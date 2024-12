Ivana Habazin u 2024. potvrdila da je najbolja hrvatska profesionalna boksačica svih vremena

"Djevojka od nula dolara" Ivana Habazin u 2024. godini ostvarila je svoj san i krajem godine, nakon poraza od Jonas, odlučila završiti bogatu karijeru. Nakon što je osvojila prestižne svjetske titule, uključujući prestižni WBC naslov svjetske prvakinje o kojem se sanjala čitavu karijeru, ova 35-godišnjakinja iz Zlatara imala je posljednji meč u karijeri.

Početak godine i otkazani meč s McCaskill

Godina je za Habazin trebala početi velikim mečem 20. travnja u Zagrebu protiv bivše apsolutne prvakinje svijeta Jessice McCaskill. Meč koji se trebao održati u Košarkaškom centru Dražen Petrović bio je planiran za WBC, WBA i IBO svjetske titule, no američkja boksačica je otkazala nastup. Unatoč razočaranju, Ivana je ostala fokusirana na svoj cilj.

Uspješan povratak protiv Magyar

Nakon reorganizacije planova, Habazin je uspješno odradila meč protiv mađarske boksačice Kinge Magyar 24. travnja u KC Dražen Petrović. Ovaj meč pokazao je da je hrvatska boksačica i dalje u vrhunskoj formi te spremna za najveće izazove. Vlado Božić ju je vodio i u tom meču i to se pokazalo, kao i više puta do tad, dobitnom formulom.

Povijesni meč u Liverpoolu

Prilika za ujedinjenje titula

Kraj godine donio je Ivani jedan od najvećih mečeva u karijeri. U Liverpoolu se 14. prosinca suočila s domaćom favoritkinjom Natashom Jonas u meču za ujedinjenje WBC i IBF titula u velter kategoriji. Unatoč tome što su je kladionice postavile kao potpunog autsajdera (koeficijent 6,20), Habazin je pokazala da se može nositi s najboljima.

Hrabra borba protiv Jonas

Iako je meč izgubila odlukom sudaca, Ivana je pokazala iznimnu hrabrost i vještinu protiv Britanke, dala je sve od sebe, ali izgubila je. Jonas, koja je prije ovog meča imala impresivan skor od 15 pobjeda (devet nokauta), dva poraza i jedan neriješen ishod, morala je pokazati svo svoje umijeće da bi pobijedila.

Unatoč porazu u posljednjem meču godine, Ivana Habazin se potvrdila u 2024. kao najbolja hrvatska profesionalna boksačica svih vremena, jer je u karijeri osvajala 4 pojasa prvakinje svijeta. S profesionalnim skorom od 23 pobjede (sedam nokauta) i pet poraza, nastavila je inspirirati nove generacije hrvatskih boksača i boksačica. Nažalost, više ju nećemo gledati u boksačkom ringu. Habazin je odlučila umirovit se.

"Ovo putovanje imalo je uspone i padove, suze, užitak i sreću. Imala sam 30 borbi i osvojila četiri svjetske titule, a na kraju sam i više nego ponosna na taj uspjeh. Želim se zahvaliti WBC-u, WBA-u, IBF-u i IBO-u na prilikama da se borim za njihove titule, a više sam nego ponosna što sam mogla biti njihova prvakinja", napisala je na društvenim mrežama Ivana Habazin, a za portal Net.hr u ekskluzivnom intervjuu je rekla:

Foto: Luka Stanzl/Pixsell Ivana Habazin i Vlado Božić desno

"Moja najveća želja bila je osvojiti WBC pojas. Uspjela sam, boksala sam u Zagrebu, i to je moja najveća pobjeda. Odlazim ponosna i uzdignute glave, ostvarila sam svoje sportske snove. Da nije bilo Vlade Božića vjerojatno se nikad ne bi otisnula u profesionalni boks. S njim je počelo, a očito je moralo zajednički i završiti. On je vjerovao da mogu biti svjetska prvakinja i kad ja nisam, uspjeli smo uzeti 4 titule, mislim da je i to više nego je itko mogao očekivati. Puno sam naučila od njega, ne samo što se tiče boksa nego i života i na tome sam mu jako zahvalna".

