnu pomoć. Terapija i lijekovi omogućili su mu da preuzme kontrolu nad svojim mentalnim zdravljem, što je rezultiralo potpunom transformacijom u borilištu. U veljači 2018. potpisao je za KSW, a već u svom debiju na KSW 43 osvojio je upražnjeni pojas prvaka teške kategorije, nokautiravši Michała Andryszaka.

Od tog trenutka započela je njegova nevjerojatna dominacija. Redom je pobjeđivao izazivače poput Karola Bedorfa, Tomasza Narkuna, Darka Stošića i bivših UFC-ovih veterana Todda Duffeeja i Augusta Sakaija. S profesionalnim omjerom od 27 pobjeda i 6 poraza, De Fries je postao sinonim za KSW-ovu tešku kategoriju. Njegov stil, temeljen na vrhunskom grapplingu i pritisku, pokazao se nerješivom zagonetkom za sve protivnike. Drži rekorde za najviše obrana naslova (11) i najviše pobjeda u borbama za pojas (12) u povijesti organizacije.

Novi izazov: Štefan Vojčák na KSW 111

Sljedeća obrana naslova zakazana je za 18. listopada 2025. godine na priredbi XTB KSW 111 u Werk Areni u češkom Trzyńcu. Protivnik će mu biti opasni slovački borac i prvi izazivač ljestvice, Štefan Vojčák. Za De Friesa će to biti trinaesti put da ulazi u borbu za pojas prvaka, u pokušaju da po dvanaesti put obrani svoj tron.

Foto: Voyo

Priča Phila De Friesa nadilazi sport. To je priča o otpornosti, pobjedi nad vlastitim demonima i dokaz da je mentalna snaga jednako važna kao i fizička. Od borca koji se bojao ući u kavez postao je nezaustavljivi prvak čija će se ostavština još dugo pamtiti u svijetu mješovitih borilačkih vještina. Njegova vladavina je inspiracija, a borba protiv Vojčáka bit će još jedno poglavlje u jednoj od najimpresivnijih karijera u modernom MMA-u.

Phila de Friesa i njegov nastup na KSW 111 gledajte uživo na Voyo u subotu 18. listopada

​POGLEDAJTE VIDEO:Kakav nokaut! Grzebyk je krenuo u napad, a onda je sijevnulo koljeno i desni direkt