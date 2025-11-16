Blagi autsajder postao prvak KSW-ove perolake kategorije, bilo je svega i svačega

Netto Arena u Szczecinu u Poljskoj, 15. studenog 2025., bila je poprište još jednog uzbudljivog KSW događaja. Gala KSW 112 donijela je devet vrhunskih borbi, a večer je kulminirala napetim okršajem za privremeni pojas prvaka u perolakoj kategoriji, uz nekoliko impresivnih nastupa veterana i nadolazećih zvijezda.

KSW 112 možete pogledati na Voyo

Kaczmarczyk postao privremeni prvak nakon iscrpljujuće borbe

U glavnoj borbi večeri, Patryk "Książę Radomia" Kaczmarczyk i Adam Soldaev ukrstili su rukavice u borbi za privremeni naslov. Zbog fokusa prvaka Salahdinea Parnassea na laku kategoriju i privremenog izleta u boks, perolaka divizija čekala je novog vladara. Iako je u borbu ušao kao blagi autsajder unatoč prvom mjestu na ljestvici, Kaczmarczyk je pokazao iznimnu disciplinu i svestranost. Soldaev, favorit poznat po nokauterskoj snazi, nije uspio nametnuti svoj ritam protiv taktički superiornog Poljaka.

Nakon iscrpljujuće borbe koja je trajala gotovo punih pet rundi, Kaczmarczyk je iskoristio priliku u parteru i završio borbu gušenjem (rear-naked choke) na 3:17 pete runde, postavši novi privremeni prvak i osiguravši si poziciju sljedećeg izazivača za ujedinjenje titule.

Veterani Held i Romanowski slavili pred domaćom publikom

U sunaslovnoj borbi večeri viđen je okršaj dvojice vrhunskih poljskih boraca lake kategorije. Veteran svjetskih organizacija poput UFC-a i Bellatora, Marcin Held, upisao je treću uzastopnu pobjedu u KSW-u. Jednoglasnom sudačkom odlukom (29-28, 29-28, 29-28) bio je bolji od bivšeg prvaka, Mariana Ziółkowskog.

Lokalni borac Tomasz Romanowski također je oduševio publiku u Szczecinu, svladavši Belgijanca Alaina Van De Merckta jednoglasnom odlukom sudaca (30-27, 30-27, 29-28) u borbi srednje kategorije.

Uvjerljivi debi Masaeva i pobjeda Szkaradeka prekidom

Posebnu pažnju privukla su dva borca koja su svoje protivnike završila prije sudačke odluke. Adam Masaev ostvario je fenomenalan debi u KSW-u, ugušivši Macieja Kazieczka već u prvoj rundi nakon samo 2 minute i 33 sekunde. Njegov nastup bio je tim impresivniji s obzirom na to da je na vaganju prekoračio težinu za čak 2,6 kg, zbog čega je kažnjen s 50% honorara.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U bantam kategoriji, Kamil Szkaradek također je pokazao vještine u parteru, svladavši Oleksiija Polishchuka gušenjem u drugoj rundi (4:44).

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

KSW 112 ponudio je večer punu uzbuđenja, od taktičkih nadmudrivanja do impresivnih završnica. Krunidba Patryka Kaczmarczyka za privremenog prvaka otvara vrata potencijalnom okršaju za ujedinjenje titule sa Salahdineom Parnasseom, dok su pobjede veterana i novih nada potvrdile dubinu i kvalitetu boraca u jednoj od vodećih europskih MMA organizacija.

KSW 112 možete pogledati na Voyo