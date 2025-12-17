Senzacija u svijetu boksa: Umirovio se jedan od najboljih boraca današnjice

Jedan od najvećih boksača moderne ere odlučio je objesiti rukavice o klin. Terence Crawford, višestruki svjetski prvak i čovjek kojeg mnogi smatraju najboljim boksačem današnjice, objavio je kraj karijere u 38. godini i to na način kakav se rijetko viđa u ovom sportu.

Amerikanac iz Omahe odlazi s besprijekornim omjerom 42-0, bez ijednog poraza, ostavljajući za sobom karijeru koja će se još dugo prepričavati.

Crawfordov oproštaj ujedno je i šlag na njegov najveći trenutak koji se nedavno dogodio. U rujnu je pobijedio Saula ‘Canela’ Alvareza i time postao prvi boksač modernog doba koji je ujedinio naslove u tri različite težinske kategorije. Bila je to borba u kojoj je ušao kao blagi autsajder, a izašao kao povijesna figura pred desecima tisuća gledatelja u Las Vegasu.

Ta pobjeda, uz ranije titule u lakoj, poluvelter, velter i supervelter kategoriji, postavila je pitanje koje se često postavlja velikanima, što još ostaje za dokazati, pa tako i Crawfordu.

U emotivnoj poruci objavljenoj na vlastitom YouTube kanalu i društvenim mrežama, Crawford je dao odgovor:

„Svaki borac zna da će ovaj trenutak doći, samo ne zna kada. Ja odlazim kao velik, bez ičega više za dokazati.“

Dodao je kako nikada nije jurio pojaseve, novac ili naslovnice, već onaj osjećaj kad sumnje drugih pretvara u vlastitu snagu.

„Borilo sam se za obitelj, za grad, za dječaka koji sam nekad bio. Dao sam ovom sportu sve, svaki dah, svaku rundu, svaku pobjedu. Spreman sam za ono što slijedi.“

Od profesionalnog debija 2008. godine, Crawford je upisao 31 pobjedu nokautom, rušio velika imena i vladao u više kategorija. Među njegovim žrtvama su i britanski prvaci Amir Khan i Kell Brook, a stil kojim je pobjeđivao, miran, proračunat i nemilosrdan – donio mu je reputaciju boksača kojeg je gotovo nemoguće nadmudriti.

U boksačkom svijetu umirovljenje često nije konačno. Pogotovo kada odlazite s vrha, nakon borbe koja vam je donijela ogroman novac i globalnu slavu. Povratak za “manju” zaradu, makar se radilo o milijunima, teško je motivirati kada ste već dosegli apsolutni vrh.

Zato mnogi vjeruju da Crawford još nije rekao posljednju riječ.

