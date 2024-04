Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović 1. lipnja borit će se protiv Daniela Duboisa i to će mu biti mu bio najvažniji meč u karijeri, a uoči njega dao je intervju u kojem je istaknuo da vjeruje u svoju pobjedu i protom "bocnuo" protivnika.

"On je malo dijete za mene. Neće me ‘uspavati‘, borio sam se s puno većim udaračima od njega i nisu me poslali na spavanje pa neće ni on. Uništit ću ga, nije dovoljno zreo za mene. Nikad neće biti dovoljno zreo jer nema taj mentalitet. Kada ga vidite, on je kao dijete koje se izgubilo usred trgovačkog centra i traži roditelje. Tako mi izgleda, kao da je izgubljen i ne zna gdje treba ići. U Hrvatskoj smo imali crtani film, ne znam je li bio emitiran u Velikoj Britaniji... Veliki patak koji je toliko nespretan da gdje god dođe, sve upropasti, zvao se Bubi. Dubois me podsjeća na tog patka iz crtića", rekao je Hrgović u razgovoru za YouTube kanal Queensberry Promotionsa.

"Ne smatram to lakom borbom, on je pristojan borac, ima dobre osnove i pristojne vještine, ali mislim da nije pravi borac. Nije pravi ‘pas‘. Smatram da nema taj mentalitet i da neće moći podnijeti moj pritisak", rekao je 'Hrga' i zaključio:

Razbit ću Duboisa, a onda u rujnu dolazim na Wembley boriti se s Joshuom. Sjećaš se kad je hrvatska nogometna reprezentacija došla na Wembley i razbila vašu nacionalnu selekciju? Učinit ću to ponovno, doći ću na Wembley i razbiti Joshuu pred 80.000 Britanaca. To je moj plan, ali prvo se moram pobrinuti za velikog patka."

