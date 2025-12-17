Hearn o borbi Joshua – Paul i mogućem skandalu: 'To se ne smije dogoditi'

Anthony Joshua ulazi u ring u meču koji je još prije nekoliko godina djelovao nezamislivo. Bivši dvostruki svjetski prvak teške kategorije i olimpijski pobjednik suočit će se s Jakeom Paulom, YouTuberom koji je izgradio profesionalnu boksačku karijeru, a ulog je, prema riječima Joshuina promotora, ogroman.

Eddie Hearn ne skriva nelagodu zbog ovog dvoboja. U kolumni za BBC otvoreno je priznao kako bi eventualni poraz Joshue bio „apsolutna katastrofa i krajnje neugodan trenutak“ za britanski boks.

Iako priznaje da je ideja „pomalo luda“, Hearn objašnjava kako borba ima jasnu svrhu. S jedne strane, Joshua dobiva jednu od najvećih zarada u karijeri, a s druge pokušava ponovno zapaliti interes za sebe uoči puno ozbiljnijih izazova koji slijede.

Plan je jasan: ako sve prođe kako treba, Joshua bi već u veljači trebao boksati protiv svjetske klase, a potom bi se otvorila vrata dugo najavljivanom britanskom spektaklu protiv Tysona Furyja.

Hearn je jasan, iako se od Joshue očekuje uvjerljiva pobjeda, ni sam meč ne bi trebao biti rutinska šetnja.

„Trebat će mu dvije ili tri runde da ga ‘pročita’“, smatra Hearn, ali upozorava da bilo kakav znak slabosti, produžetak borbe ili izgubljena runda daju Paulu prostor za priču koja bi dugoročno naštetila Joshuinom ugledu.

Zbog sve češćih teorija da su Paulovi mečevi unaprijed dogovoreni, Hearn je odlučno odbacio takve tvrdnje.

„Da je ovo namješteno, istraživao bi nas FBI. Ovo je službeni, profesionalni i regulirani meč i ljudi se na njega klade“, naglasio je.

Dodao je kako nikada ne bi dopustio situaciju u kojoj bi Joshua izgledao loše ili dao Paulu priliku da kaže da je bio ravnopravan.

„To bi bilo pogubno. Takav rizik jednostavno ne postoji.“

Borba će se održati u Kaseya Centeru u Miamiju, a prijenos će biti dostupan na Netflixu, što dodatno povećava globalnu vidljivost događaja.

Za Jakea Paula ovo je najveći izazov dosadašnje karijere. Za Anthonyja Joshuu, meč koji mora pobijediti, i to bez ikakvih upitnika. Jer, kako kaže njegov promotor, sve osim uvjerljive pobjede ostavilo bi posljedice koje bi se teško mogle ispraviti.

