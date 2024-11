FNC zvijezda razotkrila Jona Jonesa: 'Svaka mu čast, ali to što radi nije dozvoljeno'

Ivan Vitasović, FNC zvijezda teške divizije, borac iz Trojan gyma kojeg vodi Zelg Galešić, najjače MMA promocije u jugoističnoj Europi, maloprije nam se javio kako bi dao svoje viđenje meča Jones - Miočić. Američko-hrvatski borac Stipe Miočić (42) poražen je u nedjelju ujutro po hrvatskom vremenu nokautom u trećoj rundi od Amerikanca Jona Jonesa (37) u borbi za naslov prvaka UFC-ove teške kategorije u spektaklu održanom u Madison Square Gardenu u New Yorku.

Jones je u trećoj rundi pogodio Miočića kružnim udarcem lijevom nogom u lijevu stranu tijela, ravno u jetru, a potom plasirao još dva udarca u tijelo nakon čega je sudac Herb Dean je prekinuo borbu.

Miočić je nakon tri i pol godine ponovo bio u ringu ali Jones je bio uvjerljivo bolji i obranio je pojas.

Amerikanac je time obranio pojas potvrdivši da je možda i najbolji borac svih vremena i učvrstio svoju ostavštinu. U dosadašnjoj karijeri postigao sve što se postići moglo. Najmlađi je prvak u povijesti UFC-a, osvajao je pojas u dvije različite težinske kategorije, a titulu prvaka u poluteškoj kategoriji branio je čak 11 puta. Ukupno je ostvario 28 pobjeda uz samo jedan poraz zbog diskvalifikacije.

Međutim, protiv Stipe je pokazao kako ima i prljave poteze. Otvorenom ispruženom rukom i prstima je išao Stipu u lice i jednom ga ubo prstom u oko. Jones to stalno radi, a suci mu to dopuštaju...

"Jon Jones je najveći svih vremena, to što radi je nevjerojatno. To što je napravio Stipi, jednom Miočiću, velikom borcu, strašnom fighteru, borilačkoj veličini, to ulazi u rubriku vjerovali ili ne. Čovjek je mašina, ali isto tako, treba biti iskren i reći tog prsta u oko Miočića i o toj njegovoj otvorenoj ruci kojom ide u lice suparniku, svi znamo da to on radi čitavu karijeru. Naravno da nije dozvoljeno, ali mislim da se to trebalo ranije riješiti, odmah kad je to napravio prvi put u meču. Prvo opomena, pa oduzimanje boda, a onda drakonska kazna. I prije u karijeri mu se to trebalo sankcionirati. Čim bi mu netko uzeo bod po rundi, pa kad bi izgubio koji meč, mislim da bi se to dalo riješiti".

Vitasović je nastavio:

"Žao mi je što se ovaj meč nije dogodio 3-4 godine ranije. Vidi se da Stipe nije onaj borac iz svog primea, nije ni pola od toga, ajde neću reći pola da ne zvuči grubo, ali nedostaje mu brzine, lakoća kretanja. Bio je baš ravan na stopalima, nije imao brzinu izlaska ni ulaska. Nije nikako mogao naći distancu Jonesu ni kad je imao taj svoj nalet u udarcima, to nije izgledalo učinkovito, nije bacao serije, nego je plasirao pojedinačne udarce. Udarci mu nisu bili vezani, nego sve nekako na silu i pojedinačno."

Pauza od tri i pol godine od borbi je bila prevelika...

"Da, dosta je to utjecalo na Stipu. Uz to, Stipe nije ni u cvijetu mladosti. Žao mi je što se ta borba nije dogodila prije tri i pol godine, trebala se dogoditi ranije, vjerujem da bi Stipe izgledao puno bolje nego sad, ne kažem da bi ishod bio drugačiji, ali prezentacija u samom kavezu bi, u to sam uvjeren", zaključio je Ivan Vitasović.

