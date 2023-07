Najbolji hrvatski amaterski boksač Gabrijel Veočić zadovoljan je ostvarenim,. Naime, iako je izgubio finale Europskih igara u Krakowu u kategoriji do 80 kg što je, u biti, neslužbeno prvenstvo Europe u boksu i kvalifikacije za OI, od dominantnog Oleksandra Hižnjaka, osvojio je srebro i ono najvažnije - izborio nastup na OI u Parizu 2024.

"Da, to je bio osnovni i prvi plan - izboriti vizu za Olimpijske igre", kazat će Gabrijel Veočić koji nam se, zajedno s ocem i trenerom Perom Veočićem, sinoć javio iz Krakowa i rezimirao dojmove i finale...

"Nema neke prevelike tuge. Ispunili smo prvotni cilj, plan, a uz to i osvojili srebro. Došli smo po vizu za Olimpijske igre, a pretvorilo se sve u nešto lijepo, neku lijepu priču. Zadovoljan sam nastupom. Naravno, uvijek postoji žal za zlatom, ali zadovoljan sam sa srebrom u svakom slučaju", govori nam Gabrijel i nastavlja:

"Što se tiče meča, sama činjenica da je Oleksandr Hižnjak dvostruki svjetski i europski prvak, tj olimpijski viceprvak, dovoljno govori o kvaliteti i renomeu boksača. Njegov stil i boks je tempo na koji se naviknuo i kojim ostvaruje pobjede. Moram definitivno poraditi na taktici, sad znam što me čeka. Tata i ja smo složili taktiku, sve je išlo po planu, ali kad je ponestalo snage, taj plan je pao u vodu. Trebam popraviti snagu i trebalo bi biti sve OK. Hižnjak ima samo jednu taktiku, a to je snaga, a koja je usko vezana za izdržljivost. Iako sam boksao i s jačim suparnicima od njega, nitko nije imao tempo kao on. To nam je malo otežalo plan u finalu. "

Olimpijska viza je u džepu i Gabi je olimpijac Hrvatske.

"Ma to je najbitnije, a sad ću se prije svega dobro odmoriti. U mjesec i pol dana imao sam devet mečeva. Svaki od njih je bio zahtjevan. Uz to, 4 su odrađena na SP-u i sad pet na EI."

Nakon Gabrijela Veočića, telefon u ruke uzeo je Pero Veočić...

"Htjeli smo ga zaustaviti s aperkatima po tijelu, ali to nam nije dalo rezultata. Nešto je malo bio stao, ali onda je nagazio još više. Onda smo promijenili taktiku, ali nismo mu time napravili nikakvu štetu."

Nakon 12 dana, dojmovi su sljedeći:

"Hižnjak je prvo bio 85, Gruzijac na 86, znači došli su u Krakow sa preko 80 kg. Iz te kategorije boksača došli su u kategoriju do 80 kg, koja je bila na turniru. Znači, prvaci su išli u olimpijsku kategoriju do 80. Stoga, turnir je bio zahtjevan za svakog boksača i trenera, ne samo za nas. Srebro je zato veliki rezultat. Gabrijel je dobio 4 meča na turniru, peti nažalost izgubio. Imali smo nastup na SP-u u Uzbekistanu prije mjesec i pol dana, malo više, ali smo održali visoku Gabrijevu razinu forme i pripremali se za ovo".

Forma Gabrijela Veočića na EI vrhunac je imala u polufinalnoj borbi protiv Azerbejdžanca Murata Allahverdyjeva.

"Tad je bio najbolji., u tom meču je bio najbolji. Ali, svi ostali su kvalitetni boksači, predstavnici svojih država. Je, bilo je stresno, pogotovo za medalju", zaključio je Pero Veočić.