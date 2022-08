Fantastični engleski 27-godišnji borac Paddy Pimblett jedna je od najbrže rastućih zvijezda unutar UFC-a i prava senzacija elitne organizacije slobodne borbe. Mladić iz grada Beatlesa i Redsa Liverpoola debitirao je za promociju u devetom mjesecu 2021. godine i brzo upisao tri pobjede. Sad je jedan od najpopularnijih boraca u kojem i sama organizacija vidi potencijal za zaradu.

Je li riječ o sljedećoj PPV zvijezdi?

MMAJunkie, ali i ostali borilački portali i mediji, pitaju se je li Paddy Pimbletton spreman biti sljedeća UFC PPV zvijezda?

"Je li to pravi potez za UFC? Paddy the Baddy i njegovom često većom osobnošću koja se uspoređuje s ranim usponom Conora McGregora?", pitaju se Amerikanci.

Pimblett (19-3 MMA, 3-0 UFC) je ukrao šou na lipanjskom UFC Fight Nightu 208 u O2 Areni u Londonu kada je dobio aplauz za submission nad Jordanom Leavittom (10-2 MMA, 3-2 UFC) u drugoj rundi.

Zapalio legiju obožavatelja

Nakon toga, emotivni Pimblett dodatno je zapalio novu legiju obožavatelja kada je govorio o samoubojstvu prijatelja i ohrabrio muškarce, posebno da se ne srame potražiti pomoć u vrijeme emocionalnih problema.

Karizmatični borac

Dana White uvidio je u marketinšku isplativost Paddyja Pimbletta, koji tako dodatno osvaja svojom karizmom i komunikacijskim vještinama. Zanimljivo, ali Pimblett je stigao s društvom na ljetovanje u Hrvatsku prije sedam godine i uspio se izgubiti. Bio je čak i proglašen nestalim.

Sve se, naime, dogodilo na Hvaru. Paddy je krajem prošle godine gostovao kod Felixa Levinea u podcastu ‘‘Where‘s This Going‘‘ te je prepričao zanimljivu priču s ljetovanja u Hrvatskoj.

Nestao na 48 sati u Hrvatskoj kad je vozio bicikl

‘‘Bio sam u Hrvatskoj prije nekoliko godina, prije nego sam osvojio pojas u Cage Warriorsima. Imao sam tada 18 ili 19 godina, a nestao sam na 48 sati. Tamo sam bio s dva prijatelja, ali samo sam ja nestao. Postoji to mjesto koje se zove Hvar, a prijatelji su tamo me tražili vozeći bicikle, ali na kraju je i moj otac morao doći na Hvar. Dolazio je provjeriti je li sve u redu, a kad se ukrcao na let, pronašli su me. Otac je tada popušio 40 cigareta valjda tijekom leta. Odlazio je konstantno na WC i pušio bi po četiri cigarete odjednom govoreći ‘Gdje mi je sin? Gdje mi je sin?‘ Moj otac je najluđi tip valjda ikada‘‘, prepričao je Paddy.

Pojavila se i fotografija s Face objave nestanka

Unutar Facebook grupe MMA Extra Runda, jedan od članova grupe objavio je i ‘‘screenshot‘‘ Facebook objave otprije sedam godina. Nije poznato s koje Facebook stranice ili profila je preuzet ‘‘screenshot‘‘, ali u opisu je vidljivo kako se radi o Facebook objavi kojom je objavljen nestanak tada 20-godišnjeg Patricka Pimbletta, a priložena je i njegova fotografija.

I ostali portali prenose ovu sliku kao autentičnu.