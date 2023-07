Mladi zadarski MMA borac, 22-godišnji Luka Ceranja, polako, ali sigurno gradi svoje ime u slobodnoj borbi i želi ostvariti svoj san - biti prvak.

Atraktivan nokaut u polufinalu

Hrvatskoj javnosti predstavio se na Armagedon turniru u Medulinu kada je u polufinalu tehničkim nokautom svladao Mateja Žvigača, a svoj borilački opus pokazao je na amaterskom SP-u u Beogradu, kad je za hrvatski amaterski MMA, kao reprezentativac Hrvatske, ostvario pobjedu.

Finalni FNC Armagedon očekuje nas danas, a prijenos uživo moći ćete pratiti putem PLAY Premium platforme od 20.00.

Inače, Ceranja iz American Top Team Zagreb je najbolji Hrvat u amaterskoj velter i supersrednjoj kategoriji i trenutno je u TOP 20 u Europi u obje.

Kako je FNC Armagedon natjecanje za mlade borce koji se probijaju u slobodnoj borbi, a Luka itekako želi stvoriti ime na regionalnoj sceni, onda je jasno da se nalazi u pravoj promociji za razvoj karijere. On je još, k tome, izrazito atraktivan borac koji u svakom meču pokazuje upravo atraktivan stil.

'Kamp je prošao odlično'

Danas na 4. finalu FNC Armagedon Jamnica Pro Sport Luka Ceranja bori se protiv Dine Suljkanovića iz Slovenije. Ceranja je spreman, samouvjeren, a sve regionalne najveće talente, koji će nastupiti na eventu, od 20.00 možete gledati na PLAY Premiumu.

Lukin borilački stil je, inače, kombinacija kickboxa, tajlandskog boksa, boksa, jiu – jitsua, hrvanja, itd.

S obzirom da je došao iz kickboxa, nije mu bio problem boriti se u stojci, a iz dana u dan hrvanje i jiu – jitsu dovodi na još višu razinu i sad je već solidan u tome. Iako, i sam će kazati kako konstantno taj segment partera i zahvata želi poboljšati...

"Kamp je prošao odlično, radio sam sve segmente i želim to pokazati u finalu. Praktički od prošle borbe, od polufinala nisam stao s treninzima. Prošao sam bez ozljeda, zdrav sam, skinuo sam kile i to je to. Moja očekivanja u meču? Završetak prva ili druga runda. To svakako. Neće ići poslije druge runde."

'MMA mi je doručak, ručak i večera'

Kad je završio srednju u Zadru došao je na fakultet u Zagreb na fizioterapiju, koji je nakon prve godine prekinuo. Njegov plan je bio jasan - Uspjeti u Zagrebu što se tiče slobodne borbe. Počeo je nastupati na amaterskoj razini FNC-a...

"Krenuo sam s kickboxom sa 15. Kad sam došao u Zagreb s 18-19 godina krenuo sam na MMA. Sve skupa, u borilačkom sportu sam 8 godina. Počeo sam kao klinac, dakle, trenirati borilački sport. MMA mi je doručak, ručak i večera. Čitav moj život podređen je samo tome."

Ušao je i u reprezentaciju hrvatske MMA selekcije. Nakon SP-a u Beogradu i povijesne pobjede, prve za hrvatsku MMA reprezentaciju, odlučio je krenuti profi vodama. U polufinalu Armagedona pobijedio je u atraktivnom stilu i sad u finalu traži isto.

'U FNC-u se razvijam kao borac'

"Naravno, prvi korak je nešto napraviti u subotu u finalu FNC Armagedon MMA lige. Hvala Bogu, imamo dobro razvijenu regionalnu scenu. Postoji način kako da se kao borci razvijamo. To je definitivno FNC i to je moj prvi korak i cilj", priča nam Luka Ceranja.

Naravno da s takvim jednim pogledom Fight Nation Championship promociju vidi kao jako dobar put i odskočnu dasku dalje u jače europske i svjetske organizacije.

'Želim se boriti sa što boljim borcima'

"Jaka imena FNC promocije za mene su veliki plus, jer ti mečevi s njima pomažu u napredovanju. Slažem se da je FNC narastao, ali meni je to cilj - boriti se sa što boljim borcima. Nije mi cilj boriti se sa ispod prosječnim borcima i onda sebe nazivati nekim prvakom, šampionom, nekim velikim pobjednikom. Svakom borcu, istinskom MMA ratniku, želja je da FNC ima što jaču konkurenciju", zaključio je Luka Ceranja.

Laka kategorija (-70 kg)

Luka Ceranja (Hrvatska) - Dino Suljkanović (Slovenija)