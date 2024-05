Filip Hrgović (31., 17-0-0 - Tapology), najbolji hrvatski profesionalni boksač, u subotu ulazi u ring u najvećem meču dosadašnje karijere, borbi koja mu donosi puno, na eventu koji će biti poseban.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Meč s velikim ulogom

Hrvatski boksač suočit će se, pred milijunskim auditorijumom putem PPV-ova, u ringu s granitnim Britancem Danielom Duboisom (26., 20-2-0).

Hrgović želi zadržati status prvog izazivača prema IBF-u, što bi mu kasnije ove godine ili početkom sljedeće, otvorilo priliku za konačni napad na svjetski pojas. No, to ovisi i o promotorima koji uvijek imaju svoje neke planove, kao i sad.

Promotori ponajvećih organizacija Queensberry kojeg vodi Frank Warren i Matchroom, na čijem je čelu Eddie Hearn, došli su do sjajnog poteza.

Foto: Profimedia

Warren i Hearn dogovorili su kako će se pet boksača iz njihovih promocija suočiti u ringu. Ovaj "pet na pet" događaj na rasporedu je 1. lipnja, a održat će se u Kingdom Areni u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije. Dubois je prošle godine boksao protiv sada apsolutnog prvaka teške kategorije Oleksandra Usika i izgubio, a u Hrgoviću vidi protivnika kojeg mora srušiti kako bi se vratio na pravi kurs i zaradio status ozbiljnog izazivača.

Dubois je godinama u svjetskom vrhu

Dubois je godinama u svjetskom boksačkom vrhu i nekoć je držao WBA (Regular) titulu prvaka, što je zapravo titula koja označava prvog izazivača prema WBA federaciji.

Iza sebe ima i spomenuti meč protiv Oleksandra Usyka za tri svjetske titule što mu je ogromno iskustvo, ali tu borbu ipak je izgubio prekidom u devetoj rundi i na glasu je kao boksač koji prelako odustaje, koji je quiter. ‘‘El Animal‘‘ je prošli meč odradio protiv Marka De Morija i dobio u prvoj rundi prekidom.

Foto: Željko Lukunić/PIXSELL Stjepan na ramenima svog brata Vlade nakon što je osvojio pojas prvaka.

Pitamo se je li mu takvo što uopće i trebalo jer Mori nije rang boksača koji te dovodi do meča za naslov, ali dobro. Bivši boksački šampion Stjepan Božić, jedno od najzvučnijih hrvatskih imena kad su bivši boksači u pitanju, bit će u Rijadu kao dio tema El Animal. U teamu Hrgović Stjepan je, sad već skoro, dvije godine...

Hrgović je u intervjuu za Quensberry Promotions otkrio kako smatra da su Duboisa izgradili dva puta nakon dva poraza u karijeri (Joyce i Usyk), te da je to zato što dolazi iz Velike Britanije.

'Puno je lakše kad dolazite iz Velike Britanije'

"Puno je lakše kad dolazite iz Velike Britanije. Izgubite i onda vam daju dva laka meča i ponovno ste pri vrhu. Situacija nije takva za mene. Ako izgubim, bit će mi puno teže vratiti se. Definitivno imam veliku želju za pobjedom i ponavljam da ga mogu zaustaviti. Ja sam najbolji udarač s kojim se ikad susreo."

Kako Stjepan Božić gleda na ove riječi Filipa Hrgovića izrečene engleskom novinaru?

"Upravo sam to objašnjavao jednom prijatelju prije neki dan, o čemu se tu radi. Radi se tu o tržištu, cjelokupnoj moći Hrvata, o kupovnoj moći ljudi koji žive u Hrvatskoj, o broju ljudi koji žive u Hrvatskoj. Sve to ima veze. Nije isto kad iza tebe 3 i pol - 4 milijuna stanovnika, koji su upitne kupovne moći ili iza sebe stoji 30-40-50 milijuna ljudi. Isto tako, možete se sami pitati - zbog čega se u Hrvatskoj meč ne prenosi niti na jednoj TV? Znate zašto? Jer im nije isplativo. Nažalost nije. Nisu otkupili prava jer sene mogu marketinški povratiti i automatski ti kao boksač, koji dolazi iz jedne male zemlje poput Hrvatske, nisi financijski isplativ", objašnjava nam Stjepan Božić, bivši elitni boksač.

Niti je Hrga nešto posebno marketinški isplativ jer nije brbljavac niti koristi taj popularni trash talk. Ne voli to, nije tip za podbadanje i napadanje nekog verbalnim putem...

'Hrga je postao malo pozitivno bezobrazan'

"Evo sad je malo, na sugestiju ne znam koga, pretpostavljam, ali promijenio je malo način. Počeo je malo bockati, malo biti prozitivno bezobrazan. I on je sam svjestan da mora prodati meč. Ne može samo Dubois, nego moraju obojica. Meč je zanimljiv sam po sebi jer, ili će biti za službenog izazivača ili za samu IBF titulu. Meč je vrlo bitan, samo ga treba prodati. Ali nažalost u današnje vrijeme, kako to danas ide u 21. stoljeću, meč se prodaje putem društvenih mreža, interneta."

Foto: Profimedia Filip Hrgović

Da, porazna činjenica za sport i društvo u cjelini. Da se jedan Jake Paul više cijeni nego Filip Hrgović u marketinškom smislu, uz dužno poštovanje prema spomenutom, odnedavno profi boksaču koji doduše ima snagu udarca i srce, ali i velik broj pratitelja na Instagramu. I upravo to dolazi u boksu do izražaja danas prije nego kvaliteta boksača, tj vrednuje se i lakše takvim putem dolazi boksač do jakih i unosnih mečeva. Broj pratitelja na Instagramu, popularnost na društvenim mrežama, broj lajkova i klikova prije nego znanje i kvaliteta boksača.

"Je, porazna činjenica u takvom slučaju. Filip ne samo da je kvalitetniji i školovaniji, ozbiljniji boksač od Paula, nego je 50 puta više uložio u boks i svoju karijeru. Živimo u vrijeme kad se prodaju sise i gu*ice, ne prodaje se kvaliteta. Prodaje se ono što ljudi žele vidjeti. Nažalost, ljudi žele vidjeti ono što im mediji serviraju, a mediji napumpavaju neke gluposti koje očito prolaze. Mi kao društvo, svi kompletno, smo zatupili i oglupili. Ja sam došao do tog zaključka. Mene meč Jake Paul - Mike Tyson zanima samo da gledam kako će ga Tyson poslati u mirovinu, da mu više padne na pamet da navuče boksačke rukavice. Samo zbog toga bih htio gledati taj meč, inače me natjecateljski uopće ne zanima."

'Takvi poput Duboisa su najopasniji'

Za Duboisa neki tvrde da je boksački quiter i da ne podnosi baš dobro udarce. Što tvrdi Stjepan Božić?

"Da su takvi najopasniji. Ako mu dopustiš da se razmaše, da dobije krila, može napraviti velike probleme. Jak je, mlad je. Međutim, Filip Hrgović može i definitivno će ga dobiti tom jednom mentalnom igrom, ako se to može tako nazvati jer se u ringu ne igra. Filip će ga pobijediti mentalnom snagom, a nakon toga dolazi fizički dio. Boks je psihički i mentalno strašno težak sport. Da ne govorim fizički, jer primaš udarce. Netko ti želi napakostiti, a ti moraš za to jako jako dobro biti fizički spreman. Mora biti balans fizičkog dijela i glave, jer ako si spreman fizički, kondicijski, onda si i u glavi fit i imaš balans."

Foto: Profimedia

'Protiv Morija Filip nije mogao doći do izražaja'

Hrgović i nije u posljednjem meču protiv Marka De Morija bio nešto spreman...

"Ne, moram vas tu odmah demantirati. Ne, to nije istina. U posljednjem meču Filip nije mogao doći do izražaja jer je nasuprot sebe imao boksača kojem je prime vrijeme prošlo, bez podcijenjivanja. Filip inače ima problema s pronalaskom suparnika po mjeri, tako da definitivno smatram i vjerujem da Filip pripada svjetskom boksačkom vrhu u teškoj diviziji. Sad će imati priliku to i pokazati."

I Stjepanova prognoza meča je?

"Prognoziram' da će Filip nokautirati Duboisa između 8 i 10 runde. Hrgović je favorit u meču i daj Bože da griješim, da da ga Hrgović dobije, nokautira i prije. Poznavajući Filipa, mislim da će to biti između 8. i 10. runde", završio je Stjepan Božić.