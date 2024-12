Boksačka 2024. godina bila je iznimno uzbudljiva i u njoj se odredila nova hijerarhija u nekoliko težinskih kategorija kao i novi svjetski poredak u muškom boksu.

Od velikih borbi za ujedinjenje titula do povratničkih mečeva legendarnih boksača, ljubitelji ovog plemenitog sporta imali su priliku uživati u vrhunskim okršajima. Bilo je i kontroverzi o kojima će se još dugo pričati. Idemo redom...

Povijesni i najbolji meč današnjice Beterbiev - Bivol

Kontroverzna pobjeda u Rijadu

Artur Beterbiev postao je prvi neosporni prvak poluteške kategorije u posljednjih 20 godina nakon što je 13. listopada 2024. pobijedio Dmitrija Bivola većinskom odlukom sudaca u Rijadu. Meč je završio kontroverznim bodovanjem (116-112, 115-113, 114-114) u korist Beterbieva, što je izazvalo brojne reakcije u boksačkom svijetu.

Foto: Profimedia

Bivol je dominirao u prvoj polovici meča svojom tehničkom superiornošću i brzinom, dok je Beterbiev pokazao snagu u kasnijim rundama. Posebno je bio impresivan u posljednje tri runde, što je prema mnogima prevagnulo u njegovoj pobjedi. CompuBox statistika pokazala je da je Bivol pogodio 50% svojih snažnih udaraca, dok je Beterbiev bio uspješan u 29% pokušaja.

Foto: Profimedia Beterbiev i Bivol pokazali su kako to rade najbolj boksači, ostavili su nas bez daha. Njih dvoje napokon su ukrstili rukavice u meču za ujedinjenje svjetskih titula do 79,4 kg.

Reakcije stručnjaka

Eddie Hearn, promotor iz Matchroom Boxinga, nazvao je bodovanje "sramotnim", posebno karticu 116-112. Brojni boksački stručnjaci i bivši prvaci, uključujući Josha Taylora i Shakura Stevensona, izrazili su mišljenje da je Bivol trebao biti proglašen pobjednikom.

Jedan od stručnjaka koji su žestoko napali suce i organizatore, te imali što za reći, bio je i Vlado Božić, boksački autoritet koji je za Net.hr otvorio dušu i bez dlake na jeziku opleo po sucima.

Anthony Joshua

Uspješan povratak na vrh

Anthony Joshua nastavio je svoj povratak nakon poraza od Oleksandra Usyka impresivnom pobjedom nad Danielom Duboisom 21. rujna 2024. u londonskom Wembley Stadiumu. Ovom pobjedom osvojio je IBF svjetsku titulu u teškoj kategoriji, čime je potvrdio svoj status jednog od najboljih teškaša današnjice.

Foto: Profimedia

Planovi za budućnost

Početkom 2024. godine postojali su planovi za Joshuin meč u Saudijskoj Arabiji, gdje su kao potencijalni protivnici spominjani Filip Hrgović, Zhilei Zhang i Francis Ngannou. Posebno zanimljiva bila je mogućnost meča s hrvatskim boksačem Hrgovićem, iako financijski aspekti nisu doveli do realizacije tog susreta.

Što nas čeka?

Nakon kontroverznog meča Beterbieva i Bivola, zakazan je revanš za 22. veljače 2025. godine, ponovno u Rijadu. Boksački svijet s nestrpljenjem očekuje ovaj meč, nadajući se da će drugo poglavlje njihovog rivalstva donijeti manje kontroverze i jasnijeg pobjednika.

Joshua pak nastavlja svoj put prema vrhu teške kategorije, s ciljem ujedinjenja titula i potencijalnim mečevima protiv drugih velikih imena divizije. Njegov povratak među elitu jedan je od najzanimljivijih storylinea moderne boksačke scene.

Usyk dva puta pobijedio Furyja i pokazao tko je kralj

Oleksandr Usyk i Tyson Fury susreli su se dva puta tijekom 2024. godine u Saudijskoj Arabiji. Prvi meč, održan 18. svibnja, završio je Usykovom pobjedom podijeljenom odlukom sudaca, čime je Ukrajinac postao prvi neprikosnoveni prvak teške kategorije nakon Lennoxa Lewisa 1999. godine.

Revanš, održan 21. prosinca u Kingdom Areni u Rijadu, donio je još uvjerljiviju Usykovu pobjedu. Ukrajinski boksač dominirao je ringom i osvojio jednoglasnu odluku sudaca (116-112 na svim kartama). Usyk je time zadržao WBA-Super, WBO, IBO i The Ring titule, te osvojio Furyjevu WBC titulu.

Foto: Profimedia Usyk je bio bolji u svim aspektima boksa. Kako je meč odmicao, Ukrajinac je bio svježiji, brži, kao da ima motor u sebi.

Ključni momenti drugog meča

Fury je nastupio agresivnije nego u prvom meču

Usyk je pokazao superiornu tehniku i izdržljivost

Nije bilo dramatičnih "knock-down" trenutaka

Fury je nakon meča napustio ring, tvrdeći da je zaslužio pobjedu

Canelo Alvarez dominira super srednjom kategorijom

Saul "Canelo" Alvarez nastavio je svoju dominaciju u super srednjoj kategoriji s dvije impresivne obrane titula u 2024. godini:

svibnja: Pobjeda jednoglasnom odlukom protiv Jaimea Munguie u Las Vegasu

rujna: Pobjeda jednoglasnom odlukom protiv Edgara Berlange, također u Las Vegasu



Meksički šampion zadržao je WBC, WBA i WBO pojaseve u obje borbe, pokazujući zašto je jedan od najboljih boksača svoje generacije.

Foto: Profimedia

Dramatična pobjeda Forda nad Kholmatovom

U spektakularnom boksačkom meču održanom 2. ožujka 2024. u Turning Stone Resort Casinu u Veroni, New York, Raymond Ford osvojio je WBA naslov u perolako kategoriji (do 57 kg) nakon što je tehničkim nokautom u posljednjoj rundi svladao do tada neporaženog Otabeka Kholmatova.

Završnica meča

Meč koji će dugo ostati upamćen u svijetu boksa završio je samo sedam sekundi prije kraja posljednje, dvanaeste runde. Ford je, iako je gubio na bodovnim listićima dvojice sudaca (106-103), uspio pronaći snagu za završni napad koji je rezultirao tehničkim nokautom. Nakon serije snažnih udaraca, Kholmatov se našao na konopcima, vidno uzdrman, što je natjeralo suca Charlieja Fitcha da prekine meč.

Tijek borbe

Dominacija Kholmatova u prvom dijelu

Uzbekistanski boksač Kholmatov (12-1, 11 KOs) kontrolirao je prvih nekoliko rundi, pokazujući superiornu tehniku i preciznost u svojim napadima. Posebno je bio učinkovit njegov lijevi direkt koji je konstantno pronalazio put do Fordovog garda.

Fordov preokret

Raymond Ford (15-0-1, 8 KOs) počeo je preuzimati inicijativu u kasnijim rundama. Ključni moment dogodio se u osmoj rundi kada je nekoliko snažnih aperkata natjeralo Kholmatova na defanzivu. Prema CompuBox statistici, Ford je pogodio 182 od 598 udaraca (30.4%), dok je Kholmatov povezao 200 od 728 pokušaja (27.5%).

Tehnički detalji

U dramatičnoj završnici, Ford je iskoristio vidljivi umor protivnika i krenuo u odlučujući napad. Kombinacija udaraca u tijelo i gornji kroše bili su ključni za pobjedu. Posebno je impresivno što je Ford uspio izvući pobjedu unatoč ozljedi oka koju je zadobio u jedanaestoj rundi nakon slučajnog sudara glavama.

Budućnost pobjednika

Nakon meča, Ford je najavio da će se preseliti u super perolaku kategoriju (do 59 kg), navodeći da mu je sve teže skidati kilograme za perolaku kategoriju. Kao potencijalni sljedeći protivnik spominje se IBF prvak Joe Cordina.

Ovom pobjedom, Ford je postao prvi američki boksač iz Matchroom Boxing promocije koji je osvojio svjetski naslov, čime je dodatno učvrstio svoj status jednog od najuzbudljivijih mladih talenata u svijetu profesionalnog boksa.

Teraji zadržao titule

U prvom velikom boksačkom događaju 2024. godine, japanski šampion Kenshiro Teraji uspio je obraniti svoje WBA i WBC titule u lakoj muša kategoriji nakon izuzetno neizvjesnog meča protiv venezuelanskog izazivača Carlosa Canizalesa. Borba održana 23. siječnja u EDION Areni u Osaki već se spominje kao kandidat za borbu godine.

Dramatičan tijek meča

Rani nokdauni na obje strane

Meč je od samog početka pokazao zašto se ova borba s nestrpljenjem očekivala. Nakon žestokih izmjena u prvoj rundi, Teraji je u drugoj rundi uspio srušiti Canizalesa preciznim desnim krošeom. Međutim, venezuelanski borac se brzo oporavio i već u sljedećoj rundi uzvratio istom mjerom, oborivši Terajija na pod snažnim desnim direktom.

Rat iscrpljivanja

Srednje runde pretvorile su se u pravi rat iscrpljivanja, gdje su oba boksača pokazala nevjerojatnu izdržljivost i srčanost. Teraji je djelovao svježije, ali Canizales je konstantno pronalazio načine da se vrati u borbu, posebno u završnim trenucima rundi kada bi pojačavao pritisak.

Kontroverzna odluka

Nakon 12 intenzivnih rundi, suci su donijeli većinsku odluku u korist Terajija:

Dva suca: 114-112 za Terajija

Jedan sudac: 113-113

Mnogi boksački stručnjaci smatraju da je odluka mogla ići na bilo koju stranu, što govori o izjednačenosti borbe.

Implikacije za budućnost

Teraji (23-1, 14 KO) ovom je pobjedom učvrstio svoju poziciju među najboljim boksačima lake muša kategorije. World Boxing Association ga i dalje smatra jednim od najatraktivnijih boraca u nižim kategorijama, a spominje se mogućnost njegovog prelaska u višu kategoriju.

Canizales (26-2-1, 19 KO) je, unatoč porazu, pokazao da pripada svjetskom vrhu i značajno je podigao svoj ugled ovim nastupom. Venezuelanski borac je dokazao da može parirati najboljima u diviziji.

Zaključak

Prvi veliki boksački meč 2024. godine postavio je visoke standarde za ostatak sezone. Teraji i Canizales prikazali su sve ono što boks čini posebnim - tehničku vještinu, srčanost, izdržljivost i nepopustljiv natjecateljski duh. Ovakve borbe pokazuju zašto laka muša kategorija, unatoč manjoj medijskoj pozornosti, pruža neke od najuzbudljivijih mečeva u profesionalnom boksu.

Ortiz Jr. pobijedio Bohachuka

U Las Vegasu je 10. kolovoza 2024. godine održan jedan od najuzbudljivijih boksačkih mečeva godine, u kojem je Vergil Ortiz Jr. većinskom odlukom sudaca svladao ukrajinskog borca Serhija Bohachuka i osvojio privremenu WBC titulu u super velter kategoriji.

Dramatičan početak i dva nokauna

Meč je od samog početka ponudio iznimnu dozu uzbuđenja. Bohachuk je već u prvoj rundi uspio oboriti do tada neporaženog Ortiza, iako je taj nokdaun prvotno bio proglašen klizanjem. Nakon pregleda snimke između četvrte i pete runde, sudačka odluka je promijenjena i nokdaun je službeno priznat.

Drugi nokdaun dogodio se u osmoj rundi kada je Bohachuk lijevim krošeom ponovno prisilio Ortiza da dodirne platno. Međutim, američki borac je pokazao izvanrednu mentalnu snagu i nakon svakog pada vraćao se još jači.

Impresivna statistika i intenzitet borbe

Borba je oduševila publiku u Michelob Ultra Areni nevjerojatnim intenzitetom. Dvojica boksača zajedno su izvela čak 1.579 udaraca, što najbolje govori o žestini meča. Iako je Bohachuk bacio 85 udaraca više, Ortiz je bio precizniji i povezao 40 udaraca više od svog protivnika.

Presudne završne runde

Ključni trenuci borbe dogodili su se u završnim rundama, gdje je Ortiz pokazao superiorniju kondiciju i tehničku pripremljenost. Posebno je dominirao u posljednje četiri runde, što je na kraju presudilo u njegovu korist. Suci su meč bodovali:

114-112

114-112

113-113

Reakcije nakon meča

"Dokazao sam svima koji su govorili da sam gotov, da ne mogu boksati u kategoriji do 154 funte, da ne mogu izdržati cijeli meč," izjavio je pobjednik nakon borbe. Ortiz Jr. je ovom pobjedom ostao neporažen u profesionalnoj karijeri (22-0, 21 KO), dok je Bohachuk doživio drugi poraz u karijeri (24-2, 23 KO).

Budući planovi

Nakon ove impresivne pobjede, spominje se mogući meč između Ortiza Jr. i trenutnog WBA prvaka super velter kategorije Terencea Crawforda. Iako je Ortiz izrazio spremnost za taj izazov, čini se da bi prije toga mogao odmjeriti snage s pobjednikom meča između Sebastiana Fundore i Errola Spencea.

Bez obzira na sljedeći korak, ovaj meč će ostati upamćen kao jedan od najuzbudljivijih boksačkih okršaja 2024. godine, koji je pokazao sve ono najbolje što profesionalni boks može ponuditi.

Hrvatski predstavnici u 2024.

Filip Hrgović

Hrgovićev poraz protiv Duboisa

Filip Hrgović je doživio prvi profesionalni poraz u karijeri 1. lipnja protiv Daniela Duboisa u Rijadu. Nakon dominantnih prvih šest rundi, hrvatski boksač je u osmoj rundi izgubio tehničkim nokautom. Unatoč porazu, Hrgović je pokazao da može parirati najboljim teškašima svijeta.

Foto: Profimedia

Posljedice i budućnost

Nakon poraza od Duboisa, Hrgović je ušao u period tišine i oporavka. S 32 godine i dalje ima vremena za povratak na vrh, ali će morati pažljivo birati sljedeće protivnike. Potencijalni mečevi protiv Joea Joycea ili Franka Sancheza mogli bi mu pomoći u povratku na pobjednički put.

Foto: Profimedia

Hrgović ide na Dilliana Whytea?

I taj je meč moguć, itekako. Hrgović je jedno od tri imena koji se spominju kao mogući idući protivnici Dilliana Whytea. Uz njega se spominju još i Derek Chisora te Martin Bakole, kongoanski borac s kojim se Hrgović već nekoliko puta trebao boriti, ali je dogovor o meču povučen u zadnji čas.

Whyte je 36-godišnji pakleni britanski boksač rodom s Jamajke. Prije dva dana je porazio opasnog Ganca Ebenezera Tetteha, a vrhunac karijere mu je bio 2020. i 2021. godine kad je najprije protiv Aleksandra Povetkina osvojio pojas privremenog prvaka po WBC-u.

7. teškaš svijeta po IBF verziji

U ovom trenutku je Hrgović rangiran kao sedmi teškaš svijeta po IBF-u i 11. borac po WBC-u, dok Whyte ni po jednoj od četiri najveće organizacije (WBA, WBO, WBC, IBF) nije među 15. najbolje rangiranih boraca.

Ostali Hrvati na međunarodnoj sceni

Gabrijel Veočić na Olimpijskim igrama

Mladi hrvatski boksač Gabrijel Veočić predstavljao je Hrvatsku na Olimpijskim igrama u Parizu. Nakon pobjede u osmini finala protiv Husseina Iashaisha, zaustavio se u četvrtfinalu gdje je izgubio od Cristiana Javiera Pinalesa iz Dominikanske Republike. Prije Olimpijade, Veočić je osvojio naslov prvaka Hrvatske.

Foto: Profimedia

Luka Plantić dominirao hrvatskim boksom u 2024.

Hrvatski boksač Luka Plantić ostvario je impresivnu 2024. godinu, učvrstivši svoju poziciju među svjetskom boksačkom elitom. Solinjanin je kroz godinu pokazao iznimnu formu i kontinuirani napredak, što ga je dovelo na sam rub borbe za svjetsku titulu.

Četiri pobjede u kalendarskoj godini

Plantić je tijekom 2024. godine odradio čak četiri profesionalna meča, što je iznimno aktivan tempo za boksača njegove razine. Započeo je godinu osvajanjem WBC International titule u supersrednjoj kategoriji protiv Jacka Cullena u travnju, kada je slavio tehničkim nokautom u petoj rundi.

Foto: Profimedia

U lipnju je uslijedila brza pobjeda protiv Almira Škrijelja, kojeg je savladao već u prvoj rundi. Treći meč godine donio je novu obranu pojasa protiv rumunjskog boksača Catalina Paraschiveanua u Kölnu, gdje je Plantić ponovno pokazao svoju razornu snagu.

Vrhunac godine u Londonu

Posljednji nastup u 2024. godini Plantić je odradio u studenom u Londonu, gdje je jednoglasnom odlukom sudaca svladao Martina Ezequiela Bulacia. Ova pobjeda bila je posebno značajna jer je pokazala da hrvatski boksač može dominirati i kroz sve runde, ne oslanjajući se isključivo na nokaut.

Impresivan skok na WBC ljestvici

Najznačajniji uspjeh godine stigao je krajem 2024., kada je Plantić skočio na peto mjesto WBC-ove rang liste izazivača u supersrednjoj kategoriji. Ovaj plasman ga je doveo u poziciju da potencijalno sudjeluje u turniru četvorice najboljih izazivača, koji bi trebao odrediti sljedećeg protivnika svjetskom prvaku Canelu Alvarezu.

Statistike koje impresioniraju

11 pobjeda u 11 profesionalnih mečeva

9 pobjeda nokautom

2 obrane WBC International titule

Top 10 plasman na BoxRec ljestvici

mjesto na WBC rang listi izazivača



Planovi za budućnost

Plantićev tim najavio je da će 2025. godina biti ključna za karijeru hrvatskog boksača. WBC planira organizirati turnir koji bi trebao odrediti službenog izazivača za svjetsku titulu, a hrvatski boksač ima realne šanse za nastup na tom turniru.

Solinjanin je svojim nastupima u 2024. godini dokazao da pripada svjetskom vrhu superstednje kategorije, a metodičnim pristupom i pametnim vođenjem karijere približio se svom konačnom cilju - borbi za svjetsku titulu protiv Canela Alvareza, jednog od najvećih boksača ovog stoljeća.

Foto: Profimedia

Zaključak

Godina 2024. ostat će upamćena po povijesnim mečevima Usyka i Furyja koji su ujedinili sve značajne titule u teškoj kategoriji, dominaciji Canela Alvareza u super srednjoj kategoriji, kontroverzi u meču Beterbijeva i Bivola, te nastupu mladog hrvatskog boksača Gabrijela Veočića na Olimpijskim igrama u Parizu.

