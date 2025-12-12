Malo nas dijeli do PFL-a u Lyonu: Što mediji i fanovi očekuju od sudara titana?

Professional Fighters League (PFL) priprema borilački događaj koji će se održati u subotu, 13. prosinca, u modernoj LDLC Areni u Lyonu. Francuska će biti poprište dviju borbi za svjetske naslove i dva finala PFL Europe turnira, a medijska pozornost i uzbuđenje fanova dosežu vrhunac uoči onoga što PFL-ov CEO John Martin naziva "događajem dostojnim strasti francuskih navijača".

Dvije borbe za svjetski naslov u glavnim ulogama

U glavnoj borbi večeri, za PFL-ov pojas u teškoj kategoriji, sudarit će se dva različita stila. Vadim Nemkov (19-2), štićenik Fedora Emelianenka koji nije osjetio poraz gotovo desetljeće, bori se protiv brazilskog nokautera Renana "Problema" Ferreire (13-4). "Ova titula znači sve mojoj obitelji, timu i zemlji. Namjeravam je osvojiti i braniti godinama", izjavio je Nemkov. S druge strane stoji Ferreira, koji se želi vratiti pobjedama nakon poraza od Francisa Ngannoua. "Svi znaju za moju nokautersku moć. Bit će to pravi rat, a ja ću biti Nemkovljev najveći problem", samouvjereno je poručio.

U sunaslovnoj borbi, ikona ženskog MMA-a Cris Cyborg (28-2) vraća se u kavez nakon više od 400 dana pauze. U svojoj prvoj borbi u Europi borit će se za PFL pojas u perolakoj kategoriji protiv neporažene Australke Sare Collins (6-0). "Nakon 20 godina u sportu, zahvalna sam na prilici da se borim u Europi", rekla je Cyborg. Njena protivnica, Collins, borbu života dočekuje s velikim uzbuđenjem: "Oduvijek sam je gledala kao 'konačni cilj'. Spremna sam."

Najave u medijima

Vodeći svjetski MMA portali, poput Sherdoga, detaljno analiziraju događaj, opisujući ga kao obavezan za sve ljubitelje sporta. Analitičari ističu nekoliko ključnih narativa:

Nemkovljev test: Može li tehnički potkovani Rus, bivši Bellatorov prvak, nadvladati sirovu snagu i visinsku prednost Renana Ferreire?

Nasljeđe Cyborg: Hoće li Australka, crni pojas u judu, iskoristiti priliku karijere i šokirati svijet, ili će brazilska legenda s 21 nokautom u karijeri dodati još jedan pojas svojoj kolekciji?

Buduće zvijezde: U programu su i finala PFL Europe turnira u lakoj (Connor Hughes vs. Aleksandr Chizov) i bantam kategoriji (Baris Adiguzel vs. Dean Garnett), gdje se okrunjuju novi europski prvaci.

Mediji također spekuliraju o budućnosti, posebice o potencijalnom meču pobjednika glavne borbe i Francisa Ngannoua, što dodatno podiže uloge.

Fanovi na društvenim mrežama iščekuju spektakl

Puls fanova jasno se osjeća kroz digitalne kanale. Organizacija PFL aktivno podgrijava atmosferu promotivnim videima na društvenim mrežama, generirajući veliko uzbuđenje. Specijalizirane emisije i podcasti s predviđanjima potiču žustre rasprave među fanovima o ishodima glavnih borbi. Teme poput "iskustvo protiv neporaženosti" u borbi Cyborg i Collins te "tehnika protiv snage" u glavnom meču dominiraju online forumima, a obožavatelji su podijeljeni oko toga tko će iz Lyona otići s pojasom.

