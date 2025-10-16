Ivica Trušček pred meč s goropadnim Nijemcem: 'Volim biti neželjeni gost, a Cro Cop će razvaliti'

Ovaj vikend hrvatski borac Ivica Trušček (44-39-0) ulazi u kavez po 84. put i to u glavnoj borbi večeri 78. izdanja Oktagonovog eventa protiv opasnog Christiana Eckerlina (17-7-0), a u razgovoru za naš portal otkrio je kako se priprema i što očekuje od borbe.

“Još mi je ostalo skinuti tri kilograma. Za nekoga mlađeg to nije ništa, ali za nas starije je proces. Imam još 24 sata i trebalo bi biti okej. Krećemo danas na put, a sutra su velike medijske obaveze – sučeljavanja, pressice i sve ostalo”, kaže Trušček.

Borbena pauza od osam mjeseci ne obeshrabruje ga, naprotiv. “Željan sam borbe i kaveza. Ja sam se htio boriti i u Beogradu, meni to fali, a ovo je savršena prilika da pokažem što još imam u sebi”, dodaje.

Hrvatski borac ističe i svoj mentalni pristup: “Meni je ugodno biti neželjeni gost. Pritisak je na njemu, meni paše dolaziti i pokvariti im feštu. Solidan je u svemu, školovan, ali meni takvi likovi pašu jer nemaju posebnu specijalku i mogu raditi sve što naumim. Tamošnji mediji i publika me smatraju autsajderom, ali ja sam siguran u sebe. Bit će mi još slađe pobijediti u Lanxess areni, vjerojatno najvećoj u kojoj sam se borio.”

POGLEDAJTE VIDEO: Legendarni Ivica Trušček utišao Stožice, Pogledajte kako je 'Terror' slavio

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Trušček otkriva i kako je došlo do dogovora za borbu: “Zvali su Forgija i ponudili mi najbolje što mogu. Više me Dražen obavijestio nego pitao. Kada smo čuli s kim idem, bili smo jako zadovoljni. Bio sam prva opcija i imao sam dva puna mjeseca za pripremu. Imamo i naš tim u dvorani – Luka Jelčić, Forgi, Mlata, Sale Drobac… nećemo biti sami, ima nas koji volimo vidjeti kako naši idu nalupati gazde Švabe.”

Iako je otvoren za budućnost, Trušček priznaje da možda ovo bude njegova posljednja borba. “Nema plana, možda je ovo moja zadnja borba. A možda ćemo ti i ja za deset godina opet pričati i najavljivati neki novi meč. Čudesni su putevi Gospodnji”, zaključuje.

Na pitanje o nadolazećem meču Mirka Filipovića i Fedora Emelianenka, Trušček kaže: “Vjerojatno će to biti boks i mislim da će ga Mirko razvaliti. Razlog je jednostavan – Cro Cop se boksu posvetio puno prije nego što je krenuo u MMA. Bit će lijeva u bradu i kraj”, zaključio je Terror.

POGLEDAJTE VIDEO: Trušček oduševio odgovorom uoči FNC 23: 'Dobro da znam kako mi se djeca zovu...'