Kako se vrhunski boksači, kao i oni ostali, spremaju za svoje mečeve? Koliko je u globalu korona utjecala na boks u cjelini odnosno, na koji način i u kojim stvarima ovom napornom i brutalnom ali opet tako plemenitom sportu, je napravila izmjenu? Kako moderni boksači današnjice vježbaju, kojim stvarima pristupaju?

'Stalno i jako treniramo'

Za takva i ostala pitanja odlučili smo se uputiti u zagrebački boksački klub Gladijator. Samim ulaskom u podzemnu dvoranu, modernu i vrhunsko opremljenu, zatekli smo trojicu boksača kako se spremaju za sparing. Jedan od najtalentiranijih hrvatskih boksača Toni Filipi, glavni sparing partner kako su nam to u klubu rekli da ga najavimo Josip Devčić - Deva, boksač - senior i student 5. godine RGNF-a Frank Vrdoljak spremali su se za svoj uobičajeni trening. Toni Filipi priprema se za regionalnu boksačku ligu narednog vikenda, u kojem će znanje odmjeriti boksačke momčadi Zagreba i Bijeljina. Kaže nam Toni da mu treba mečeva, ali i da je na 90%. Pričali smo s njim i o tome kad će se konačno otisnuti u profesionalne vode kao i ostalim aktualnostima...

"Treniramo sad stalno kad je nedostatak mečeva, pa kad se meč bliži onda treniram manje, kako bi imao najjaču tempiranu snagu za trenutak kad treba biti najbolji mogući", objašnjava nam Toni stavljajući bandaže na ruku...

Otvorili su nam dečki vrata svog svijeta

Otvorili su nam dečki vrata svog svijeta, onim kojim koračaju samo oni najuporniji, najhrabriji. Trener u klubu Tomo Kadić okupio je u klubu jaki boksački tim koji snažno radi svaki trening, svaki sparing. Bez obzira radilo se o ponedjeljku ujutro, kao u ovom našem slučaju ili kasno navečer. Princip je isti. Uđi u ring i daj sve od sebe u njemu, proli zadnju kap znoja unutra, radi bez fige u džepu, koliko god bilo teško. Tu uistinu nema mjesta onima koji nisu uporni, slabima... Bitno za naglasiti kako su junaci ove naše priče sparing shvatili dosta ozbiljno, malo i zbog kamere koja je pozorno pratila svaki njihov pokret, eskivažu, udarac...

Toni Filipi: "Stalno treniramo, cijelu godinu, sad kad nema toliko mečeva moramo biti non-stop spremni, ne znamo kad će biti mečevi, kad turniri, takva je godina nažalost. No, kroz iskustvo ću nadoknaditi manjak mečeva. Spariramo non-stop, ponekad malo jače, ponekad malo slabije ali u puno tijeku radimo"

Josip Devčić-Deva dočarao nam je kako je to sparirati s jednim tako ozbiljnim boksačem kao što je Toni...

"Trudimo se, s Tonijem je kao sa duhom samo duh vraća. Čovjek je vrh svog sporta, vrh svoje kategorije, zahtjevno je svaki put ući s njim u ring. Nama je isto doživljaj imati priliku trenirati s takvim sportašem".

U sparing rotaciji bio je i Fran Vrdoljak, koji se hrabro odupirao naletima puno iskusnijih boksača od sebe.

Kako je trenirati s Tonijem i Josipom?

"Toni, pa ne može on raditi na sto posto samnom, to ne bi imalo smisla, on se onda više prilagodi meni pa onda i ja najviše tako napredujem uz njega. Josip pak ima cigle u rukama, to kad dobiješ nije ti svejedno", govori nam Fran Vrdoljak.

Tomo Kadić nam pak otkriva što stoji iza svakodnevnog bavljenja boksom u obliku vođenju kluba i obavljanju trenerskog posla, kako je voditi i koji su planovi s Tonijem Filipijem. Naglašava nam kako je ovo samo jedan dio tima koji ima u svom klubu, a s kojim se također jako ponosi...

"Imamo desetak teškaša koji svakodnevno uz Tonija u ovom klubu rastu. Od Frana Vrdoljaka, od Josipa Devčića koji nam je prijatelj i koji dolazi u goste, Josipa Crnogorca, Kristijana-Duje Gaćine, Tina Landripeta, Lea Cvetkovića koji dolazi sparirati, svi se pripremaju skupa s Tonijem kako bi svi skupa otišli na razinu više", ističe Tomo Kadić i dodaje:

"Mi smo već sad na europskoj razini, visokoj, vrhunskoj, nedostaje nam samo možda mali segment, profesionalni korak".

No, ovo je sve tek početak ove priče. Kad vidite kako dečki spariraju i što još kažu u priloženoj video reportaži Net.hr-a, otvorit će vam oči što se tiče boksa i pripreme u ovom sportu.