Izgleda kako bi Stipe Miočić (40) trebao dobiti još jednu šansu za napad na UFC-ovu titulu u teškoj kategoriji. On je to otkrio u podcastu koji vodi njegov rival Daniel Cormier, kojeg je Miočić dvaput pobjeđivao u borbama za titulu. Miočić tvrdi da su mu iz UFC-a rekli da će se boriti u srpnju ove godine.

"Gane i Jones… dobra je to borba, a tko god dođe do pobjede, bit će moj sljedeći protivnik. Prebit ću nekog od njih. Iz UFC-a su mi rekli da ću se boriti u sedmom mjesecu na International Fight Weeku. Tako mi je rečeno, a to je upravo ono što sam htio", otkrio je Miočić.

Posljednji put se borio prije dvije godine

Borba Jona Jonesa i Ganea glavna je borba na UFC-ovom 285. eventu, dok bi se Miočić trebao boriti 8. srpnja na eventu UFC 290. On se posljednji put borio prije dvije godine, u ožujku 2021., kada je izgubio od Francisa Ngannoua.

Već se dugo nagađa hoće li se Miočić uopće više boriti u karijeri i hoće li to biti u UFC-u.