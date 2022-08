"Ne zanima me borba protiv Hrgovića jer tu nema ništa za mene. Tu nema fanova, nema novca. Nije to borba za mene. Zato se Hrgović toliko dugo nije pomakao, čak niti njegovi promotori ne vjeruju u njega", izjavio je to uoči Hrgovićeva meča sa Zhangom, "Delboy" Chisora. No, hajmo dalje...

"Hrgoviću je poklonjena pobjeda! Kako su mu to, zaboga, dali?! Zhang je potpuno opljačkan", "Molim te, dajte to Zhangu, ne želim ponovno vidjeti Hrgovića", "Upravo sam svjedočio apsolutnoj pljački", "Kako je moguće da su dva suca smatrala da je Hrgović dobio čak tri runde više od suparnika? Boks ponekad smrdi", "Užasno bodovanje. Nema šanse da je Hrgović dobio osam rundi", "Sramotna odluka, Hrgović je osam puta izgledao kao da je odustao od ove borbe", "Saudijci su zvižducima tražili pravdu za Zhanga", "Ja bih čak dao pobjedu Hrgoviću, ali 115-112 je nerealno", "U najboljem slučaju Hrgović je mogao do neriješenog rezultata, nadam se revanšu", "Suci su slijepi"...

Mogli bismo popuniti još nekoliko paragrafa raznoraznim komentarima na račun pobjede Filipa Hrgovića i vrlo bi malo bilo onih pozitivnih. Dakle, prvo da odgovorimo na tu dubiozu je li Hrvat nepravedno pobijedio. Kratko i jasno, nije. Da biste razumjeli zašto je Hrgović dobio ovaj meč, morate znati i kako se boduje boksački meč.

Kako funkcionira bodovanje

Hrgović je dobio teške batine, no o tom ćemo poslije, pao je, veoma sporno, u prvoj rundi i na kraju uz pomalo bizaran boks slavio jednoglasnom odlukom sudaca. Proglašenje je bilo popraćeno salvama zvižduka, nastao je čak i muk u dvorani, a najavljivači su morali tjerati publiku da mu kliče i slavi njegov trijumf kojim si je osigurao "title eliminator" status, odnosno, status obaveznog izazivača za pojas prema IBF verziji, koji je za sada još u vlasništvu Oleksandra Usyka.

E sada, kako je moguće da je Hrgović uz vrlo loš vizualni i opći dojam na kraju isplivao kao pobjednik i to kod svih triju sudaca. Meč boduju trojica nezavisnih sudaca koji su smješteni uz ring. Oni ne sjede zajedno, dakle ne mogu "prepisivati", ne mogu komentirati i manipulirati jedni drugima. Za pobjedu boksača dovoljno je da dvojica sudaca proglase boksača boljim, odnosno tako dolazimo do "split decisiona", kod Hrgovića su sva trojica glasala u njegovu korist, dakle odluka je bila jednoglasna.

Nadalje, dva su suca bodovala meč s 115:112, dok je treći odredio 114:113 za hrvatskog boksača. E sada je važno reći kako su došli do tih bodova. Boks je sport u kojem se, za neke nažalost, ne gleda sveukupni, opći, dojam, već se meč boduje rundu po rundu. U ovom slučaju imali smo 12 rundi i baš u svakoj od njih smo imali pobjednika kojem je dodijeljeno deset bodova, i gubitnika kojem se dodjeljivali devet ili manje bodova. Ti se bodovi iz rundi zbrajaju i na kraju se formira konačan rezultat.

Zhang je ostavio bolji dojam, ali...

Runde u kojima nema nokdauna ili nekakve potpune dominacije gdje jedan boksač melje i zadaje gomilu pravilnih udaraca, obično završavaju bodovanjem 10:9, što je bio slučaj i u ovom meču. A u slučaju podjednake izvedbe kod obaju boksača u rundi može im se dodijelit i isti broj bodova, dakle 10:10. No, takvi su slučajevi čisti raritet i vrlo se rijetko mogu vidjeti.

Gubitnik u pravilu dobiva manje od devet bodova ako mu se oduzima bod zbog nesportskih poteza, ako ga protivnik demolira u potpunosti ili ako ga baci u nokdaun. U borbi Hrgovića i Zhanga smo imali takvu situaciju i to odmah na početku meča kada je Hrgović pao. Očekivalo se da će u toj rundi Zhang dobiti 10, a Hrgović osam bodova, ali "nokdaun" je bio podosta neuvjerljiv i nama gledateljima, a očito i sucima, i uz to Filip je ostatak runde odradio dobro i djelovao je neokrznuto, kao da mu ništa nije bilo te je na kraju meča javno rekao kako smatra da tu nokdauna nije bilo.

Očito je da su to vidjeli i suci jer ispada da je ta prva runda otišla u Zhangovu korist, ali samo za jedan bod razlike, a ne za dva. U daljnjem tijeku meča, iz aspekta promatrača, navijača, TV komentatora ili gledatelja preko TV ekrana, Zhang je ostavio ukupno bolji dojam. Nanio je Hrgoviću ogromnu štetu i to su uglavnom sve bili razorni vezani udarci u glavu, takozvane kombinacije. No, suce primarno zanima statistika, a tu je Hrgović bio znatno dominantniji.

Ostali segmenti

Hrgović je ispalio u cijelom meču 705 udaraca, dok je Kinez ostao na 395 i hrvatski je boksač u 10 od 12 rundi bio precizniji, odnosno, više je puta njegov udarac odsjeo na Kinezu, nego obratno.

No, precizni i snažni udarci nisu jedini segment prema kojem suci boduju meč. Ubraja se tu i kontrola ringa, obrambeni segment kao i agresivnost. Možda i najveću ulogu kod sudaca, uz udarce, ima segment agresivnosti, a Hrgović je u meču sa Zhangom bio agresivniji u većem broju rundi i posljedično je ispucao više udaraca.

Hrgović je često koristio kombinacije, doduše gotovo uvijek iste no o tom ćemo kasnije, dok je Kinez više kontrirao, ali je kontrirao ubojito i razarao je Hrgovićevu obranu kombinacijama. Hrvat je bolje kontrolirao ring, odnosno diktirao je tempo u većem dijelu rundi. Kad smo kod obrane, tu je Hrgović pao na testu, no i o tom ćemo kasnije, ali kako je u ostalim segmentima bio bolji suci su donijeli logičnu odluku. Svidjelo se to nekom ili ne Hrgović je opravdano slavio u tom meču, to je bila borba s tijesnim ishodom i prevagnuli su detalji koji možda nisu vidljivi neutreniranom ili neiskusnom promatraču, koji je samo došao vidjeti makljažu i bombardiranje.

Čelična brada

Okrenimo se mi sada puno većem problemu od bodovanja ovog meča, a to je opći dojam koji je Hrgović ostavio u ovom meču, odnosno, njegovo potpuno prokazivanje. Hrvatskog teškaša sve do sada, nažalost, nismo imali prilike gledati protiv opasnijih protivnika. Njegovi su se promotori i pojedini mediji trudili sve njegove dosadašnje protivnike predstaviti kao "ubojice", kao nepravedno niskorangirane boksače koji skrivaju kojekakve topove i tešku artiljeriju u svom arsenalu. Nažalost, to nisu bili takvi borci i Hrgović ih je s većinom njih obrisao pod ringa. Pa opet, čak i u tim ranijim mečevima sa znatno lošijim borcima, oko Hrgovića se pojavljivalo podosta crvenih zastavica.

U meču sa Zhangom vidjeli smo, nažalost, puno više lošijih, čak i bizarnih stvari kod Hrgovića nego onih dobrih. No, nećemo biti klasične "Hrvatine" i odmah krenuti s negativnim komentarima. Hrgović je u ovom meču konačno pokazao da ima granitnu bradu. Bilo je dosta polemika uoči ove borbe oko toga može li Hrgović podnijeti razoran udarac u čeljust ili osjetljive dijelove glave. Naš najbolji "bridgeraš", Alen Babić , znao je u svojim ranijim napadima na Hrgovića isticati da Hrgović ima lošu bradu i da bi lako mogao pasti ako ga dokači jedan bolji udarač.

U Džedi ga je Zhang nekoliko puta izdemolirao kombinacijama od po tri, četiri pa čak i pet udaraca i Hrgović je ostao stajati, te je nastavio meč kao da mu ništa nije bilo. I pritom ne govorimo o spornom nokdaunu, nakon kojeg se samo otresao i nastavio, već onih kombinacija u kasnijim rundama. Tko je gledao ranije mečeve Zhanga, mogao je vidjeti da su te kombinacije iz kontre ili na konopcima, njegov forte i da je gotovo sve protivnike koje je nokautirao, nokautirao baš na taj način. Hrgoviću su možda tek jednom ili dvaput u meču klecnula koljena nakon tih kombinacija i nakon toga je normalno nastavio meč.

Obrana ne postoji

Te su situacije primijetili i komentatori DAZN-a i nisu se mogli načuditi kako Hrgović nakon toliko udaraca u glavu i dalje tako smireno i staloženo boksa. Nismo, eto, niti mi mogli vjerovati što vidimo, ali to će od sada svakako biti velika prednost za Hrgovića u nadolazećim mečevima i sada njegovi potencijalni protivnici otprilike znaju da mu ne mogu baš samo tako nauditi.

E sada, to što je Hrgović masu razornih udaraca blokirao glavom, to je već jako veliki problem. Hrgovićeva obrana kao da ne postoji. I nije to samo u ovom meču jer kao što smo rekli, on je i ranije pokazivao da ima šuplji i mekani blok. Za razliku od Zhanga koji je gotovo cijeli meč odradio u "double decku", Hrgović ju nije koristio niti sekunde da bi se obranio od Kinezovih udaraca koji su uglavnom isključivo išli u glavu. Gard mu je dobar dio vremena bio niže postavljen i nedovoljno čvrst, Zhang je to odmah uočio i čekao ga je na kontru, i prošla mu je suluda količina razornih udaraca.

Isto tako, Hrgović gotovo pa uopće nije radio na slipovima, otklonima, eskivažama i rad nogu mu dosta spor, nekoordiniran i kreće se bez nekog plana. Iako ima sve predispozicije za graditi karijeru na vrhunskom defanzivnom boksu, on je trenutno miljama daleko od toga.

Koliko je Hrgović napravio dobrog protiv Zhanga s lijepim ofenzivnim kombinacijama, toliko je kriminalno odradio meč u defanzivi. I bojimo se reći, ali od sramote i teškog poraza spasila ga je upravo ta novootkrivena izdržljiva glava.

Bizarna kretanja

Uz lošu tako lošu defanzivu mogli smo još vidjeti i neke pomalo neshvatljive reakcije Hrgovića tijekom meča, koje bi ga ubuduće mogle stajati poraza. Rekli smo maločas da Hrgović ima poteškoća s pozicioniranjem i da mu "footwork" nije na razini na kojoj bi trebao biti, s obzirom na to da je on sada prvi izazivač za IBF pojas. U posljednjoj fazi meča, konkretno u devetoj rundi Hrgović je primio par jakih udaraca od Zhanga i to zato što mu je, neshvatljivo, okretao leđa spuštenog garda. U 11. rundi je to ponovio.

"Ne mogu ovo objasniti… Nitko ne može. Okreće leđa, kao da bježi od borbe, a onda opet zada seriju udaraca. Ovo je neobjašnjivo. Bizarno ponašanje", govorili su tako komentatori meča.

Može li biti prvak?

Sada dolazimo do krucijalnog pitanja. Može li Hrgović biti prvak? Prema onome što smo do sada vidjeli, za sada teško. Već sam pogled na meč Oleksandra Usyka i Anthonyja Joshue, koji je slijedio odmah nakon Hrgovićeva, vidi se da su to dva svijeta. A u njihovu rangu su još i Joseph Parker, Joe Joyce, Luis Ortiz, Dilian Whyte, Martin Bakole, a vrlo su opasni i neki nadolazeći boksači poput Tonyja Yoke, koji je Hrgovića dva puta dobivao kao amater.

Isto tako pitanje je što će sada biti s Usykovim pojasevima. On je rekao da želi isključivo meč s Tysonom Furyjem i ni sa kim drugim. Fury će to vjerojatno prihvatiti, iako je u navodnoj mirovini, a to znači da će Ukrajinac raspustiti neke pojaseve. Pitanje je tko će ih dobiti i tko će se za njih potući. Hrgovića lako može zapasti prvi sljedeći prema vrhu, a to je Luis Ortiz, no može i Anthony Joshua, ako njemu pripadne pojas. No, kako god se okrene, Hrgović će se do borbe za pojas načekati, a ako i dobije priliku nekim čudom u sljedećih godinu dana, morat će drastično poboljšati defanzivu ako želi ikakve šanse s borcima iz top deset.

Ono što može napraviti u međuvremenu jest odraditi pokoji meč na 12 rundi s nekim u rangu Zhanga. To znači odraditi i par kampova s ovim trenerima ili nekim drugim i svakako se fokusirati na rješavanje problema s obranom i "footworkom". Hrgović je, da se razumijemo, strašan boksač, ima sjajne fizičke predispozicije, dobru bradu, dobro razvijene mišiće za ovaj sport, solidnu kondiciju, na kojoj će sigurno još raditi, odličnu ofenzivnu kombinatoriku, ali trenutno je on jednodimenzijski boksač kojeg se vrlo lako pročita, stjera u kut i kojem se lako iskorištavaju sve mane. Hrgović, u ovom trenutku, prema našem skromnom sudu, ne može biti favorit niti u jednom meču s borcima iz samog vrha, ali s godinama, ako prođe jake i kvalitetne kampove, skupi ponešto iskustva u mečevima na 12 rundi, može svakako napraviti probleme.

Negativan PR

Na koncu, kratko ćemo se pozabaviti još jednim segmentom Hrgovićeve karijere koji je često komentiran i na udaru, a to je njegova popularnost. Ma koliko se činilo nepovoljnim i negativnim, sve one izjave s početka ove kolumne zapravo idu Hrgoviću u prilog. Hrgovićeva borba bilo je veoma komentirana na društvenim mrežama, više nego ijedna do sada. Razni ugledni ljudi iz svijeta sporta osvrtali su se na njegov meč, puno su ga komentirali i to s velikim uzbuđenjem i komentatori na DAZN-u, i još je drugoga dana njegov meč bio tema u nekim medijima. I negativan PR je dobar PR. Znamo da bi Hrgović vjerojatno više volio da se o njemu ne govori u ovom kontekstu, ali opet bolje je da se govori o njemu nego da pada u zaborav deset minuta nakon meča.

Hrgović je nakon meča u Džedi možda stekao i određeni broj "hejtera", ali upravo ti koji govore da više nikada neće gledati njegov meč, baš će oni sljedeći put s uzbuđenjem pogledati Hrgovićev meč samo kako bi navijali da izgubi. Floyd Mayweather je izgradio karijeru i zaradio bogatstvo upravo na tome što su svo plaćali PPV da bi vidjeli hoće li konačno izgubiti. Ne kažemo da će tako završiti i Hrga, ali boks je biznis i ne treba bježati od negativnog publiciteta, već ga treba znati monetizirati. A o toj će se grani posla ipak trebati pobrinuti njegovi promotori i nadamo se da će taj posao odraditi puno bolje nego dosadašnji.

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije Net.hr-a.