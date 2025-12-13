U ring ulaze Fedorov štićenik i ikona ženskog MMA, evo gdje i kada gledati događaj iz Lyona

Professional Fighters League (PFL) priprema borilački događaj koji će se održati u subotu, 13. prosinca, u modernoj LDLC Areni u Lyonu.

Francuska će biti poprište dviju borbi za svjetske naslove i dva finala PFL Europe turnira, a medijska pozornost i uzbuđenje fanova dosežu vrhunac uoči onoga što PFL-ov CEO John Martin naziva "događajem dostojnim strasti francuskih navijača". U glavnoj borbi večeri, za PFL-ov pojas u teškoj kategoriji borit će se Vadim Nemkov (19-2), štićenik Fedora Emelianenka koji nije osjetio poraz gotovo desetljeće protiv brazilskog nokautera Renana "Problema" Ferreire (13-4).

PFL event u Lyonu možete gledati UŽIVO 13. prosinca na platformi VOYO.

U sunaslovnoj borbi, ikona ženskog MMA-a Cris Cyborg (28-2) vraća se u kavez nakon više od 400 dana pauze. U svojoj prvoj borbi u Europi borit će se za PFL pojas u perolakoj kategoriji protiv neporažene Australke Sare Collins (6-0).

U programu su i finala PFL Europe turnira u lakoj (Connor Hughes vs. Aleksandr Chizov) i bantam kategoriji (Baris Adiguzel vs. Dean Garnett), gdje se okrunjuju novi europski prvaci.

Cijeli event iz Lyona možete gledati UŽIVO na platformi VOYO od 16:50.

