PFL donosi borbe za dva svjetska naslova i europska finala
Glavna borba je sudar teškaša za naslov prvaka, a PFL je uz nju pripremio puno toga što će se svidjeti ljubiteljima slobodne borbe
Professional Fighters League (PFL) priprema borilački događaj za pamćenje koji će se održati 13. prosinca 2025. godine u LDLC Areni u francuskom Lyonu. Pod nazivom PFL Champions Series 4, ovaj će događaj publici ponuditi čak dvije borbe za inauguralne svjetske naslove, kao i finala PFL Europe turnira, čime se potvrđuje kao jedan od najiščekivanijih MMA događaja godine.
PFL u Lyonu gledajte uživo na Voyo u subotu 13. prosinca
Sudar teškaša za pojas prvaka
Glavna borba večeri bit će okršaj za inauguralni PFL-ov pojas svjetskog prvaka u teškoj kategoriji između bivšeg Bellatorovog prvaka Vadima Nemkova (19-2) i pobjednika PFL turnira iz 2024., Renana Ferreire (13-4).
Nemkov, štićenik legendarnog Fedora Emelianenka, nije osjetio gorčinu poraza gotovo cijelo desetljeće. Poznat po svojoj tehničkoj preciznosti i opasnom grapplingu, u meč ulazi s nizom od 13 pobjeda. "Renan je snažan i brz protivnik. Bit će to teška borba za obojicu, ali vjerujem da će fanovi uživati", izjavio je Nemkov. S druge strane, brazilski nokauter Ferreira, koji ima značajnu prednost u visini i dosegu, tražit će iskupljenje nakon poraza od Francisa Ngannoua. "Svi znaju za moju snagu. Mogu pogoditi u bilo kojem trenutku. Vodit ćemo rat," poručio je samouvjereni Ferreira.
Legenda protiv neporažene izazivačice
U sunaslovnoj borbi večeri, jedna od najvećih borkinja u povijesti, Cris Cyborg (28-2), borit će se protiv neporažene Australke Sare Collins (6-0) za inauguralni PFL-ov naslov u ženskoj perolakoj kategoriji.
Za 40-godišnju Cyborg, koja je osvajala naslove u gotovo svim velikim promocijama (Strikeforce, UFC, Bellator, Invicta FC), ovo će biti prvi nastup u Europi. "Nakon 20 godina u sportu, ovo je moja prva prilika za borbu u Europi. Dat ću sve od sebe da donesem pobjedu u Brazil", rekla je Cyborg. Njena protivnica, 35-godišnja Collins, suočava se s najvećim izazovom karijere, ali u borbu ulazi bez poraza. "Ona je oduvijek bila na vrhu. Gledala sam je kao krajnji cilj," izjavila je Collins, dodavši: "Na kraju dana, ona je samo još jedna osoba u kavezu."
Europska finala i zvijezde u usponu
Osim borbi za svjetske naslove, PFL u Lyonu donosi i dva finala europskog turnira. U bantam kategoriji za naslov će se boriti Baris "The Sniper" Adiguzel i Dean Garnett, dok će se u finalu lake kategorije sučeliti Connor Hughes i Aleksandr Chizov.
PFL u Lyonu gledajte uživo na Voyo u subotu 13. prosinca
Ostatak programa također nudi vrhunske mečeve. Neporaženi belgijski talent Patrick "The Belgian Bomber" Habirora (7-0), koji je šest od sedam pobjeda ostvario prekidom, testirat će se protiv bivšeg UFC borca Kevina Jousseta. U međuvremenu, miljenik domaće publike i iskusni veteran Taylor Lapilus odmjerit će snage s Englezom Liamom Gittinsom u uzbudljivom okršaju bantam kategorije.
"Francuski MMA fanovi su ogromna podrška PFL-u i ponosni smo što im možemo pružiti program dostojan njihove strasti", izjavio je CEO PFL-a, John Martin.
POGLEDAJTE VIDEO: Stošić: 'Mislim da poraz Batura od Kite nitko nije očekivao'