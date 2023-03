Jon Jones (35) se vratio borbama nakon više od tri godine i pobijedio Cyrila Ganea (32) u Las Vegasu na UFC-ovu eventu 285 te tako osvojio naslov prvaka teške kategorije.

Odmah nakon borbe dao je izjavu u kavezu i poručio da je Stipe Miočić sljedeći protivnik protiv kojeg se želi boriti. Borba bi se vjerojatno održala na ljeto.

"Tako je, želim Miočića, dajmo fanovima ono što oni žele. Spreman sam za tu borbu i želim je na ljeto. Stipe, ti si najveći teškaš svih vremena i to je ono što želim. Nadam se da si spreman, jako želim tu borbu", poručio je Jones.

Podsjetimo, Miočić je u podcastu koji vodi njegov rival Daniel Cormier otkrio kako su mu iz UFC-a rekli da će se boriti u srpnju ove godine.

"Gane i Jones… dobra je to borba, a tko god dođe do pobjede, bit će moj sljedeći protivnik. Prebit ću nekog od njih. Iz UFC-a su mi rekli da ću se boriti u sedmom mjesecu na International Fight Weeku. Tako mi je rečeno, a to je upravo ono što sam htio", otkrio je Miočić.