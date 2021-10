UHVATILA GA KAMERA / Nokautirao Wildera i onda održao vjerojatno najluđi tulum ikad. Pogledajte s kim je Fury partijao do jutra i gdje je na kraju završio

Britanski 33-godišnji boksač Tyson Fury obranio je naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji i zadržao WBC pojas nokautiravši 35-godišnjeg Amerikanca Deontaya Wildera u 11. rundi dugoočekivane borbe u T-Mobile Areni Las Vegasu u noći sa subote na nedjelju. Bila je to njihova treća borba i druga uzastopna pobjeda Furyja koji je tako ostao neporažen. U svojoj 32. profesionalnoj borbi došao je do 31. pobjede uz jedan neodlučeni ishod iz prve borbe protiv Wildera 2018. godine. Amerikancu je ovo bio drugi poraz u 45. borbi te je ostao na 42 pobjede od kojih je 41 postigao nokautom ili prekidom. Fury je odmah nakon pobjede krenuo tulumariti, a kamera ga je uhvatila kako partija sa slavnim DJ-em Steveom Aokijem i to, kako se čini, do jutra, pa možda i podneva.