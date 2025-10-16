Plazibat se vraća jači nego ikad! Odmah ide na jednog od najboljih teškaša Gloryja!

Najbolji hrvatski kickboksač Antonio Plazibat napokon se vraća u ring! Glory Kickboxing, najveća svjetska organizacija u ovom sportu, objavila je da će 13. prosinca održati spektakl Glory Collision 8, a Plazibat će biti dio glavnog programa.

Od njegova posljednjeg meča prošle su više od dvije godine, u lipnju 2023. porazio ga je Tariq Osaro u borbi za privremenog prvaka teške kategorije. Bio je to njegov najveći meč karijere, ali ga je ozljeda u prvoj rundi spriječila da pokaže što zna i rezultirala dugom pauzom.

Povratak protiv opasnog Rigtersa

Na velikoj sceni Plazibat će se sučeliti s Levrijem Rigtersom, borcem s kojim se trebao boriti još 21. rujna u Zagrebu, no tada je meč otkazan zbog Plazibatove nove ozljede.

POGLEDAJTE VIDEO: Antonio Plazibat se posuo pepelom: 'Borio sam se glupo, što drugo mogu reći...'

Ovaj će se okršaj sada dogoditi kao dio “wild card” borbe na Last Heavyweight Standing turniru, natjecanju koje traži novog kralja teške kategorije.

Turnir je započeo s 32 borca, a do finala ih je ostalo samo osam – šest iz glavnog dijela i dvojica iz “wild card” borbi. Upravo će pobjednik Plazibat–Rigters dvoboja biti jedan od njih.

Težak izazov za veliki povratak

Rigters, kojeg mnogi smatraju drugim najboljim teškašem svijeta, nedavno je neočekivano ispao iz turnira, no Glory mu je odlučio dati drugu priliku. Plazibat nije sudjelovao u turniru, ali je zahvaljujući svom statusu i popularnosti dobio poziv među elitu.

Ovim nastupom hrvatski borac dobiva priliku vratiti se na vrh i to odmah protiv jednog od najopasnijih protivnika koje Glory nudi.

POGLEDAJTE VIDEO: Plazibat uz Cro Copa najavio borbu karijere: 'Mogao bi to biti povijesni trenutak za Hrvatsku'