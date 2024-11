Željko Mavrović, slavni bivši hrvatski profesionalni boksač, otkrio je za portal Net.hr da se 1999. trebao boriti s Mikeom Tysonom.

"Negdje 1999. Mike Tyson se vratio iz zatvora, čini mi se da je to bilo drugi put, njegov drugi posjet zatvoru. Tražili su meč s nekim tko je dobar. Ja sam netom izgubio bio od Lennoxa i bila je ideja da boksamo, međutim njegovi su u tom trenutku zaključili da je to pretežak povratak, prebrz povratak za njega i odlučili su boksati s nekim drugim. Zaboravio sam s kim je tada boksao. Prije tri godine kad sam htio opet, više je to bilo neko moje nadanje. Svatko hoće boksati s Mikeom Tysonom jer meč s Tysonom donosi i popularnost i viđenost, kao i novac. Volio bih da sam dobio tu priliku, međutim to se nije dogodilo", kazao nam je maloprije Željko Mavrović.

O nadolazećem spektakularnom meču Mike Tyson - Jake Paul koji je na rasporedu u noći sa petka na subotu po našem vremenu, Željko govori:

"Iskreno, mrvicu se bojim za Mikea u smislu kondicije, protočnosti kisika kroz tijelo. Bojim se da on kao šprinter, sad u ovim godinama, neće moći kao što je mogao možda prije. A ovaj tu je mlad, blesav, dobro utreniran, bit će to sukob svjetova, dva potpuno drugačija i sportska i ljudska svijeta. Tyson je boksač koji je čitav život bio u ringu, od svoje valjda 10. godine, 12., postigao sve što je mogao i jedan drugi čovjek iz jednog novog doba page vieowa, klikova, marketinške isplativosti, pregleda, You Tubea, modernih tehnologija. Njegov put je bio spomenuti, a završio je u ringu. Današnje tehnologije i način razmišljanja omogućili su mu to. Također i način prenošenja informacija. Bit će interesantno ljudima raščlanjivati te stvari, prije meča prognozirati, poslije meča analizirati sve što se dogodilo. Jer, tako nešto se nije dogodilo, a mislim da ni neće u idućim godinama."

Je li porazna činjenica za današnji sport, u ovom slučaju boks, da netko tko je slavu stekao na temelju You Tubea, pregleda, klikova, uopće i participira u profi boksu protiv jedne takve legende sporta?

"Da, ali to je to, dobro ste rekli. Današnji svijet je pronašao način kako to ostvariti i takvo što dozvolio. Jake Paul odavno nije samo You Tuber, dan i noć je u dvorani. Jake Paul je jedan dobar, solidan boksač. Tyson ima 58. godina, tri više od mene, ja znam u kojoj sam ja danas poziciji, svaki dan sam u dvorani, na treningu. Mike je proveo puno godina zabavljajući se, pušeći travu, družeći se s ljudima. Jako je upitno što on može danas napraviti. Kad razgovaramo o Luki Modriću koji danas ima 38., sve teže mu je, a ima 20 godina manje, teško se nosi s ljudima koji su aktualni. Tysonovih 58. je stvarno puno. Navijam za Mikea i nadam se da će uspjeti plasirati nešto od svojih koliko - toliko razornih udaraca", zaključio je Željko Mavrović.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL Vlado Božić (s lijeva) i Željko Mavrović u Klagenfurtu.

POGLEDAJTE VIDEO: Slavni hrvatski boksač: 'Volio bih da ga Tyson resetira, vrati na tvorničke postavke i začepi ta lajava usta'

