Sve gori u KSW-u: Kaczmarczyk i Soldaev spremni za rat za pojas

Poljska MMA organizacija KSW nastavlja svoju impresivnu seriju događaja u 2025. godini. U subotu, 15. studenog, Netto Arena u Szczecinu bit će domaćin XTB KSW 112 spektakla. Večer donosi devet vrhunskih borbi, a ulog je velik, privremeni pojas prvaka u perolakoj kategoriji, koji će pripasti pobjedniku glavne borbe večeri.

Borba za titulu u perolakoj kategoriji

Glavna borba večeri donosi okršaj dvojice najboljih boraca perolake kategorije. Prvi izazivač na ljestvici, Patryk Kaczmarczyk, ulazi u kavez protiv drugorangiranog Adama Soldaeva.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pobjednik ovog meča okitit će se titulom privremenog prvaka, što mu garantira borbu za ujedinjenje pojaseva u budućnosti. Kaczmarczyk, kojem će ovo biti deveti nastup u KSW-u, tražit će pobjedu nakon siječanjskog dvoboja s Ahmedom Vilom, dok će Soldaev pokušati iskoristiti priliku karijere i domoći se zlata u jednom od najiščekivanijih mečeva godine.

Spektakularni KSW 112 gledajte uživo na platformi VOYO

Uzbudljivi dvoboji na glavnom programu

Osim glavne borbe, program nudi niz intrigantnih mečeva koji jamče akciju. U srednjoj kategoriji, iskusni Tomasz Romanowski odmjerit će snage s Alainom Van De Mercktom. Laka kategorija donosi čak tri dvoboja, a posebnu pažnju privlači sraz između veterana Marcina Helda i bivšeg prvaka Mariana Ziółkowskog. U drugom meču lake kategorije, opasni Wilson Varela borit će se protiv Valerija Mircee. U bantam kategoriji, neporaženi Kamil Szkaradek sučelit će se s Oleksiijem Polishchukom u borbi koja obećava visok tempo od prve do zadnje sekunde.

Pregled preostalih borbi

Program će upotpuniti još četiri uzbudljiva meča. U dogovorenoj težini do 91 kg, Cedric Lushima borit će se protiv Wojciecha Janusza. U velter kategoriji gledat ćemo dvoboj između Krystiana Kaszubowskog i Dawida Kuczmarskog. Preostala dva meča održat će se u lakoj kategoriji: Adam Masaev protiv Macieja Kazieczka te Hugo Deux protiv Wojciecha Kawe. Svaki od ovih mečeva nosi veliku važnost za borce i njihov napredak na KSW ljestvicama.

Spektakularni KSW 112 gledajte uživo na platformi VOYO

KSW 112 obećava večer ispunjenu akcijom i neizvjesnošću. Ljubitelji slobodne borbe u Szczecinu i diljem svijeta s nestrpljenjem očekuju okršaje u kavezu Netto Arene, a borba za privremeni pojas samo je vrhunac spektakla koji poljska promocija priprema za kraj godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Voyo vam donosi novu večer vrhunskih borbi