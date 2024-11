Slo Rocky: 'Ti si starleta'; Joker: 'Ja sam pare pošteno zaradio, nisam ih pošmrkao'

Ovakvu pressicu još nismo imali prilike gledati u okvirima FNC organizacije. Joker, Slo Rocky, Želva i Croata dobro su zagrijali publiku, a ono što mogu očekivati 23. studenog je spektakl. Prvo su Želva i Forgi pokušali riješiti nesuglasice, pitanje koje je mučilo Želvu je zašto se ne bori za titulu.

"Čuo sam Forgača na jednom intervjuu kako mi brojite poraz na King of the Streets. Kad pričate o tome, nemate pojma što pričate. Evo prije tri tjedna, vraćam se kući s treninga i na cesti konflikt s dva ilegalca. Dvojicu sam prebio, crnci, ne znam jesu li ilegalci ili nisu. Eto, ja sam onda na 2-0 poslije King of the Streetsa. Nije u redu da spominjete KOTS. Ono je ulična borba", rekao je Želva na što mu je Forgi jasno odgovorio.

"Ukoliko Želva pobijedi Panchija, Želva iduću borbu radi za pojas protiv bilo koga. Hoće li se Panchi odreći pojasa, to je na njemu. On već neko vrijeme govori kako ga ne zanima pojas, nego samo mečevi koji donose gledanost i zanimljive borbe sa zvijezdama MMA-a. Ako Želva pobijedi Barrija, neka se meč za pojas održi 12.4. u Ljubljani. Bojan Kosednar ne može dobiti bolju nagradu od borbe za pojas pred domaćom publikom", objasnio je Dražen Forgač. Na pressici, ali i u Areni Zagreb biti će i Đani Barbir.

"Bitno mi je samo da dođe do meča, da se napokon vratim borbama, pokažem koliko sam kvaliteta i nastavim u tom ritmu. To je jedino što me zanima, nikakav pojas i kategorije. Hoću meč i hoću to odraditi kako treba", rekao je Đani.

"Ti samo možeš u bordel iz kojeg si došao. Ja sam svoje pare pošteno zaradio, nisam pošmrkao kao ti. Izgledaš kao bugarski diler. Ti si klošar, koja kickboxing karijera, ti si prosječan klošar", rekao je Joker pa nastavio:

"Ma kakva kickboxing karijera, ti si 2012. šmrkao i pio. Da te nije Forgyizvadio iz naftalina, nitko ne bi znao za tebe Slo Rocky, ti si folirant, svi to vide, smiju ti se. Druže, izletila ti kenjara na čelu. Smiri se", dodao je Ilke, a ni Slo Rocky nije ostao dužan.

"Osjećam se vrhunski, obožavam sve ovo, a u Zagrebu ću Ilketa zgaziti. Vrištat će, tapkat će. Obožavam to. Govori mi p*****, vidjet ćemo tko je pi***ca, sve sam završio. I Stole je završio na tlu. Ja sam raširio noge, a ti si širio noge i vrištao", rekao je Slo Rocky pa nastavio:

"Pa, on radi grimase u kavezu. Moliš suce za prekid. Zoriću, ovog puta ne prekidaj. Ubit ću te u kavezu kao nitko dosad. Ovaj klempo ne može mi zavezati tenisice, najveća je nula. Ti si Jokeru moj starleta, obična starleta". zaključio je Fabjan.

