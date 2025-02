'NITKO NIJE JAČI OD NJEGA' / Legendarni borac s gotovo 50 pobjeda u karijeri dao ogroman kompliment Robocopu

"On će biti sljedeći prvak srednje i velter kategorije. To je već napravio u KSW-u. Vjerujem da će to napraviti i u ONE-u, a kasnije možda i u UFC-u"