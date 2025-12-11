PFL donosi borbe za dva svjetska naslova i europska finala

Professional Fighters League (PFL) priprema borilački događaj za pamćenje koji će se održati 13. prosinca 2025. godine u LDLC Areni u francuskom Lyonu. Pod nazivom PFL Champions Series 4, ovaj će događaj publici ponuditi čak dvije borbe za inauguralne svjetske naslove, kao i finala PFL Europe turnira, čime se potvrđuje kao jedan od najiščekivanijih MMA događaja godine.

Sudar teškaša za pojas prvaka

Glavna borba večeri bit će okršaj za inauguralni PFL-ov pojas svjetskog prvaka u teškoj kategoriji između bivšeg Bellatorovog prvaka Vadima Nemkova (19-2) i pobjednika PFL turnira iz 2024., Renana Ferreire (13-4).

Nemkov, štićenik legendarnog Fedora Emelianenka, nije osjetio gorčinu poraza gotovo cijelo desetljeće. Poznat po svojoj tehničkoj preciznosti i opasnom grapplingu, u meč ulazi s nizom od 13 pobjeda. "Renan je snažan i brz protivnik. Bit će to teška borba za obojicu, ali vjerujem da će fanovi uživati", izjavio je Nemkov. S druge strane, brazilski nokauter Ferreira, koji ima značajnu prednost u visini i dosegu, tražit će iskupljenje nakon poraza od Francisa Ngannoua. "Svi znaju za moju snagu. Mogu pogoditi u bilo kojem trenutku. Vodit ćemo rat," poručio je samouvjereni Ferreira.

Legenda protiv neporažene izazivačice

U sunaslovnoj borbi večeri, jedna od najvećih borkinja u povijesti, Cris Cyborg (28-2), borit će se protiv neporažene Australke Sare Collins (6-0) za inauguralni PFL-ov naslov u ženskoj perolakoj kategoriji.

Za 40-godišnju Cyborg, koja je osvajala naslove u gotovo svim velikim promocijama (Strikeforce, UFC, Bellator, Invicta FC), ovo će biti prvi nastup u Europi. "Nakon 20 godina u sportu, ovo je moja prva prilika za borbu u Europi. Dat ću sve od sebe da donesem pobjedu u Brazil", rekla je Cyborg. Njena protivnica, 35-godišnja Collins, suočava se s najvećim izazovom karijere, ali u borbu ulazi bez poraza. "Ona je oduvijek bila na vrhu. Gledala sam je kao krajnji cilj," izjavila je Collins, dodavši: "Na kraju dana, ona je samo još jedna osoba u kavezu."

Foto: Pfl

Europska finala i zvijezde u usponu

Osim borbi za svjetske naslove, PFL u Lyonu donosi i dva finala europskog turnira. U bantam kategoriji za naslov će se boriti Baris "The Sniper" Adiguzel i Dean Garnett, dok će se u finalu lake kategorije sučeliti Connor Hughes i Aleksandr Chizov.

Ostatak programa također nudi vrhunske mečeve. Neporaženi belgijski talent Patrick "The Belgian Bomber" Habirora (7-0), koji je šest od sedam pobjeda ostvario prekidom, testirat će se protiv bivšeg UFC borca Kevina Jousseta. U međuvremenu, miljenik domaće publike i iskusni veteran Taylor Lapilus odmjerit će snage s Englezom Liamom Gittinsom u uzbudljivom okršaju bantam kategorije.

"Francuski MMA fanovi su ogromna podrška PFL-u i ponosni smo što im možemo pružiti program dostojan njihove strasti", izjavio je CEO PFL-a, John Martin.

