Marko Bojković (22., 5-0-0), najveća mlada regionalna MMA zvijezda, totalno opušteno dočekuje spektakularnu FNC 17 priredbu u beogradskoj Štark Areni, koju ćete u subotu 1. lipnja moći u izravnom prijenosu gledati na platformi Voyo. Njegov trener Icko je nešto nervozniji...

Spremite se za megaspektakl. FNC 17 dolazi 1. lipnja u Štark Arenu, a prijenos iz Beograda od 19.00 možete pratiti na platformi Voyo

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Icko je čudo'

"Icko je čudo. Sad je u fazi kad je malo nervozniji, sve više i više kako se meč približava, dok ja lagan kao perce dočekujem borbu. Nemam nikakav stres i uvjeren sam u laku pobjedu. Preživjet će Icko", kazat će Marko Bojković čiji suparnik nije bezazlen. Radi se o brazilskom borcu Juliju Pereiri (11-4-0). Inače, Marko ima za skinuti još 6 kilograma. Na prvu zvuči puno, jer sitno brojimo do priredbe. No, to je za Marka Bojkovića mačji kašalj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ma to ja lagano skinem. Čuvam svoje zdravlje, pazim, sve je to dio ovog posla", navodi za portal Net.hr Marko "The Scull Crasher" Bojković koji je u kampu za ovaj meč radio sve - stand up, parter, hrvanje, ma sve...

Foto: Screenshot Bojković u 'akciji'.

"Vratio sam se nakon dvije i pol godine, nakon ozljede i svega. Iskreno, hrvanje i greppling sam najmanje radio, ali sad zato sve nadoknađujem. Trebat će dosta vremena da nadoknadim tih dvije i pol godine. Međutim, i ovako sam spreman. Imam dovoljno dinamita i kvalitete u sebi da ovog uništim", priča Marko Bojković i nastavlja:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Pereira nije moj nivo'

"Julio Pereira je za nekog za*eban borac, ali za mene neće biti. Nema šanse. To je nivo koji ću vrlo lako preskočiti. Kao na igrici brate. Jer, nemam izbora. Moram dobiti, ako hoću dokazati da sam ja spreman za ovo što pričam, da ću biti prvak. Moram zato ovakve suparnike demolirati i pokazati klasu. UFC je moj san, moj krajnji cilj, ali sad samo razmišljam o FNC-u, da to odradim kako spada. Ja već sad mogu u UFC-u parirati nekim borcima, ali ne želim samo parirati, nego želim dobivati mečeve, da prođem kroz svakog suparnika. Malo će moj san sačekati. Definitivno, do tad ću napredovati. Još se vraćam nakon dugih pauza i svega. Sad konačno treniram bez ozljeda, odrađujem bolje i jače kampove, znam da će mi treninzi i jači ritam puno toga donijeti. Putujem tamo-vamo i jedva čekam. Sretan sam i iščekujem subotnju borbu i čitav event."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Od kud Marku Bojkoviću takva jedna mentalna snaga i samopouzdanje, a tek su mu 22. godine i ima svega 5 profesionalnih mečeva u slobodnoj borbi?

"Jednostavno, rodio sam se s tim. Odrastao. Stasao. Takav sam od kad znam za sebe. Uvijek sam bio uporan i samouvjeren. "

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako gleda Marko na popularnost koju ima u regiji?

"Sve je to normalno i sve sam to zaslužio, ali ne dozvoljavam da me išta poljulja. Sve je ovo tek početak", odgovara Marko Bojković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Screenshot - Instagram

'Roditelji su mi velika potpora. Imam veliku obitelj'

Tko će Bojkovića bodriti sve u Štark Areni?

"Svi živi. Roditelji, prijatelji, svi živi. Ovi-oni. Bit će dobro. Jedva čekam. Roditelji su mi velika potpora, općenito obitelj. Roditelji su obavezno na svakom mojem meču. Imam veliku obitelj pa sam morao kupiti dosta ulaznica. Dosta sam novaca dao za ulaznice. Kupio sam, evo, 150 eura, tribine dobre, malo VIP-a, malo parter. Podijelio sam jedno 50 ulaznica, majke mi... dosta sam novaca potrošio, ali ne žalim za ničim, za centom. Meni je bitno da svi oni dođu i da ih ispoštujem."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Marko ne želi besplatne ulaznice nego plaća iz svog džepa. Pohvalno...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne želim. Veliku sam cifru potrošio na ulaznice, ali ne žalim stvarno. Sad zarađujem dobro pa nije problem. Htio bih malo više pomoći i roditeljima, ali oni ne daju. Od kad sam i došao u Beograd sve sam sam dobio i ostvario. Nitko mi ništa nije dao. Neće moji roditelji uzimati od mene. Kupim im neka neki poklon, nešto. Sad još neće uzimati od mene. Kažu kad budem imao milijune, onda može", nasmijao se Marko Bojković koji ostavlja dojam jako skromnog momka, niti malo iskvarenog, pokvarenog.

'Pokvareni i iskvareni ljudi ne mogu do vrha'

"Takvi pokvareni i iskvareni ne mogu doći do vrha. Moraš biti dobar i normalan. Ne bih mogao imati ovakav tim kakav imam. Imam oko sebe dobre, pametne i stručne ljude, a oni neće raditi sa svakom budalom".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kad imam ja, imaju i svi. Naglasio nam je to Bojković i objasnio što znači...

"Uvijek kad sam imao, imali su svi oko mene. Kad nemam, onda nemam. Stisnem se, šutim, ne idem nikud i to je to. Sad kad pričamo o tome, moram reći da je Icko uvijek bio uz mene. Uvijek mi je davao. I dan danas sam mu dužan 250 eura. To sam namjerno ostavio. Neću mu dati, da mu budem malo dužan. Strpi se Icko još malo", našalio se Marko Bojković i otkrio kako mu je Icko dao svoj stan na besplatno korištenje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'U MMA sam odlučuješ'

"Već godinama je tako. Icko se baš brine. Ne samo za mene. Za sve u klubu koje vidi da se trude, muče, da treniraju, da su dobri, on ih uzme pod svoje, hoće im pomoći".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Da li je Marko Bojković pratio Eurovision?

"Ne pratim to. Ne volim ja ta s*anja. To se pretvorilo u politiku i na neke stvari uopće ne možeš utjecati. Zato ja volim MMA. Sam si u kavezu, ovisiš o svojim reakcijama u datom trenutku, znanju, mentalitetu preživljavanja. U slobodnoj borbi nema 10 debila koji ti odlučuju o budućnosti. U MMA sam odlučuješ. Naravno, uz tebe je trener i tim. Čuo sam pjesmu od Baby Lasagne i znam što se dogodilo u finalu."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Eurovision je osvojila nebinarna osoba iz Švicarske - Nemo. Nemo Mettler na Eurosongu pobjedio je s pjesmom The Code, za koju je rekao da je djelomično inspirirana i stvarnim životom. The Code govori o putovanju započetom spoznajom da nije ni muškarac ni žena. Marko Purišić, s druge strane, ima zaručnicu. Smrdi na politiku i političku odluku oko pobjednika, slažu se mnogi.

"Jasno je sve. Nema se tu što dodati. Mi tu ne možemo utjecati. Jednostavno, takvo je vrijeme", zaključio je Marko Bojković.