UFC-ov borac u usponu skrenuo pažnju nakon završnice sezone: Objava izvan oktagona digla prašinu

Završni UFC-ov događaj 2025. godine donio je jedan od najupečatljivijih trenutaka sezone, ali priča koja je uslijedila nekoliko dana kasnije privukla je jednaku pažnju ovaj put van oktagona.

Brazilac Melquizael Costa zaključio je godinu na spektakularan način nokautom nogom u glavu protiv Morgana Charrierea, čime je dodatno učvrstio status jednog od najzanimljivijih boraca perolake kategorije. Iako za taj potez nije nagrađen bonusom za izvedbu večeri, njegova pobjeda ostala je jedan od vrhunaca posljednje UFC priredbe u godini.

No, samo desetak dana nakon borbe, Costa je ponovno postao tema, ovoga puta zbog objave na društvenim mrežama. U kratkom videu, uz poruku „Volim hranu“, vaga je pokazala 87,6 kilograma. Taj podatak izazvao je nevjericu među fanovima, s obzirom na to da je na službenom vaganju 12. prosinca imao 66 kilograma i bez problema ušao u limit perolake kategorije.

I love food pic.twitter.com/CByNhLrzjR — 𝙈𝙚𝙡𝙠 “𝐷𝑎𝑙𝑚𝑎𝑡𝑖𝑎𝑛” 𝘾𝙤𝙨𝙩𝙖 (@MelkCostaCauthy) December 22, 2025

U prijevodu, u manje od dva tjedna Brazilac je dobio gotovo 22 kilograma. Težina koju je pokazao na vagi odgovarala bi čak poluteškoj kategoriji, što znači skok od nekoliko težinskih razreda. Takve oscilacije nisu nepoznate u svijetu UFC-a, gdje mnogi borci tijekom pauze znatno povećaju tjelesnu masu, no razmjeri ovog slučaja svejedno su iznenadili javnost.

Ipak, kontekst je važan. Costa iza sebe ima godinu iz snova. Nakon što je u prvim UFC nastupima izmjenjivao pobjede i poraze, 2025. je okrenuo priču u svoju korist. Četiri uzastopne pobjede lansirale su ga među ozbiljne izazivače u perolakoj kategoriji i otvorile vrata velikim prilikama koje ga čekaju u 2026. godini.

