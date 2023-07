Najbolji hrvatski amaterski boksač Gabrijel Veočić nije uspio osvojiti poluteškaško zlato na europskom prvenstvu u boksu, odnosno na Europskim igrama u Krakowu. Na putu do zlata stao je sjajni Ukrajinac Oleksandr Hižnjak, svjetski i europski prvak te srebrni olimpijac. Strašno je agresivan bio taj nepobjedivi Ukrajinac Hižnjak, vršio konstantni pritisak, te na kraju slomio otpor našem boksaču. Dva puta je Gabi bio u nokdaunu, jednom na početku borbe, a drugi put na kraju. Četiri suca dodijalila su Hižnjaku prvu rundu 10-9, dok je jedan bodovao čak 10-8 za Ukrajinca.

Nakon što je u Krakowu ostvario svoj glavni cilj, a to je plasman u polufinale, čime je osigurao vizu za Olimpijske igre u Parizu, Veočić je jučer napravio korak dalje, kad je slavljem u polufinalu osigurao nastup u današnjem finalu. No, danas je najdiminantniji boksač turnira pokazao klasu svladavši Gabrijela u drugoj rundi prekidom. Veočić tako nije uspio postati četvrti Hrvat s titulom europskog amaterskog prvaka u boksu, tek drugi od osamostaljenja, nakon Filipa Hrgovića, koji je to postigao 2015. godine. Kako bilo, Gabrijel i Pero Veočić zaslužili su pljesak zbog svega što su na turniru pokazali. Otac i sin, trener i boksač, bilo je tu puno zamki, ali na kraju su uspjeli izboriti nastup na OI u Parizu 2024.