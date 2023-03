Nakon podosta vremena, po mnogima najbolji MMA borac u povijesti, Jon Jones, vraća se u oktogone UFC-a. Nekadašnji prvak poluteške kategorije debitirat će u teškoj kategoriji, gdje ga čeka okršaj protiv moćnog Ciryla Ganea.

Meč će se održati 4. ožujka, a pobjednik će biti novi prvak teške kategorije. Jones će nakon tri godine ponovno ući u oktogon, a igrom slučaja, to neće biti protiv Stipe Miočića nego protiv Ganea.

Miočić se često spominjao u kombinacijama za borbu s Jonesom, ali se UFC na kraju odlučio za Ganea.

Kratko i jasno

"Miočić bi bio ogroman izazov. Ne želim podcijeniti Gane, i on je izazov, ali Stipe je borac na kojeg sam bacio oko. On je čovjek kojeg većina smatra najboljim teškašem ikada. Bila bi mi čast boriti se s njim. Pobijediti takvog tipa bi bilo nešto zbilja posebno, zato se želim boriti s njim. Želim učvrstiti svoju ostavštinu, a za to se moram boriti s najboljim. Sve dok je u igri, Stipe će biti moja sljedeća meta", rekao je nedavno Jones za TMZ.

Povodom povratka u oktogon, ESPN je odradio razgovor s Jonesom te su pričalo o brojim temama iz borilačkog svijeta. Na kraju je popularni Bones morao odraditi pitalicu koju su mu pripremili voditelji, a u kojoj je sa što manje riječi morao opisati borce koje su mu naveli. Kada je došao red na Miočića, Jones je kratko odgovorio:

"GOAT (Greatest Of All Time, odnosno najbolji ikada)."

Jones je u karijeri odradio 28 mečeva te je upisao 26 pobjeda i jedan poraz, dok se jedan meč gleda kao "No contest". Poraz mu je pripisan nakon što je ilegalno svladao Matta Hamilla zabranjenim udarcima laktovima, dok je NC upisan protiv Daniela Cormiera zbog nedozvoljenih supstanci koje je koristio Jones. U UFC-u je debitirao 2008. godine, a tri godine kasnije je postao najmlađi prvak u povijesti organizacije.

Dugi niz godina je vladao poluteškom kategorijom te je u čak 11 navrata obranio titulu prvaka. U karijeri je tukao čudesna imena: Shogun Rua, Rampage Jackson, Lyoto Machida, Rashad Evans, Chael Sonnen, Alexander Gustafsson, Daniel Cormier, Glover Teixeira i drugi. Sada će debitirati u teškoj kategoriji protiv opasnog Ganea, a meč će se održati 4. ožujka na UFC-u 285.