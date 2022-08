Za Fjodora Jemeljanenka mnogi govore kako je najveći MMA borac svih vremena. Sasvim sigurno, u karijeri Mirka Filipovića borba protiv Jemeljanjenka najveća je.

Šampion PRIDE-a

Šampion kultnog Pridea i višestruki svjetski prvak u sambu je tijekom karijere, koja je počela 2000. godine, izborio 40 pobjeda, imao je šest poraz, a jedna je borba poništena.

U posljednja dva nastupa izborio je Jemeljanenko dvije uvjerljive pobjede u Bellatoru protiv Quintona Rampagea Jacksona (2019.) i Timothyja Johnsona (2021.).

Od Badera izgubio za 35 sekundi

Zadnji poraz je pretrpio u siječnju 2019. kada je prekidom nakon 35 sekundi izgubio protiv Ryana Badera.

Na nedavnoj pressici pitali li su ga da izdvoji najtežu borbu u karijeri.

"To će sigurno biti moj posljednji meč", kazao je Fjodor Jemeljanenko, pa spomenuo dvojicu protivnika koji su mu posebno obilježili karijeru:

"Dvije su borbe za mene bile posebno teške, ali i vrlo zanimljive. To su mečevi protiv Antonia Rodriga Nogueire i Mirka Cro Copa", prenose strani mediji.

Posljednji imperator

Fjodor Jemeljanenko je u prosincu 2004. u Saitami obranio naslov prvaka u Prideu pobjedom protiv Brazilca Antonija Rodriga Nogueire, a godinu kasnije u kolovozu to je isto ponovio, ali protiv hrvatske borilačke legende Mirka Filipovića.

U oba je meča slavio jednoglasnom odlukom sudaca.

Mirko i Fedor su se jednom tek sastali, ali taj meč i dan danas pamti borilački svijet kao možda i jednom od najboljih u MMA.

Epska borba

Svi koji se sjećaju te ljetne večeri i scena iz Saitama Arene pamte i da je Cro Cop itekako imao svoje šanse, pogotovo u dvije situacije - kada je u prvoj rundi udarcem izbacio Fjodora iz ringa što je na neki način spasilo Rusa, te kada je nešto kasnije pokušao borbu završiti atraktivnim high-kickom ali se poskliznuo.

"Sve je bilo savršeno posloženo, osim vremena dolaska", otkrio nam je u lipnju Vlado Božić, Mirkov današnji trener, gostujući u studiju Net.hr.a.

Vlado Božić: ' Mirko je protiv Fjodora bio jako blizu pobjedi'

Vlado, Mirko i ekipa su, naime, došli u Japan desetak dana prije samog meča, što nije bilo uobičajeno…

"Upozoravao sam i njega i Zvonimira da se to ne radi, da se radi uobičajeno. Kako se dolazi, da se dođe uobičajeno. Da se ne radi neka sad razlika ili nešto drugačije nego inače. Ja ne tvrdim sad da bi ga Mirko pobijedio da je došao kao što je dolazio uobičajeno, ali sigurno da bi bio… Mislim, ja ga znam kako je izgledao kad smo došli i kasnije… Kad te taj jet-lag ulovi, ti se raspadneš, ne znaš više ni kad je dan, kad je noć, ono, jednostavno te razvali".

Glavni dogovor za taj meč, objasnio nam je Vlado, bio je da se više radi u stand-upu…

"Mirko je u tom meču bio jako blizu pobjedi. Ako se malo bolje analizira taj meč, prošao je jedan jako dobar lijevi direkt i u tom trenutku je Fjodor bio zabetoniran. I sad, trebalo je prići i završiti priču. Htio je završiti s high-kickom i onda se poskliznuo. U tom trenutku ti meč ode u drugom smjeru".

Protiv Badera za kraj

Kako bilo, veliki Rus, Posljednji imperator, u travnju je rekao kako se za kraj želi boriti za naslov Bellatorova prvaka teške kategorije, a to je trenutačno Bader.

"Razumijem ja to. Nokautirao sam ga za 35 sekundi i naravno da on sad želi revanš protiv mene. Otvoren sam za to, ali nisam ni razmišljao o tome još da vam budem iskren‘‘, izjavio je Bader.