Sve ili ništa! PFL MENA najavio finale sezone s četiri borbe za titulu

Sve ili ništa! PFL MENA najavio finale sezone s četiri borbe za titulu
Foto: Mohammed Saad/afp/profimedia

Borci će se boriti i za novčanu nagradu od 100.000 dolara

3.12.2025.
15:33
Sportski.net
Mohammed Saad/afp/profimedia
Organizacija Professional Fighters League MENA (PFL MENA) objavila je na društvenim mrežama svoj finalni događaja sezone.

Na službenom Instagram profilu objavljen je poster koji prikazuje osam boraca spremnih za okršaj u četiri različite kategorije. Uz poruku "Četiri borbe za titulu u jednoj noći". Pojasevi čekaju svog novog vlasnika.

Riječ je o PFL MENA finalu pod nazivom "Sve ili ništa", koje će se održati 5. prosinca u dvorani Dhahran Expo. Ulog je ogroman jer pobjednici ne samo da će osvojiti PFL MENA pojas, već i novčanu nagradu od 100.000 dolara.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by PFL MENA (@pflmena)

 

U glavnim borbama večeri za titulu će se boriti Mohammad Alaqraa (Kuvajt) i Badreddine Diani (Maroko) u velter kategoriji, dok će se u lakoj kategoriji sučeliti Salah Eddine Hamli (Maroko) i Mohammad Fahmi (Irak).

Sve borbe s PFL MENA eventa gledajte na platformi VOYO!

Napeto će biti i u perolakoj kategoriji između Islama Rede (Egipat) i Yanisa Ghemmourija (Alžir) te u bantam kategoriji gdje se sastaju Nawras Abzakh (Jordan) i Islam Youssef (Egipat).

Pfl
Sve ili ništa! PFL MENA najavio finale sezone s četiri borbe za titulu