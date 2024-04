Manje od mjesec dana ostalo je do boksačkog spektakla u kojem će se Ukrajinac Oleksandar Usik i Britanac Tyson Fury boriti za naslov prvaka teške kategorije. Meč se se održati 18. svibnja u Saudijskoj Arabiji. U slučaju da Fury neće biti spreman u ring će protiv Usika hrvatski boksač Filip Hrgović.

Ekskluzivno nam se o tom meču, ali i mogućnosti da Hrgovića gledamo već 18. svibnja, raspričao Usikov promotor Aleksander Krasjuk.

"Nije to samo moje mišljenje, moj dojam, to je nešto što je službeno dogovoreno. Hrgović mora biti spreman", započeo je Krasjuk pa nam objasnio zašto sumnja u Furyja.

"Reći ću vam logiku ove odluke. Fury se u posljednjih nekoliko godina povukao već četiri puta i ne trebate biti veliki stručnjak da očekujete da bi se isto moglo dogoditi i ovog puta. Dopustite da vam kažem u detalje. Neću govoriti o prvom putu kada se predomislio jer Usik tada nije bio u trening kampu. Ali kada je trening kamp počeo prošle godine kada smo planirali borbu u Saudijskoj Arabiji s podjelom 50-50, što je potvrdio i Frank Warren. I onda se iz lokalnih razloga borba nije mogla tamo dogoditi, pa smo za rezervnu opciju imali 29. travanj i borbu na Wembleyu u Londonu. I ako se sjećate, Fury se nije slagao oko ničega, prozvao je Usika za 70-30 podjelu, što je ovaj i prihvatio. S Usikove strane borba je bila 'on', ali pregovori nisu vodili nigdje. Usik je bio u trening kampu već pet mjeseci i bio je malo frustriran s onim što se događalo u vezi s Tysonom. Odlučili smo napustiti pregovore jer su bili beskorisni. Iz vrlo dobrih izvora doznali smo da će se Fury definitivno povući iz borbe. Bio je travanj, a to je bio prvi pravi trening kamp koji nije završio ničime."

"Morali smo ići s obavezama u WBA, gdje je Usik nokautirao Daniela Duboisa u Poljskoj u kolovozu. Tada smo imali novi datum 26. prosinca gdje su se Fury i Usik trebali boriti za apsolutnog prvaka. Ali je Tyson tada zakazao egzibicijsku borbu s Francisom Ngannouom. Bili smo zabrinuti da je kratak vremenski rok između borbe s Ngannouom i one s Usikom. Ali Tyson je uvjeravao da je za njega to lagana šetnja i da će biti spreman pa smo potpisali ugovor za 26. prosinca. Bili smo na borbi u Rijadu gdje je Tyson jedva pobijedio, gotovo je izgubio, bio je u nokdaunu. Mi smo tamo bili zapravo da najavimo borbu za pojas. Ušli smo u ring, tjerali Tysona da da svoj pristanak, što je on i učinio, ali je njegov promotor počeo oklijevati da on možda nije spreman i tako je 26. prosinca otkazan. Dok smo bili u Rijadu dogovorili smo se da se borba odgodi. Usik mu je dao šansu da se oporavi, da bude u najboljoj formi. Usikov kamp krenuo je u rujnu i nije stao jer je do novog datuma bilo dva i pol mjeseca, dakle morate nastaviti. I to do početka veljače, gdje je Fury u zadnjem sparingu zaradio posjekotinu. I treći put je borba morala biti pomaknuta, zapravo četvrti put, a treći u nizu. Sada imamo novi datum, 18. rujna. Kada smo potpisivali novi ugovor uveli smo takozvano Lapino pravilo. Lapin je šef Usikovog tima, tip koji nas gleda od jutra do mraka i zna koliko se on trudi i zna da ne možeš tako dugo trenirati, a da nemaš rezultata. Zato je tražio uvođenje naknade, odnosno kazne. O njoj smo razgovarali s našim saudijskim partnerima i ako se borac povuče prije 18. svibnja moga platiti 10 milijuna eura. Stvarno molim za Tysonovo zdravlja, psihičku i fizičku stabilnost da uđe 18. svibnja u ring i bude poražen od Usika. Ali budući da smo praktični i imamo veliko iskustvo u boksu zadnjih 20 godina, odlučili smo da mora postojati zamjena. Nismo imali previše opcija, jer Usik je ujedinjeni prvak u teškoj kategoriji i imali popis obaveza pred različitim organizacijama. Sljedeći na redu je Hrgović koji je izazivač po IBF-u. Ako se Usik ne bori oduzet će mu IBF pojas. Zato nam je Filip prioritet."

Koga vidite kao opasnijeg protivnika za Usika, Furyja ili Hrgovića.

"Teško pitanje, dva potpuno različita borca različitih stilova. Furyjevo iskustvo je prilično značajno, ali ovdje se radi o dva suprotno procijenjena borca. Objasnit ću zašto. Jedan borac je izrazito precijenjen, a to je Fury i drugi Hrgović prilično podcijenjen."

"Odgovor na ovo pitanje možemo dobiti tek vidimo borbu Hrgovića i Furyja. S druge strane kao stručnjaci u boksu možemo uvijek analizirati. Vidjeli smo vrlo izjednačenu borbu Hrgovića i Zhileija Zhanga. Slavio je Filip, iako je moglo to otići na drugu stranu. Potom smo vidjeli jako dobar nastup Zhanga protiv Joea Joycea. Hrgovića smatram opasnim borcem o kojem ljudi ne znaju puno"

Što ako se borba protiv Furyja ne dogoditi, što će biti sljedeći potez, hoćete li ganjati WBC pojas ili inzistirati na tome da ga oduzmu Tysonu.

"Ako se borba s Tysonom ne dogodi, idemo s Hrgovićem. Fury je WBC prvak i na WBC-u je da odluči o njegovoj sudbini. Neću puno o tome govoriti jer očekujemo da će se boriti. U svakom slučaju prioritet broj jedan je apsolutni naslov.

Kakva je atmosfera u Oleksandrovom trening kampu. Priprema li za Hrgovića, mijenja li zbog toga sparing partnere?

"Za nekoliko sati idem u njegov trening kamp i bit ću više informiran vjerojatno sutra. U ovom trenutku mogu vam reći sljedeće, oba tipa su teškaši, visoki, tako da nema pretjerane potrebe za mijenjanjem sparing partnera. Osnovna priprema napravljena na kondiciji, na taktici i one se ne bi trebale mijenjati. Priprema se za borbu 18. svibnja. Inače, u trening kampu nikad ne gleda svog protivnika, nikad se previše ne upušta u razmišljanja. On je koncentrirana na svoj posao. Koncentrira se i tako što čita knjige. On nikad ne razmišlja o protivniku, već što on mora učiniti, gura svoje, nikad ne razmišlja o protuplanu."

Zašto Tyson izbjegava borbe, mislite li da duboko u sebi zna da vjerojatno ne može pobijediti Usika?

"Ne mislim da Tyson nije siguran da ne može pobijediti, to je 100 posto. On sam tvrdi da je stručnjak za povijest boksa i veliki stručnjak za boks, pa zna da je Usik najteži izazov njegove karijere i najveći rizik. Zna kako lako može izgubiti od Usika samo zbog nedostatka kondicije, nedostatka discipline i nedostatka brzine, zato smo vidjeli Tysona kako gubi na težini, stvarno fokusiranog na borbu, jer on želi pobijediti kao normalan borac, normalan ratnik velikog srca kakav on zapravo jest i smatramo ga takvim. Možda lažemo sami sebi, ali vidjet ćemo nadam se uz Božju pomoć 18. svibnja.

Moram biti pristran i reći da se nadam da će se Filip boriti u tom meču. Bi li borba protiv Hrgovića bila korak unazad? Kako bi Usik gledao na ovu borbu, znam da je on prije svega sportaš, a onda je boksač, olimpijac i mislim da on na svakog boksača gleda kao na izazov.

"To je apsolutno točno. Dubois je bio njegov prethodni protivnik i znate što? Njegova je priprema bila potpuno ista. Trebao bi biti 100 posto, to je njegov mentalitet, takav je način razmišljanja. I nikada se ne ponaša prema protivniku kao ovo je A razina, ovaj je B razine, a ovaj C. Njegova strategija je biti 100 posto spreman i to funkcionira jer se ne priprema za protivnika, već za borbu, protivnik nije previše bitan. Obujam posla kroz koji prolazi je strahovito velik.Kako možeš reći Hrgović je manje opasan. Ne, on je teškaš, izazivač, nije manje opasan. On može biti manje iskusan, ai to ne znači da nema udarac ili da nema vještine, da nema srca ili šampionski mentalitet.

Oleksander juri apsolutni naslov, što nakon toga, koliko će se još boriti, postoji li ikakva frustracija zbog svega što se događa na boksačkoj sceni, kako gleda na šeika Turkija koji je poput mesije za boks?

"Njegova Ekselencija Turki Alalshikh ostvaruje snove. Nitko to nije mogao zamisliti u tako kratkom vremenu neke apsolutno sjajne borbe koje se nikako ne bi mogle dogoditi zbog specifičnosti tržišta. On radi neke gotovo nemoguće stvari i mi smo dio toga. Divizija je postala stvarno aktivna. Vidite, svi se bore. Tako da je to samo pozitivno za boks. Vidimo velike borbe koje bi se inače dogodile kroz pet, šest godina."

Koliko ćemo još Usika gledati u boksu?

"To je pitanje njegovog zdravlja i mentalnog stanja. Ali u fazi mi možemo tvrditi da ima još nekoliko godina."

I za kraj ako Filip pobijedi Duboisa, a Usik svoj, jeste li mu voljni dati priliku da se bori s Oleksandrom u budućnosti.

"Jesmo, ali ne zaboravite da imamo klauzulu o revanšu potpisanu između nas i Tysona bez obzira tko pobijedi. Revanš se mora se dogoditi do kraja 2024. Ako Fury ne prihvati revanš mora platiti. Sjećamo se kako je već sjedio na najavnoj press konferenciji s Vladimirom Kličkom za revanš koji se nikada nije dogodio. Sjećamo se treće borbe Wildera i Furyja, koja se dogodila samo zato što je arbitraža zaključila da se mora dogoditi. Odrađuje on svoje obveze, ali iz tih smo razloga razradili neke konkretne stvari stavili u ugovor."