JON JONES IS BACK! / Veliki povratak jednog od najboljih ikada: Čudesni spektakl završio potpuno neočekivano

Sinoćnji UFC 285 donio je senzacionalni povratak najvećeg borca u povijesti, Jona Jonesa, i njegovo impresivno osvajanje titule prvaka teške kategorije. Jon Jones je uistinu najveći i najbolji MMA borac svih vremena, posebno nakon što je postao treći borac u povijesti koji je držao titulu dvije najteže UFC kategorije. Do teškaške je došao nakon tri godine pauze, i to ekspresnim slavljen prekidom protiv Ciryla Ganea, za kojeg su mnogi smatrali kako je jedna nova generacija borca, netko za koga Jones, nazivan borcem stare škole, neće imati odgovor. Tek jedna minuta trebala je Jonesu da potvrdi da je najveći borac u povijesti. Uspješno je parirao u prvim izmjenama na nogama, a onda je već pri kraju prve minute pronašao priliku za ulazak u rušenje, što je napravio. Na podu je krenuo dominirati, dok se Francuz odmah krenuo pokušavati ustati. No, nije u tome uspio, nego je u jednom trenutku Jones došao do priliku staviti mu ruke oko vrata. U startu to nije izgledalo čvrsto, ali uskoro je takvo postalo i Gane je tapkao već prije sredine prve runde.