ŠEF UFC-A PONIZIO STIPU / Umri muški Ljubuški: Ovako je izgledao Jonesov 'blitzkrieg'; 'On je totalna nakaza prirode, najveći je ikad'

Po mnogima najtalentiraniji UFC borac ikad, moćni Jon Jones (35), vratio se borbama u nedjelju ujutro po našem vremenu - nakon više od tri godine i pobijedio Cyrila Ganea (32) u Las Vegasu na UFC-ovu eventu 285 te tako osvojio naslov prvaka teške kategorije. Jones će ući u najelitniji svjetski MMA octagon najvjerojatnije sa Stpom Miočićem, rekorderom po broju obrana pojasa teške kategorije u UFC-u (3 obrane). Predsjednik UFC-a Dana White bio je impresioniran Jonesovim osvajanjem naslova u njegovom dugo očekivanom povratku u glavnom događaju subotnjeg UFC-a 285 u T-Mobile Areni. Jones (27-1 MMA, 21-1 UFC) je razvalio Ciryla Ganea (11-2 MMA, 8-2 UFC) u prvoj rundi njihovog natjecanja za upražnjeni naslov prvaka u teškoj kategoriji. White je očekivao da će to biti natjecateljska borba, no bilo je daleko od toga. “Bilo je nekoliko intervjua prije ove borbe u kojima je rekao, - 'Učinit ću da ovo izgleda lako', a ja sam mislio da je to glupo što je izvalio,” kazao je White novinarima na UFC 285 nakon borbe, prenosi MMAjunkie. Jones se nije natjecao više od tri godine što sad ovu njegovu titulu čini još impresivnijom. White misli da je Jones najveći svih vremena i drago mu je što su se "Bones" posvetili povratku u oktogon. "Nema sumnje da je Jon poseban", kazao je White i dodao - “On je najveći svih vremena. Jones je neporažen. Nikada nije izgubio borbu u UFC-u. Borio se protiv svih najboljih, ali nositi se s njim je kao imati posla s umjetnikom. To je najbolji način da to objasnite. Ne znam što će se dogoditi od sada nadalje. Samo sam sretan što smo vidjeli ono što smo vidjeli večeras. Mnogi od nas koji su u igri dugo vremena isto misle. Neki od vas se možda slažu, neki se ne slažu. Doslovno je Jones ušao u Octagon i učinio da sve izgleda kao jako lagan posao, kao da je to najlakša stvar na svijetu. On je totalna nakaza prirode. On je najbolji ikada", istaknuo je White i time indirektno ponizio Miočića, jer se upravo Miočić smatra najvećim teškašem ikad u UFC-u zbog broja obrana, a teška kategorija je ona kraljevska i White bi trebao malo paziti što govori. Što se tiče sljedećeg, Jones je izrazio interes za borbu upravo protiv bivšeg prvaka Stipe Miočića u srpnju, a Miočić isto želi. White nije siguran hoće li na ljeto biti domaćin tog meča u teškoj kategoriji, ali kaže da će se to sigurno dogoditi... "Ne znam kada, ali sigurno će se Jones boriti protiv Stipe", istaknuo je White.